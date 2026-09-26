Tömeges rosszullétbe torkollt a szombat esti rendezvény, vörös beavatkozási tervet rendeltek el

Fotó: Szeben megyei katasztrófavédelem (ISU)
Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.
2026. szeptember 26., 21:592026. szeptember 26., 21:59
2026. szeptember 26., 22:062026. szeptember 26., 22:06
A vörös beavatkozási terv aktiválását azután rendelték el a hatóságok, miután szombaton este a Szeben megyei Feleken található egyik rendezvényteremben többen is orvosi segítséget kértek, mivel ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztaltak – írta a News.ro a Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva.
A hatósági közlés szerint a helyszínre három SMURD-egységet – az egyiket orvossal –, hat mentőszolgálati mentőautót, valamint egy tömegszállításra alkalmas speciális járművet riasztottak.
– közölték a katasztrófavédelem képviselői, hozzátéve, hogy a mentési akció szombaton késő este még folyamatban volt.
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