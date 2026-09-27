Impozáns helyszínen történt a tegnap esti tömeges rosszullét – részleteket közöltek a hatóságok

Fotó: Szeben megyei katasztrófavédelem (ISU)
Egy zártkörű rendezvény résztvevőinél jelentkeztek szombat este az ételmérgezésre utaló tünetek Szeben megyében, a feleki Brukenthal-kastély rendezvénytermében – értesült az Agerpres hírügynökség.
2026. szeptember 27., 10:462026. szeptember 27., 10:46
2026. szeptember 27., 11:032026. szeptember 27., 11:03
A Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen harminc embert (29 felnőttet, valamint egy 16 éves fiatalt) vizsgáltak meg, és közülük húszat kórházba vittek további kivizsgálásra. A rendezvényen egyébként mintegy nyolcvanan voltak.
Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) vasárnap közölte, hogy az eset nyomán a Szeben megyei felügyelői sürgősségi ellenőrzést tartottak a rendezvényteremnél, illetve mintákat vettek laboratóriumi vizsgálatra.
Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok miatt
Az intézkedést higiéniai hiányosságok, azonosító jelölés nélküli élelmiszerek forgalmazása és felhasználása, továbbá az előállító- és raktárhelyiségek nem megfelelő állapota indokolta.
Az élelmiszer-biztonsági hatóság szerint egyelőre tömeges ételmérgezés gyanújáról van szó. A tünetek és az elfogyasztott ételek közötti esetleges összefüggést a járványügyi vizsgálat és a laboratóriumi elemzések lezárása után állapítják meg – írja az Agerpres hírügynökség a hatósági jelentésre hivatkozva.
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Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.
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