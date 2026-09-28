Fagypont alatt a csíki- és gyergyói medencék

Vasárnaphoz képest kiterjedtebb területen került fagypont alá a hajnali hőmérséklet, ezúttal az egész csíki- és gyergyói medencét érintve.

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Csíkszeredában mínusz 1,5 Celsius-fok volt hétfőre virradóra, míg Gyergyóalfaluban mínusz 0,2 Celsius-fokot regisztráltak az Országos Meteorológiai Igazgatóság, legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket mutató térképe szerint.

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Ezzel szemben Kézdivásárhelyen 1,9 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték, 2,2 Celsius-fokot regisztráltak Sepsiszentgyörgyön, 4,1 Celsius-fokról indult a nap Székelyudvarhelyen, míg 4,6 Celsius-fok volt Marosvásárhelyen.

Az előttünk álló napokban felmelegedés várható, de szeles időjárásra van kilátás, Erdély keleti medencéiben pedig változatlanul hűvösek lesznek az éjszakák.