Izgulhattak a sofőrök, amikor a rendőrök mérlegre tetették a rakományt

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Két, faanyagot szállító járműszerelvényt ellenőriztek a Maros megyei rendőrök pénteken az E60-as úton, és több szabálytalanságot is megállapítottak – tájékoztatott a megyei rendőrség.

A mérés során kiderült, hogy az egyik szerelvény mintegy 66 tonna, a másik pedig körülbelül 46 tonna össztömegű volt, miközben a megengedett maximális össztömeg 40 tonna lehetett volna autónként.

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Az ellenőrzések során további hiányosságokat is találtak: a sofőrök nem tudták bemutatni a fuvarozási engedély hitelesített másolatát, sőt a járművek műszaki állapotával is problémák voltak. Az ellenőrzés során szabálytalanságokat állapítottak meg a vezetési idővel és a tachográf használatával kapcsolatban is.

A feltárt szabálytalanságok miatt