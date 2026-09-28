Az iskolába, munkába készülőket már ébren kapta a ma reggeli földrengés

Fotó: Országos Földfizikai Intézet
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 6 óra 48 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
2026. szeptember 28., 10:042026. szeptember 28., 10:04
2026. szeptember 28., 10:042026. szeptember 28., 10:04
A szeizmikus mozgás 80,7 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 38 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 73 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 84 kilométerre Brassótól.
Szeptemberben eddig 18 földrengés történt Romániában, melyek erőssége 2 és 4,1 közötti volt a Richter-skálán – ismerteti az Agerpres.
Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.
Vasárnaphoz képest kiterjedtebb területen került fagypont alá a hajnali hőmérséklet, ezúttal az egész csíki- és gyergyói medencét érintve.
A védelmi minisztérium egy szakértői egysége hétfő reggel Tulcea megyében átfésüli a környéket, ahol a radarrendszer adatai szerint vasárnap este egy drón behatolt a román légtérbe Ceatalchioi környékén.
Általában az éjszakai, illetve a hajnali órákban szokott érkezni az ország Ukrajnával határos területeihez közel a légiriasztás. Vasárnap ez korábban, már az esti órákban megérkezett.
Felmelegedés várható a következő napokra, néhol erősebb, de az ország legnagyobb részén mérsékelt széllökésekkel. Erdély keleti medencéiben azonban hűvösek lesznek az éjszakák.
Egy sofőriskola tanulóját szúrták ki a rendőrök, amint alkoholos befolyásoltság alatt vezetett a gyakorlati óráján Giurgiuban. Az oktató jogosítványát felfüggesztették 90 napra, valamint megbírságolták közel 2000 lejre.
Tűz ütött ki vasárnapra virradóan a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Hașdeu diáknegyedbeli 17-es számú bentlakásának egyik ötödik emeleti szobájában. A hallgatókat kimenekítették az épületből, senki nem szorult kórházi ellátásra.
Egy zártkörű rendezvény résztvevőinél jelentkeztek szombat este az ételmérgezésre utaló tünetek Szeben megyében, a feleki Brukenthal-kastély rendezvénytermében – értesült az Agerpres hírügynökség.
A települések sorában csak Csíkszeredában esett fagypont alá a hőmérséklet vasárnapra virradóan.
Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.
Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő két évben – jelentette ki a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelölt Tánczos Barna szombaton.
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