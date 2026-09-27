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Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Egy sofőriskola tanulóját szúrták ki a rendőrök, amint alkoholos befolyásoltság alatt vezetett a gyakorlati óráján Giurgiuban. Az oktató jogosítványát felfüggesztették 90 napra, valamint megbírságolták közel 2000 lejre.

Székelyhon

2026. szeptember 27., 16:092026. szeptember 27., 16:09

2026. szeptember 27., 16:092026. szeptember 27., 16:09

A rendőrök vasárnap Giurgiu városában állítottak meg egy oktatóautót, miközben a kormánynál egy 43 éves, giurgiui tanuló ült, mellette pedig egy 45 éves autósoktató tartózkodott. „Az ellenőrzés során a tanulót alkoholszondával tesztelték, amely 0,23 mg/l értéket mutatott ki a kilélegzett levegőben” – írja a News.ro a Giurgiu Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatására hivatkozva.

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Az autósoktatót közel 2000 lejre megbírságolták, és 90 napra felfüggesztették a gépjárművezetői engedélyét. A rendőrség az eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy

a gyakorlati oktatás ideje alatt az autósoktatók teljes jogi felelősséget viselnek a jármű közutakon történő közlekedéséért.

Belföld Közlekedés Rendőrség
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