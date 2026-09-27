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A megye határán túl: ingyenes vonatjeggyel fedezik fel Európát a székelyföldi fiatalok

Nagy Blanka Beáta projektmenedzser (középen): a cél nem a kész út, hanem az, hogy csapatként, egymástól tanulva tervezzék meg a 12 napot • Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma

Nagy Blanka Beáta projektmenedzser (középen): a cél nem a kész út, hanem az, hogy csapatként, egymástól tanulva tervezzék meg a 12 napot

Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma

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Ingyenes vonatjegy, költőpénz és csoportkísérő: a DiscoverEU szervezeteknek szóló változata azoknak a fiataloknak nyit kaput Európára, akik eddig alig jutottak ki a megyéjükből. A székelyföldi projektmenedzser tapasztalatai alapján erre számos példa van.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 27., 14:122026. szeptember 27., 14:12

A DiscoverEU az Erasmus+ program része, amelyet az Európai Unió 2018-ban indított. Eleinte a 18 évesek pályázhattak ingyenes vonatjegyre, hogy bejárják Európát. Kiderült azonban, hogy főként a módosabb, már utazott fiatalok éltek a lehetőséggel. Ezért jött létre az a változat, amelyre egyesületek és szervezetek jelentkezhetnek:

ötfős csoportokat indíthatnak egy csoportkísérővel, aki segít az útvonal- és szállástervezésben, valamint az út során felmerülő kérdésekben.

A vonatjegy mellé költőpénz is jár, így az anyagi helyzet nem akadály.

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A kísérő és a támogatás biztonságot nyújt a félénkebbeknek, illetve azoknak is, akiknek a környezetében kevéssé ismert a program, vagy akiknek a szülei nem elég nyitottak arra, hogy a fiatal egyedül utazzon. Így a hátrányos helyzetű és elszigeteltebb helyeken élő fiatalok is felfedezhetik Európát.

Akiknek eddig kevés lehetősége volt utazni

A DiscoverEU-ra a gyergyószentmiklósi székhelyű Transylvanian Youth Center egyesület keretében pályáztak. A programot először főként gyergyói iskolákban hirdették meg, de Erdély más részeire is eljutottak, például a torockói gyermekotthonba. A jelentkezés online űrlapon történt, a jelentkezőkkel pedig interjút készítettek, hogy megismerjék utazási tapasztalataikat és személyiségüket.

A csoportokat úgy állították össze, hogy a 12 nap során jó csapatdinamika alakuljon ki, és mindegyik mellé csoportvezetőt is rendeltek

– mesélte Nagy Blanka Beáta, a program székelyföldi projektmenedzsere.

• Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma Galéria

Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma

A csoportokba bekerülni annyiban szerencsefüggő, hogy nem mindegy, mikor született a jelentkező. Az Európai Unió megadott egy időszakot, amelyben születetteket vihették, így legutóbb csak a 2006. április 1. és 2007. március 31. között születettek jelentkezhettek, a következő csoportoknál viszont más születési dátumok szerepelnek.

Idézet
Amit figyelembe veszünk a kiválasztás során az az, hogy tényleg olyan fiatalokat vigyünk, akiknek eddig kevés lehetősége volt utazni.

Ha valaki nagyon ügyes, lelkes, de már megjárta a világot, lehet, hogy ő a listán egy picit hátrébb kerül ahhoz képest, aki félénkebb, de mondjuk még nem volt a megye határán kívül, mert ilyennel is találkoztunk már. Volt olyan jelentkezőnk, aki tényleg alig lépett ki Hargita megyéből, és neki mindenképp szerettük volna ezt a lehetőséget megadni, hogy tudjon utazni” – hangsúlyozta a projektmenedzser a kiválasztás szempontjait.

A résztvevők végzős diákok vagy elsőéves egyetemisták, vagyis még az otthonról való elszakadás elején járnak.

A szülőknek megnyugvást ad a szervezett csapat és a felnőtt kísérő.

Több Hargita megyei fiatal szerint szüleik egyedül nem is engedték volna el őket. Ezzel szemben Marosvásárhelyről már nagyon sok fiatal utazott azzal a DiscoverEU-val, amelyet egyedül ki lehet próbálni.

• Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma Galéria

Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma

„Azt tapasztalom, hogy a szülőknek az utazáshoz való felfogása is nagyon más: a székelyföldi szülők például arra törekszenek, hogy házat építsenek és autót vásároljanak, spóroljanak és félretett pénzük legyen. A nyugatabbra élők között – már a Maros megyeiek esetében is – pedig több az olyan, aki egész évben dolgozik azért, hogy el tudjon menni nyaralni” – mesélte Nagy Blanka Beáta.

Önbizalmat és nyitottságot ad, de utazni is megtanít

A csoportok megalakulása után mindegyik felveszi a kapcsolatot a csoportkísérővel, és megkezdődik az ötletelés.

A fiatalok először az álmaikat és elképzelt útvonalaikat gyűjtik össze, majd ezekből reális terv formálódik,

amelynek első lépéseként ellenőrzik, hogy az útvonal vonattal bejárható-e. Ezt követi a szállásfoglalás: a csoportkísérő szempontokat ad, például hogy a sok értékeléssel rendelkező helyeket érdemes választani, a foglalást pedig közösen intézik.

• Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma Galéria

Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma

Az út során azt is megtanulják, hogyan szervezzenek programot, és hol nézzenek utána a vonatoknak. A cél nem a kész út, hanem az, hogy csapatként, egymástól tanulva tervezzék meg a 12 napot, és később önállóan is bátran szervezzenek utazásokat.

Az élmény önbizalmat és nyitottságot ad, és megmutatja a komfortzónán kívüli világot.

Volt olyan utazó, akinek Gyergyószentmiklós után napokba telt megszokni a nagyváros zaját és tömegét, ami másoknak fel sem tűnik, pedig nyomasztó is lehet – hangsúlyozta Nagy Blanka Beáta.

Hozzátette, a legutóbbi projektben összesen négy csoportjuk volt, és október elején lehet leadni a következő pályázatot. Két időszak van – egy őszi és egy tavaszi periódus – amikor pályázni lehet, mind a sima DiscoverEU-ra, amely csak a vonatjegyet tartalmazza, mind pedig a szervezeteknek szóló DiscoverEU-ra, amely a teljes csomagot jelenti.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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