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Ki lehet próbálni a sínbiciklit

Ketten hajtják, ketten csak utaznak • Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület

Ketten hajtják, ketten csak utaznak

Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület

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A Maros megyei Mezőrücsön vasárnap ki lehet próbálni a kerékpárként hajtott vasúti járművet, a sínbiciklit.

Simon Virág

2026. szeptember 26., 15:272026. szeptember 26., 15:27

Mezőszentmárton és Mezőrücs között lehet közlekedni a keskeny nyomtávú vasúton azokkal az érdekes járművel, amelyeket Besztercén terveztek és készítettek el.

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A velorailt vagy sínbiciklit a hagyományos kerékpárhoz hasonlóan kell hajtani, de nem két keréken, hanem síneken halad.

Mezőrücs község egy pályázaton nyert támogatás a turisztikai látványosságnak szánt sínbiciklik megrendeléséhez.

Megérkeztek Mezőrücsre a Besztecén gyártott jármnúvek • Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület Galéria

Megérkeztek Mezőrücsre a Besztecén gyártott jármnúvek

Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület

Az erdélyi kisvasút megmentésére létrehozott egyesület támogatását élvezve valósították meg a tervüket.

Mezőrücsün a helyi közösség is példaértékűen összefogott. Több tucat helyi lakos és vállalkozás vett részt önkéntes munkában:

  • megtisztították a területet a növényzettől,

  • kitakarították az átereszeket és átjárókat,

  • valamint a műszaki csapat kicserélte a szükséges talpfákat,

  • és megerősítette a vasútvonalat azokon a szakaszokon, ahol erre szükség volt.

Hajtani kell, mint a biciklit, de síneken halad, mint a vasút • Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület Galéria

Hajtani kell, mint a biciklit, de síneken halad, mint a vasút

Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület

A sínbiciklik a napokban megérkeztek Mezőrücsre, vasárnap reggel 9 órától lehet kipróbálni őket, a helyi vásártérről indulnak.

Marosszék
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