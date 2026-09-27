Üzent a rektor a kolozsvári BBTE egyik bentlakásában keletkezett tűzeset után

Tűz ütött ki vasárnapra virradóan a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Hașdeu diáknegyedbeli 17-es számú bentlakásának egyik ötödik emeleti szobájában. A hallgatókat kimenekítették az épületből, senki nem szorult kórházi ellátásra – közölte az egyetem.

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Éjszakára valamennyi érintett hallgatót a BBTE 16-os számú bentlakásában helyezték el. Többségük vasárnap visszatérhet a szobájába, azoknak pedig, akiknek a lakrésze egyelőre használhatatlan, az egyetem továbbra is szállást és segítséget biztosít.

A közlemény szerint a tűzjelző azonnal működésbe lépett, a portás pedig rövid időn belül értesítette a készenléti szerveket.