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Tömeges rosszullétbe torkollt a szombat esti rendezvény, vörös beavatkozási tervet rendeltek el

• Fotó: Szeben megyei katasztrófavédelem (ISU)

Fotó: Szeben megyei katasztrófavédelem (ISU)

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Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.

Székelyhon

2026. szeptember 26., 21:592026. szeptember 26., 21:59

2026. szeptember 26., 22:062026. szeptember 26., 22:06

A vörös beavatkozási terv aktiválását azután rendelték el a hatóságok, miután szombaton este a Szeben megyei Feleken található egyik rendezvényteremben többen is orvosi segítséget kértek, mivel ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztaltak – írta a News.ro a Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva.

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A hatósági közlés szerint a helyszínre három SMURD-egységet – az egyiket orvossal –, hat mentőszolgálati mentőautót, valamint egy tömegszállításra alkalmas speciális járművet riasztottak.

Idézet
Tizenegy ember panaszkodott tünetekre, kivizsgálják őket

– közölték a katasztrófavédelem képviselői, hozzátéve, hogy a mentési akció szombaton késő este még folyamatban volt.

Belföld Egészségügy
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