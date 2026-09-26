Lakóház lángolt szombaton hajnalban

Egy családi otthonban csaptak fel a lángok szombaton hajnalban Maros megyében.

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A szászrégeni tűzoltókat hajnali négy órakor riasztották az Alsóbölkény községhez tartozó Soporházára. Két tűzoltóautóval és egy mentőautóval szálltak ki a helyszínre, ahol egy lakóházban keletkezett tűz.

Mint a Maros megyei tűzoltóság sajtóirodájától megtudtuk, a tüzet sikerült eloltani. A lángok a mintegy száz négyzetméteres lakóházból körülbelül ötven négyzetmétert rongáltak meg. Személyi sérülés nem történt.