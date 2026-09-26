Hegyimentőket is riasztottak, hogy sürgősen elsősegélyt nyújtsanak, de már nem tudták megmenteni az életét

Mentőhelikoptert is a nehezen megközelíthető helyszínre riasztottak, de már nem tudták megmenteni az áldozat életét. Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Mentőegységeket, köztük hegyimentőket riasztottak egy súlyos balesethez szombaton délután a Maros megyei Nyárádremete közelébe, egy nehezen megközelíthető területre.
2026. szeptember 26., 18:082026. szeptember 26., 18:08
2026. szeptember 26., 18:242026. szeptember 26., 18:24
Hegyimentőket és mentőegységeket riasztottak szombaton délután Nyárádremete közelébe, egy nehezen megközelíthető területre, hogy egy súlyos baleset áldozatának elsősegélyt nyújtsanak, stabilizálják és biztonságos körülmények között kimentsék. A mentőakció részeként még egy SMURD-helikoptert is odavezényeltek, de mint utólag a hegyimentők tájékoztattak,
Az eset során további két ember rosszul lett, őket a mentőegységek vették át, majd kórházba vitték kivizsgálásra – tájékoztattak a Maros megyei hegyimentők.
Információink szerint egy szekér borult fel, a mentőegységek megpróbálták újraéleszteni az áldozatot, de nem jártak sikerrel, az orvoscsapat a helyszínen megállapította a halál beálltát.
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