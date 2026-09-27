Üzent a rektor a kolozsvári BBTE egyik bentlakásában keletkezett tűzeset után

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Fotó: Tuchiluș Alex
Tűz ütött ki vasárnapra virradóan a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Hașdeu diáknegyedbeli 17-es számú bentlakásának egyik ötödik emeleti szobájában. A hallgatókat kimenekítették az épületből, senki nem szorult kórházi ellátásra – közölte az egyetem.
2026. szeptember 27., 12:442026. szeptember 27., 12:44
2026. szeptember 27., 12:472026. szeptember 27., 12:47
Éjszakára valamennyi érintett hallgatót a BBTE 16-os számú bentlakásában helyezték el. Többségük vasárnap visszatérhet a szobájába, azoknak pedig, akiknek a lakrésze egyelőre használhatatlan, az egyetem továbbra is szállást és segítséget biztosít.
A közlemény szerint a tűzjelző azonnal működésbe lépett, a portás pedig rövid időn belül értesítette a készenléti szerveket.
Az egyetem válságstábot hozott létre, amely folyamatosan tájékoztatja a hallgatókat és képviselőiket a további lépésekről.
„Sajnálom, hogy hallgatóinknak át kellett élniük ezt, ugyanakkor örülök, hogy senki nem szorult kórházi ellátásra” – idézi Daniel David rektort az Agerpres hírügynökség. Hozzátette, hogy
A tűz keletkezésének okát a katasztrófavédelem vizsgálja. Az egyetem saját belső vizsgálatot is indít, felméri a károkat, és csak a szükséges biztonsági intézkedések elvégzése után engedélyezi az érintett helyiségek újbóli használatát – közölték.
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