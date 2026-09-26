Izgulhattak a sofőrök, amikor a rendőrök mérlegre tetették a rakományt

Fotó: Maros megyei rendőrség
Ötvenháromezer lej értékben szabtak ki bírságot a Maros megyei rendőrök két, faanyagot szállító autó tulajdonosára.
2026. szeptember 26., 17:422026. szeptember 26., 17:42
2026. szeptember 26., 17:432026. szeptember 26., 17:43
Két, faanyagot szállító járműszerelvényt ellenőriztek a Maros megyei rendőrök pénteken az E60-as úton, és több szabálytalanságot is megállapítottak – tájékoztatott a megyei rendőrség.
A mérés során kiderült, hogy az egyik szerelvény mintegy 66 tonna, a másik pedig körülbelül 46 tonna össztömegű volt, miközben a megengedett maximális össztömeg 40 tonna lehetett volna autónként.
Az ellenőrzések során további hiányosságokat is találtak: a sofőrök nem tudták bemutatni a fuvarozási engedély hitelesített másolatát, sőt a járművek műszaki állapotával is problémák voltak. Az ellenőrzés során szabálytalanságokat állapítottak meg a vezetési idővel és a tachográf használatával kapcsolatban is.
A feltárt szabálytalanságok miatt
Mivel felmerült a gyanú, hogy a szállított faanyag mennyisége eltérhet a kísérő okmányokban feltüntetett mennyiségtől, felmérték a faanya mennyiségét is erdészeti szakemberek közreműködésével. A vizsgálat folytatódik.
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