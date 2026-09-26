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Egyedül ő nem énekelte a román himnuszt a válogatottból, hamar magyarázatot talált rá a sajtó

Egy gólöröme volt a román válogatottnak, de az nem volt elég • Fotó: Claudio Bresciani/EPA/Agerpres

Egy gólöröme volt a román válogatottnak, de az nem volt elég

Fotó: Claudio Bresciani/EPA/Agerpres

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Nem énekelte Románia himnuszát a labdarúgó-válogatott egyik kezdő játékosa a péntek esti Svédország–Románia mérkőzés előtt. A román sajtó utánajárt, mi lehet a háttérben.

Székelyhon

2026. szeptember 26., 21:312026. szeptember 26., 21:31

2026. szeptember 26., 21:332026. szeptember 26., 21:33

Romániát Svédország hazai pályán 2–1-re legyőzte az UEFA Nemzetek Ligája csoportkörének első mérkőzésén péntek este. A kezdő sípszó előtt Andrei Coubiș volt az egyetlen a csapatból, aki nem énekelte a Deșteaptă-te, române! himnuszt.

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Nem sikerült ponttal kezdenie a Nemzetek Ligáját a román labdarúgó-válogatottnak. Gheorghe Hagi együttese ugyan válaszolt a svédek első góljára, a házigazda még a szünet előtt visszavette a vezetést, és 2–1-re megnyerte a találkozót.

„Ennek egyszerűen az az oka, hogy a középhátvéd nem ismeri a himnusz szövegét, tehát nem arról van szó, hogy megtagadta volna a himnusz eléneklését” – írja a Digi24 hírportál a Golazo.ro sportoldal értesüléseire hivatkozva. Coubiș a többiekhez hasonlóan a szívére tette a kezét, és

Idézet
átélte a pillanatot, akárcsak társai és a román szurkolók, akik éreztették jelenlétüket az északiak elleni mérkőzésen

– írják még a központi sajtóban, ismertetve Coubiș történetét is.

A román válogatott labdarúgó 2003. szeptember 29-én született Milánóban, és Olaszországban nőtt fel. Az AC Milan akadémiáján nevelkedett, majd a Sampdoriához került, ahol nem lépett pályára, ezt követően pedig a Kolozsvári Universitatea szerződtette. Mindössze fél év után a klub hárommillió euróért eladta a Lincoln Citynek – számolnak be az előzményekről a román sportoldalon, a származást illetően pedig megjegyzik, hogy

Coubiș mindkét szülője román, Suceaváról származnak.

Coubiș a román U19-es, U20-as és U21-es válogatottban is szerepelt, és a 2021-es U19-es Európa-bajnokságon is pályára lépett Románia színeiben, két évvel később azonban elfogadta az olasz U20-as válogatott meghívását.

Coubiș állítólag azután „szakított” a román válogatottal, hogy azzal vádolták, „eladta” az Olaszország elleni U19-es Eb-mérkőzést, amely 1–2-es olasz győzelemmel zárult. A kritikusoknak az szolgáltatott gyanút, hogy a mérkőzés kezdete előtt találkozott két klubtársával, akik az olasz válogatott keretében szerepeltek.

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Később Coubiș végül nem kapott érdemi szerepet az olasz válogatottban, és visszatért Romániához. A néhai Mircea Lucescu behívta a márciusi válogatott keretbe, a Törökország elleni, 2026-os világbajnoki pótselejtező elődöntőjére (0–1), most pedig – Hagi második szövetségi kapitányi időszakának első tétmérkőzésén – a három középhátvédes rendszerben alapemberré vált.

Labdarúgás
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