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Gyermekek találhattak rá a holttestre, a román sajtó szerint le is filmezték

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Elhunyt személyt találtak egy használaton kívüli kazánházban Marosvásárhelyen.

Székelyhon

2026. szeptember 27., 11:232026. szeptember 27., 11:23

2026. szeptember 27., 11:272026. szeptember 27., 11:27

A Maros megyei rendőrség sajtóirodájának tájékoztatása szerint szeptember 25-én a marosvásárhelyi rendőrséget a 112-n értesítették arról, hogy az 1848-as sugárúton lévő, használaton kívüli kazánházban egy elhunyt embert találtak. A helyszínre érkező rendőrök a hőközpont belsejében, egy elektromos biztonsági kapcsolótábla közelében fedezték fel a holttestet. A feltételezések szerint áramütés okozhatta a halált.

A holttestet a marosvásárhelyi igazságügyi orvostani intézetbe vitték boncolásra, hogy pontosan megállapítsák a halál okát.

A rendőrség egyelőre nem azonosította az elhunytat,

de továbbra is dolgoznak a haláleset valamennyi körülményének tisztázásán. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.

Egyes román portálok információi szerint a holttestet kiskorúak találták meg, akik behatoltak az elhagyott kazánházba és le is filmezték az ott látottakat.

Marosszék Marosvásárhely
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