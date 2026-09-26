Ki lehet próbálni a sínbiciklit

A Maros megyei Mezőrücsön vasárnap ki lehet próbálni a kerékpárként hajtott vasúti járművet, a sínbiciklit.

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Mezőszentmárton és Mezőrücs között lehet közlekedni a keskeny nyomtávú vasúton azokkal az érdekes járművel, amelyeket Besztercén terveztek és készítettek el.

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A velorailt vagy sínbiciklit a hagyományos kerékpárhoz hasonlóan kell hajtani, de nem két keréken, hanem síneken halad.