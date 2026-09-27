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Helyreállt a hőmérsékleti világrend, és ezt a csíkiak érzik a legjobban

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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A települések sorában csak Csíkszeredában esett fagypont alá a hőmérséklet vasárnapra virradóan.

Székelyhon

2026. szeptember 27., 10:312026. szeptember 27., 10:31

2026. szeptember 27., 10:332026. szeptember 27., 10:33

Fagypont alá esett a hőmérséklet Csíkszeredában vasárnapra virradóan, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos mérőállomásán

mínusz 0,6 Celsius-fokot mértek.

Ezen kívül mínusz értéket csupán néhány magaslati ponton jegyeztek, például az Omu-csúcson mínusz 1,3 fokot.

A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 2026. szeptember 27-re virradóan • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Galéria

A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 2026. szeptember 27-re virradóan

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Gyergyóalfaluban 1,7 fok volt, Sepsiszentgyörgyön pedig 1,6 fok. Marosvásárhelyen már valamivel enyhébb volt a hajnal (3,9 fok),

Székelyudvarhelyen pedig a legenyhébb székelyföldi viszonylatban: kereken 5 Celsius-fokot mértek.

Ezek a értékek jóval a tegnapiak alá esnek, szombatra virradóan ugyanis bőven fagypont felett ébredt Székelyföld.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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