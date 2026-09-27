Helyreállt a hőmérsékleti világrend, és ezt a csíkiak érzik a legjobban

Fotó: Pinti Attila
A települések sorában csak Csíkszeredában esett fagypont alá a hőmérséklet vasárnapra virradóan.
2026. szeptember 27., 10:312026. szeptember 27., 10:31
2026. szeptember 27., 10:332026. szeptember 27., 10:33
Fagypont alá esett a hőmérséklet Csíkszeredában vasárnapra virradóan, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos mérőállomásán
Ezen kívül mínusz értéket csupán néhány magaslati ponton jegyeztek, például az Omu-csúcson mínusz 1,3 fokot.
A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 2026. szeptember 27-re virradóan
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Gyergyóalfaluban 1,7 fok volt, Sepsiszentgyörgyön pedig 1,6 fok. Marosvásárhelyen már valamivel enyhébb volt a hajnal (3,9 fok),
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