Ki lehet próbálni a sínbiciklit

Ketten hajtják, ketten csak utaznak
Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület
A Maros megyei Mezőrücsön vasárnap ki lehet próbálni a kerékpárként hajtott vasúti járművet, a sínbiciklit.
Mezőszentmárton és Mezőrücs között lehet közlekedni a keskeny nyomtávú vasúton azokkal az érdekes járművel, amelyeket Besztercén terveztek és készítettek el.
A velorailt vagy sínbiciklit a hagyományos kerékpárhoz hasonlóan kell hajtani, de nem két keréken, hanem síneken halad.
Megérkeztek Mezőrücsre a Besztecén gyártott jármnúvek
Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület
Az erdélyi kisvasút megmentésére létrehozott egyesület támogatását élvezve valósították meg a tervüket.
Mezőrücsün a helyi közösség is példaértékűen összefogott. Több tucat helyi lakos és vállalkozás vett részt önkéntes munkában:
megtisztították a területet a növényzettől,
kitakarították az átereszeket és átjárókat,
valamint a műszaki csapat kicserélte a szükséges talpfákat,
és megerősítette a vasútvonalat azokon a szakaszokon, ahol erre szükség volt.
Hajtani kell, mint a biciklit, de síneken halad, mint a vasút
Fotó: Erdélyi Kisvasút Egyesület
A sínbiciklik a napokban megérkeztek Mezőrücsre, vasárnap reggel 9 órától lehet kipróbálni őket, a helyi vásártérről indulnak.
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