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Hegyimentőket is riasztottak, hogy sürgősen elsősegélyt nyújtsanak, de már nem tudták megmenteni az életét

Mentőhelikoptert is a nehezen megközelíthető helyszínre riasztottak, de már nem tudták megmenteni az áldozat életét. Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Mentőhelikoptert is a nehezen megközelíthető helyszínre riasztottak, de már nem tudták megmenteni az áldozat életét. Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Mentőegységeket, köztük hegyimentőket riasztottak egy súlyos balesethez szombaton délután a Maros megyei Nyárádremete közelébe, egy nehezen megközelíthető területre.

Székelyhon

2026. szeptember 26., 18:082026. szeptember 26., 18:08

2026. szeptember 26., 18:242026. szeptember 26., 18:24

Hegyimentőket és mentőegységeket riasztottak szombaton délután Nyárádremete közelébe, egy nehezen megközelíthető területre, hogy egy súlyos baleset áldozatának elsősegélyt nyújtsanak, stabilizálják és biztonságos körülmények között kimentsék. A mentőakció részeként még egy SMURD-helikoptert is odavezényeltek, de mint utólag a hegyimentők tájékoztattak,

az áldozat életét a beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

Az eset során további két ember rosszul lett, őket a mentőegységek vették át, majd kórházba vitték kivizsgálásra – tájékoztattak a Maros megyei hegyimentők.

Információink szerint egy szekér borult fel, a mentőegységek megpróbálták újraéleszteni az áldozatot, de nem jártak sikerrel, az orvoscsapat a helyszínen megállapította a halál beálltát.

Marosszék Baleset Tragédia
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