Fagypont alatt a csíki- és gyergyói medencék

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Vasárnaphoz képest kiterjedtebb területen került fagypont alá a hajnali hőmérséklet, ezúttal az egész csíki- és gyergyói medencét érintve.
2026. szeptember 28., 09:352026. szeptember 28., 09:35
2026. szeptember 28., 09:362026. szeptember 28., 09:36
Csíkszeredában mínusz 1,5 Celsius-fok volt hétfőre virradóra, míg Gyergyóalfaluban mínusz 0,2 Celsius-fokot regisztráltak az Országos Meteorológiai Igazgatóság, legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket mutató térképe szerint.
Ezzel szemben Kézdivásárhelyen 1,9 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték, 2,2 Celsius-fokot regisztráltak Sepsiszentgyörgyön, 4,1 Celsius-fokról indult a nap Székelyudvarhelyen, míg 4,6 Celsius-fok volt Marosvásárhelyen.
Az előttünk álló napokban felmelegedés várható, de szeles időjárásra van kilátás, Erdély keleti medencéiben pedig változatlanul hűvösek lesznek az éjszakák.
Felmelegedés várható a következő napokra, néhol erősebb, de az ország legnagyobb részén mérsékelt széllökésekkel. Erdély keleti medencéiben azonban hűvösek lesznek az éjszakák.
A védelmi minisztérium egy szakértői egysége hétfő reggel Tulcea megyében átfésüli a környéket, ahol a radarrendszer adatai szerint vasárnap este egy drón behatolt a román légtérbe Ceatalchioi környékén.
Általában az éjszakai, illetve a hajnali órákban szokott érkezni az ország Ukrajnával határos területeihez közel a légiriasztás. Vasárnap ez korábban, már az esti órákban megérkezett.
Felmelegedés várható a következő napokra, néhol erősebb, de az ország legnagyobb részén mérsékelt széllökésekkel. Erdély keleti medencéiben azonban hűvösek lesznek az éjszakák.
Egy sofőriskola tanulóját szúrták ki a rendőrök, amint alkoholos befolyásoltság alatt vezetett a gyakorlati óráján Giurgiuban. Az oktató jogosítványát felfüggesztették 90 napra, valamint megbírságolták közel 2000 lejre.
Tűz ütött ki vasárnapra virradóan a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Hașdeu diáknegyedbeli 17-es számú bentlakásának egyik ötödik emeleti szobájában. A hallgatókat kimenekítették az épületből, senki nem szorult kórházi ellátásra.
Egy zártkörű rendezvény résztvevőinél jelentkeztek szombat este az ételmérgezésre utaló tünetek Szeben megyében, a feleki Brukenthal-kastély rendezvénytermében – értesült az Agerpres hírügynökség.
A települések sorában csak Csíkszeredában esett fagypont alá a hőmérséklet vasárnapra virradóan.
Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.
Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő két évben – jelentette ki a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelölt Tánczos Barna szombaton.
Több mint háromszáz dolgozójától válik meg dési üzemében a járműipari alkatrészeket gyártó japán Fujikura – írja az MTI az Actualdecluj.ro hírportál nyomán, amely a Kolozs megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleményét dolgozta fel.
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