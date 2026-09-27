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Robbanószerek után kutatnak az egyik brit légitámaszpont közelében, több embert őrizetbe vettek

A brit királyi légierő fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja. Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

A brit királyi légierő fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja. Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

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Robbanószerek után kutat a rendőrség és a hadsereg a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében. A támaszpont környékét kiürítették, a katonai létesítmény melletti Whelford község lakosságát a helyi szabadidőközpontban helyezték el.

Székelyhon

2026. szeptember 27., 13:022026. szeptember 27., 13:02

A területileg illetékes Gloucestershire megyei rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint „több embert” őrizetbe vettek a robbanóanyagokkal elkövetett visszaélést szankcionáló törvény megsértésének gyanújával, a brit hadsereg különlegesen kiképzett tűzszerész egységei mindeközben megkezdték számos jármű átvizsgálását – írja az MTI.

A rendőrség beszámolója szerint a vizsgálati helyszín köré kordont vontak, de a tájékoztatásban úgy fogalmaznak, hogy

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a helyzetet „sikerült ellenőrzés alá vonni”.

A brit királyi légierő (RAF) fairfordi bázisát jórészt az amerikai légierő használja, és ez az egyetlen olyan nagy-britanniai támaszpont, amely képes B-52-es, illetve B-1-es és B-2-es hadászati bombázók fogadására.

Az iráni konfliktus február végi kezdete után számos B-52-es és B-1 Lancer stratégiai nehézbombázó szállt le Fairfordon, és bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.

Előzmények

London annak idején komoly konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal, miután Keir Starmer akkori brit miniszterelnök egyértelműen kizárta a brit fegyveres erők csatlakozását az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez, és a konfliktus első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai légierőnek.

Donald Trump amerikai elnök rendkívül erőteljes és nyilvános bírálatai nyomán

London nem sokkal később feloldotta a brit támaszpontok használatának tilalmát,

azzal a kikötéssel, hogy ezeknek a támaszpontoknak a használata szigorúan csak olyan védelmi célokra korlátozódhat, amelyekben a felek előzetesen megállapodnak.

Starmer – aki júliusban távozott a kormányzó brit Munkáspárt éléről és a miniszterelnöki tisztségből – a tilalom feloldását bejelentő márciusi alsóházi felszólalásában az Irán ellen indított amerikai-izraeli hadműveletek jogi megalapozottságát is megkérdőjelezte, és kijelentette, hogy

Idézet
kizárólag a levegőből nem lehet rendszerváltást elérni Iránban.

A támaszpontok használata körüli brit-amerikai feszültség kiéleződése nyomán Donald Trump többször is éles hangvételű nyilatkozatokban bírálta Starmert; egy sajtótájékoztatóján – a második világháborús brit miniszterelnökre utalva – az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Keir Starmer „nem egy Winston Churchill”.

Világ
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