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Lakóház lángolt szombaton hajnalban

A lakóház fele megrongálódott a tűzben • Fotó: Maros megyei ISU

A lakóház fele megrongálódott a tűzben

Fotó: Maros megyei ISU

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Egy családi otthonban csaptak fel a lángok szombaton hajnalban Maros megyében.

Simon Virág

2026. szeptember 26., 10:162026. szeptember 26., 10:16

A szászrégeni tűzoltókat hajnali négy órakor riasztották az Alsóbölkény községhez tartozó Soporházára. Két tűzoltóautóval és egy mentőautóval szálltak ki a helyszínre, ahol egy lakóházban keletkezett tűz.

Mint a Maros megyei tűzoltóság sajtóirodájától megtudtuk, a tüzet sikerült eloltani. A lángok a mintegy száz négyzetméteres lakóházból körülbelül ötven négyzetmétert rongáltak meg. Személyi sérülés nem történt.

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Maros megye Marosszék Tűzeset
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