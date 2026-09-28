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Felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amin megszavazták a mentelmi jogának felfüggesztését • Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amin megszavazták a mentelmi jogának felfüggesztését

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

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Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 11:472026. szeptember 28., 11:47

2026. szeptember 28., 11:562026. szeptember 28., 11:56

A parlament a Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését érintő döntést 139 igen szavazattal hozta meg, a mentelmi bizottság döntésével ellentétesen. Az ülésen a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt – számol be az MTI.

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Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését hűtlen kezelés bűncselekménye miatt kezdeményezte az ügyészség, amely szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre az előző Orbán-kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere,

az alap elnöke irányításával több mint 17 milliárd forintos kárt okozva a központi költségvetésnek.

Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is megszavazták

A parlament 139 igen szavazattal függesztette fel Seszták Miklós ellenzéki KDNP-képviselő mentelmi jogát a mentelmi bizottság javaslatával ellentétben.

Seszták Miklós – aki 2014 és 2018 között volt nemzeti fejlesztési miniszter – mentelmi jogának felfüggesztését a Központi Nyomozó Ügyészség kérte, amit azzal indokoltak, hogy

ellene vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást.

Seszták Miklós a parlament ülésén nem vett részt, korábban közleményben utasította vissza a vádakat. Úgy fogalmazott: semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. A politikus az ellene megfogalmazott ügyészségi „megalapozott gyanú” minden elemét alaptalannak nevezte.

Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztette a parlament

A két ellenzéki képviselő mellett ugyanakkor felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.

A javaslatot 139 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a parlament, a mentelmi bizottság javaslatával ellentétben.

Magyar Péter felszólalásában is kérte, hogy függesszék fel mentelmi jogát, mert – mint mondta –

minden tettéért vállalja a felelősséget.

A Legfőbb Ügyészség múlt hét kedden kezdeményezte a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését egy, a miniszterelnök európai parlamenti képviselői jogviszonyának megszűnése miatt újraindított nyomozás miatt.

A Legfőbb Ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter az év június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor

az őt mobiljával videózó férfitól elvette telefonját, majd azt „szándékosan a Dunába ejtette”.

Az ügyészség szerint a politikus magatartása

a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas.

Magyar Péter ezt követően, múlt hét kedd este a Facebookon közzétett videóüzenetében arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, egyben kifogásolta, hogy a Legfőbb Ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztését.

A mentelmi jog egy olyan sajátos jogi védelem, amely bizonyos közhatalmi tisztséget betöltő személyeket (például országgyűlési és európai parlamenti képviselőket, bírákat, ügyészeket) illet meg a feladataik zavartalan ellátása és a megalapozatlan, politikai indíttatású hatósági eljárásokkal szembeni védelem érdekében. Nem a személyes kiváltságukról van szó, hanem az általuk képviselt intézmény függetlenségének a biztosításáról.

Magyarország
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