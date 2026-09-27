Gyermekek találhattak rá a holttestre, a román sajtó szerint le is filmezték

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A Maros megyei rendőrség sajtóirodájának tájékoztatása szerint szeptember 25-én a marosvásárhelyi rendőrséget a 112-n értesítették arról, hogy az 1848-as sugárúton lévő, használaton kívüli kazánházban egy elhunyt embert találtak. A helyszínre érkező rendőrök a hőközpont belsejében, egy elektromos biztonsági kapcsolótábla közelében fedezték fel a holttestet. A feltételezések szerint áramütés okozhatta a halált.

A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe vitték boncolásra, hogy pontosan megállapítsák a halál okát.