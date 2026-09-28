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Az iskolába, munkába készülőket már ébren kapta a ma reggeli földrengés

• Fotó: Országos Földfizikai Intézet

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

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A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 6 óra 48 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. szeptember 28., 10:042026. szeptember 28., 10:04

2026. szeptember 28., 10:042026. szeptember 28., 10:04

A szeizmikus mozgás 80,7 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 38 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 73 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 84 kilométerre Brassótól.

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Szeptemberben eddig 18 földrengés történt Romániában, melyek erőssége 2 és 4,1 közötti volt a Richter-skálán – ismerteti az Agerpres.

Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.

Belföld
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