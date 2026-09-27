Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán

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Fotó: Borbély Fanni
Egy sofőriskola tanulóját szúrták ki a rendőrök, amint alkoholos befolyásoltság alatt vezetett a gyakorlati óráján Giurgiuban. Az oktató jogosítványát felfüggesztették 90 napra, valamint megbírságolták közel 2000 lejre.
2026. szeptember 27., 16:092026. szeptember 27., 16:09
2026. szeptember 27., 16:092026. szeptember 27., 16:09
A rendőrök vasárnap Giurgiu városában állítottak meg egy oktatóautót, miközben a kormánynál egy 43 éves, giurgiui tanuló ült, mellette pedig egy 45 éves autósoktató tartózkodott. „Az ellenőrzés során a tanulót alkoholszondával tesztelték, amely 0,23 mg/l értéket mutatott ki a kilélegzett levegőben” – írja a News.ro a Giurgiu Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatására hivatkozva.
Az autósoktatót közel 2000 lejre megbírságolták, és 90 napra felfüggesztették a gépjárművezetői engedélyét. A rendőrség az eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy
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A települések sorában csak Csíkszeredában esett fagypont alá a hőmérséklet vasárnapra virradóan.
Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.
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A Maros megyei Mezőrücsön vasárnap ki lehet próbálni a kerékpárként hajtott vasúti járművet, a sínbiciklit.
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Négy szabálysértő sofőrt is kiszúrtak a fogalomból pénteken a Hargita megyei rendőrök. Kettőt közülük Etéden igazoltattak.
Egy 18 és egy 20 éves fiatalember életét vesztette szombat reggel egy súlyos közúti balesetben Petrozsényben – közölte a Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
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