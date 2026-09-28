Első otthon Székelyföldön: mennyi pénz kell ma a kezdéshez?

Az első saját otthon megvásárlása ma is komoly anyagi feladat a fiatalok számára. Székelyföldön a lakásárak, a hitelfelvétel költségei és a felújítások miatt már az induláshoz is jelentős megtakarításra van szükség.

Nagy Lilla 2026. szeptember 28., 10:052026. szeptember 28., 10:05

Az első lakás megvásárlása sok fiatal pár számára az önálló élet egyik legfontosabb lépése, ugyanakkor egyre nehezebb pénzügyi döntés is. A magas ingatlanárak mellett az önerő, a járulékos költségek, a hiteltörlesztés és a későbbi fenntartási kiadások egyaránt komoly terhet jelenthetnek. Hirdetés Székelyföldön ráadásul jelentős különbség van aközött, hogy valaki városi lakást vagy valamelyik környező településen családi házat keres. Szőcs Ervin jó pár éve ingatlanok értékbecslésével foglalkozik. Szerinte az első kérdés, amelyet egy fiatal párnak feltenne, egyszerű: milyen lakást szeretnének és mennyi pénzük van rá? A lehetőségeket ugyanis elsősorban ez a két tényező határozza meg. Már a vásárlás előtt több tízezer euróval érdemes számolni Egy 85 ezer euró értékű, kétszobás lakás megvásárlásánál például normál jelzáloghitel esetén legalább 15 százalékos önerővel kell számolni. Ez 12 750 eurót jelent. Az önerő azonban csak a kezdet. A vásárláshoz kapcsolódó közjegyzői és telekkönyvi díjak, a banki és hitelfelvételi költségek, az értékbecslés, a biztosítás, valamint adott esetben az ingatlanközvetítő díja is növeli a kiadásokat.

Nagyobb vagy kisebb? A fenntartásra is gondolni kell Fotó: Haáz Vince

Ehhez jönnek még a költözés, a kisebb javítások és a lakás berendezésének költségei. Ezek összesen további legalább 3-5 ezer eurós kiadást jelenthetnek. Emellett nem érdemes az összes megtakarítást az ingatlanba fektetni: a szakember szerint vésztartalékra is szükség van, hiszen a törlesztőrészlet és a rezsi mellett a mindennapi megélhetés költségeit is fedezni kell. Véleménye szerint ezért

legalább 20–25 ezer euró megtakarítással érdemes lakásvásárlásban gondolkodni.

60 ezer euróból már nehéz válogatni A jelenlegi székelyföldi ingatlanpiacon az összegyűjtött pénz nagymértékben meghatározza azt is, hogy milyen otthon jöhet szóba. Csíkszeredában egy jó állapotú, első osztályú, kétszobás lakás ára jelenleg körülbelül 85–90 ezer euró. 60 ezer euróig a lehetőségek lényegesen szűkebbek: ebben az árkategóriában legfeljebb egy garzonlakás megvásárlására van lehetőség.

A környező településeken 100–115 ezer euróért az utóbbi időszakban olyan ingatlanokat is értékesítettek, amelyek félkész állapotban vannak vagy jelentős felújításra szorulnak.

Csíkszeredában viszont ilyen árkategóriában és állapotban ingatlant találni gyakorlatilag lehetetlen.

Lakásvásárlás után még további költségek jöhetnek. Képünk illusztráció Fotó: Barabás Ákos

A várostól 15–20 kilométernél távolabb már 70–80 ezer euró körüli áron is lehet találni alapvetően lakható családi házakat. Ezek azonban többnyire csak akkor jelenthetnek valódi alternatívát, ha a vásárló alacsonyabb elvárásokkal érkezik. A mai fiatalok igényeihez igazodva ezeknél az ingatlanoknál általában további jelentős összegeket kell fordítani felújításra, korszerűsítésre és modernizálásra. Az igényekből gyakran vissza kell venni A tapasztalat szerint a fiatalok elképzelései és pénzügyi lehetőségei ritkán találkoznak teljesen. „Igényből van bőven, az anyagi lehetőségek azonban jóval korlátozottabbak” – fogalmazott Szőcs Ervin. Napjainkban kevesen engedhetik meg maguknak, hogy hitelfelvétel nélkül vásároljanak ingatlant. Kedvezőbb helyzetben vannak azok, akik korábban több éven keresztül külföldön dolgoztak, és jövedelmükből jelentősebb összeget tudtak félretenni. A kompromisszumokhoz az építkezés magas költségei is hozzájárulnak. A telekárak jelentősen megemelkedtek, miközben az építőanyagok és a munkadíjak is nagyon magasak. Emiatt a vásárlók és az építkezők sok esetben kénytelenek engedni az alapterületből, az ingatlan állapotából, az elhelyezéséből vagy éppen a telekméretből. A jelenlegi körülmények között ezért egyre kevésbé számít az, hogy mi lenne az ideális otthon, hanem az lesz az elsődleges, hogy mire van valóban szükség.

Fotó: Beliczay László

A falusi ház nem feltétlenül olcsóbb hosszú távon Elsőre vonzó lehet a fiatalok számára egy környező településen található családi ház. Egy városi tömbházlakás árából ugyanis akár nagyobb telekkel rendelkező falusi házat is lehet vásárolni. A nyugodtabb környezet és a kert különösen gyermekes családok számára lehet vonzó. A mindennapi élet azonban később új kihívásokat hozhat. A gyermekek növekedésével egyre több lehet a napközi, az iskola, az edzés, a különböző foglalkozások és a baráti programok miatt szükséges utazás. Ilyenkor

előfordulhat, hogy az egyik, vagy akár mindkét szülő folyamatosan a város és a falu között ingázik, gyakorlatilag taxiszolgálatot működtetve.

A helyzet könnyebb a két autóval rendelkező családok számára, különösen akkor, ha mindkét szülő vezet. Egyetlen autó és egyetlen sofőr esetén azonban a mindennapi közlekedés megszervezése komoly nehézséget jelenthet. Ráadásul az üzemanyagárak soha nem látott magasságokban vannak. A fenntartási költségeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Egy családi háznál nemcsak a belső terek karbantartásával kell számolni: a tető, a külső falak és az épület egyéb szerkezeti elemeinek állagmegóvása is a tulajdonos feladata. Emellett a kert, a kerítés, a melléképületek és a külső területek is rendszeres munkát és kiadást igényelnek. Mindent egybevetve tehát nem biztos, hogy a falusi ház hosszú távon olcsóbb megoldást jelent.

Fotó: Pál Árpád

Az olcsó ingatlan könnyen drágább lehet Az első lakásvásárlók egyik leggyakoribb hibája, hogy túl gyorsan döntenek. Nem szánnak elegendő időt a megfelelő ingatlan felkutatására, nem mérik fel kellő alapossággal az épület műszaki állapotát, és gyakran túl optimistán számolnak a felújítás költségeivel. Egy olcsón megvásárolt, teljes körű felújítást igénylő ingatlan végül akár többe is kerülhet, mint egy drágább, de jó műszaki állapotban lévő lakás. Ugyanilyen veszélyes lehet a túl szoros havi költségvetés. Ha a hitel törlesztőrészlete után alig marad pénz a megélhetésre, a vásárló könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben váratlan kiadásokra vagy biztonsági tartalék képzésére már nem marad lehetősége. Érdemes alkudni a meghirdetett árból A meghirdetett vételárat sem feltétlenül kell véglegesnek tekinteni. Szőcs Ervin szerint az esetek többségében van lehetőség alkura, mivel az eladók gyakran eleve úgy határozzák meg a kínálati árat, hogy maradjon mozgásterük a tárgyalások során.

Az alku általában 0–5 százalék között mozog, bizonyos esetekben azonban akár a 10 százalékot is elérheti.

Sokat számít az is, hogy miért adja el valaki az ingatlant. Egy örökölt, üresen álló lakás esetében, amikor nincs sürgős eladási kényszer, jellemzően kisebb lehet az alku lehetősége. Ha viszont az eladónak például új lakást kell kifizetnie, hitelt szeretne lezárni, vagy külföldre költözés miatt sürgősen értékesítene, nagyobb eséllyel lehet kedvezőbb vételárban megállapodni. Nem feltétlenül kell rögtön az álomotthont megvenni Az első ingatlan esetében nem mindig az a legfontosabb, hogy minden szempontból megfeleljen az elképzeléseknek.

Egy kisebb, kompromisszumos lakás is jelenthet kiindulópontot, amelyet néhány év múlva egy nagyobb ingatlanra lehet cserélni.

A szakember saját példája alapján is úgy látja, hogy az ingatlanvásárlás halogatása kockázatot jelenthet. Korábban azért nem vásárolt meg egy lakást, mert az nem felelt meg teljesen az elképzeléseinek, és jelentős összeget kellett volna még felújításra fordítani.

Fotó: Pál Árpád

Később azonban emelkedni kezdtek az ingatlanárak, miközben az infláció csökkentette a megtakarítás vásárlóerejét. Utólag ezért úgy látja: egy első ingatlannál nem feltétlenül az álomotthont kell megtalálni. Egy megfelelő kompromisszumot jelentő lakás később egy következő ingatlan megvásárlásának alapja is lehet. Külföldi munka és kisebb első lakás is szóba jöhet Arra a kérdésre, hogyan kezdene ma bele fiatalként, átlagos fizetésből az első otthon megvásárlásába, az interjúalany őszintén úgy fogalmazott: nehezen tudja elképzelni, hogyan oldaná meg a vásárlást a jelenlegi árak és megélhetési költségek mellett. Elsősorban a minimális szükségletekre összpontosítana, nem pedig az igényekre. Amíg nincs gyermek, megpróbálna minél többet megtakarítani, és akár néhány évre külföldre is elmenne dolgozni annak érdekében, hogy megfelelő önerőt gyűjtsön össze. Ebből egy kisebb garzonlakást vásárolna, amely kezdetben elegendő lehet két ember számára. Ha később megváltozna a család élethelyzete, például gyermek születne,

a meglévő ingatlan értékesítése már alapot teremthetne egy nagyobb lakás vagy ház megvásárlásához.