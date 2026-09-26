Idén befejeznék a hídépítést az Ilona-völgyében

Tizenkét méter mélyre nyúlnak le az alapot jelentő betonoszlopok
Fotó: Olti Angyalka
Dolgoznak az Ilona-völgyében a 131A jelzésű megyei úton korábban nagyon leromlott állapotban lévő fahíd újjáépítésén. Hargita Megye Tanácsa abban bízik, hogy még idén megvalósul az új betonelemekből készült átkelő.
Évekig a 3,5 tonnás súlykorlátozás jelezte, hogy rossz állapotban van a Nagy-Homoródon átívelő kis fahíd. A szemmel láthatóan is rozoga átkelőt végül tavaly bontotta el Hargita Megye Tanácsának útkezelő vállalata, ezzel egyidőben pedig egy ideiglenes hidat is létesítettek a pataknál, amelyen zavartalanul közlekedhettek az autósok.
Fotó: Olti Angyalka
Ezt követően azonban leállt a munka a helyszínen.
A beruházás tervei szerint a híd mindkét oldalán hat darab tizenkét méter mélyről induló vasbeton oszlop kell képezze az alapot – tudtuk meg korábban Bíró Barna Botondtól, a megyei tanács elnökétől. Az idén újraindított kivitelezés során azonban gondot okozott, hogy
mielőtt elérték volna a megfelelő mélységet. Végül azonban sikerült kiküszöbölni a gondokat.
Legutóbbi terepszemlénkkor már a földben voltak a betonoszlopok, a kivitelező a meder rendezésével és az alapozással dolgozott.
Fotó: Olti Angyalka
Megkeresésünkkor Bíró megerősítette a tapasztalatainkat, ugyanakkor közölte, most már hamarosan épülnek az átkelő látványosabb részei is. A terv az, hogy még idén megnyitják az új hidat.
Nagyjából öt éve rendelte meg a megyei önkormányzat az új Ilona-völgyi híd megépítéséhez szükséges terveket. Az elkészült dokumentumok szerint egy az előzőnél lényegesen nagyobb átkelőt építenek, amelyet
A hídon egy kétsávos út lesz, mindkét oldalon járdával. Az intézmény 2,4 millió lejt különített el a megvalósításra.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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