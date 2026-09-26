Jövő hét elején indulhat a távfűtés Csíkszeredában – már töltik a rendszert

Éjszakánként meglehetősen lecsökken a hőmérséklet, többen már elindították a fűtést. A távhőszolgáltatás is hamarosan indul Csíkszeredában
Fotó: Borbély Fanni
Töltik lágyított vízzel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban pedig várhatóan jövő hét elején indul a fűtés. A szolgáltatást a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja a Goscom Rt.
Készül a fűtésszezonra a csíkszeredai távhőszolgáltató Goscom Rt. Jelenleg lakónegyedenként, előre meghatározott program szerint töltik fel a távhőrendszert lágyított vízzel.
„A lépcsőházakat a feltöltés előtt egy nappal értesítik, hogy a lakók felkészülhessenek” – tájékoztatta a Székelyhont Bíró Hajnalka, a Goscom Rt. igazgatója.
Fotó: Borbély Fanni
A szolgáltató arra is kéri a lakókat, illetve a lakószövetségeket, hogy akik a tömbházak belső fűtési hálózatán munkálatokat végeznek, mihamarabb fejezzék be azokat.
Az igazgató azt is elmondta, hogy egyelőre csak intézmények kérték a fűtés elindítását.
de ha egy lakószövetség hamarabb kéri, a Goscom korábban is el tudja indítani.
Fotó: Borbély Fanni
A hőenergia lakossági ára ugyanaz, mint tavaly, azaz megawattóránként 458,30 lej, amihez hozzáadódik a 21 százalékos áfa (ez az érték áprilistól októberig érvényes), így a teljes ár 554,54 lej. Tehát
Fotó: Borbély Fanni
A téli időszakban novembertől márciusig azonban valamivel kisebb lesz a díj értéke, ugyanis 21 százalékos áfa helyett 11 százalékkal kell számolni. Így ebben az öt hónapban a hőenergia lakossági ára megawattóránként 508,71 lej, ami gigakalóriára átváltva mintegy 591 lej.
Drasztikusan megemelik a távhőszolgáltatás lakossági árát október elsejétől Csíkszeredában: 495 lejről 591 lejre gigakalóriánként. Továbbá a város 30 millió lejes hitelt venne fel. Szeptemberi ülésüket tartották az önkormányzati képviselők pénteken.
A távhő árának legutóbbi emeléséről 2025. szeptemberében döntött a helyi önkormányzat, az új díjszabás tavaly októbertől érvényes. Ennek megfelelően októbertől márciusig 495 lejről 591 lejre, a nyári időszakban pedig 515 lejről 644 lejre emelték a gigakalória lakossági árát.
Fotó: Borbély Fanni
Tavaly szeptember 29-én indították be a távfűtést a Csíkszeredában, és egy évvel korábban is már szeptember végén szükség volt a szolgáltatás elindítására. Ezt akkor teszik meg, amikor három egymást követő napon 10 Celsius-fok alá esik az éjszakai hőmérséklet.
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