Tömeges rosszullétbe torkollt a szombat esti rendezvény, vörös beavatkozási tervet rendeltek el

Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.

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A vörös beavatkozási terv aktiválását azután rendelték el a hatóságok, miután szombaton este a Szeben megyei Feleken található egyik rendezvényteremben többen is orvosi segítséget kértek, mivel ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztaltak – írta a News.ro a Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva.

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A hatósági közlés szerint a helyszínre három SMURD-egységet – az egyiket orvossal –, hat mentőszolgálati mentőautót, valamint egy tömegszállításra alkalmas speciális járművet riasztottak.