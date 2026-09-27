Impozáns helyszínen történt a tegnap esti tömeges rosszullét – részleteket közöltek a hatóságok

Egy zártkörű rendezvény résztvevőinél jelentkeztek szombat este az ételmérgezésre utaló tünetek Szeben megyében, a feleki Brukenthal-kastély rendezvénytermében – értesült az Agerpres hírügynökség.

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A Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen harminc embert (29 felnőttet, valamint egy 16 éves fiatalt) vizsgáltak meg, és közülük húszat kórházba vittek további kivizsgálásra. A rendezvényen egyébként mintegy nyolcvanan voltak.

korábban írtuk Tömeges rosszullétbe torkollt a szombat esti rendezvény, vörös beavatkozási tervet rendeltek el Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) vasárnap közölte, hogy az eset nyomán a Szeben megyei felügyelői sürgősségi ellenőrzést tartottak a rendezvényteremnél, illetve mintákat vettek laboratóriumi vizsgálatra.

Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok miatt