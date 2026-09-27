A megye határán túl: ingyenes vonatjeggyel fedezik fel Európát a székelyföldi fiatalok

Nagy Blanka Beáta projektmenedzser (középen): a cél nem a kész út, hanem az, hogy csapatként, egymástól tanulva tervezzék meg a 12 napot
Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma
Ingyenes vonatjegy, költőpénz és csoportkísérő: a DiscoverEU szervezeteknek szóló változata azoknak a fiataloknak nyit kaput Európára, akik eddig alig jutottak ki a megyéjükből. A székelyföldi projektmenedzser tapasztalatai alapján erre számos példa van.
A DiscoverEU az Erasmus+ program része, amelyet az Európai Unió 2018-ban indított. Eleinte a 18 évesek pályázhattak ingyenes vonatjegyre, hogy bejárják Európát. Kiderült azonban, hogy főként a módosabb, már utazott fiatalok éltek a lehetőséggel. Ezért jött létre az a változat, amelyre egyesületek és szervezetek jelentkezhetnek:
A vonatjegy mellé költőpénz is jár, így az anyagi helyzet nem akadály.
A kísérő és a támogatás biztonságot nyújt a félénkebbeknek, illetve azoknak is, akiknek a környezetében kevéssé ismert a program, vagy akiknek a szülei nem elég nyitottak arra, hogy a fiatal egyedül utazzon. Így a hátrányos helyzetű és elszigeteltebb helyeken élő fiatalok is felfedezhetik Európát.
A DiscoverEU-ra a gyergyószentmiklósi székhelyű Transylvanian Youth Center egyesület keretében pályáztak. A programot először főként gyergyói iskolákban hirdették meg, de Erdély más részeire is eljutottak, például a torockói gyermekotthonba. A jelentkezés online űrlapon történt, a jelentkezőkkel pedig interjút készítettek, hogy megismerjék utazási tapasztalataikat és személyiségüket.
– mesélte Nagy Blanka Beáta, a program székelyföldi projektmenedzsere.
Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma
A csoportokba bekerülni annyiban szerencsefüggő, hogy nem mindegy, mikor született a jelentkező. Az Európai Unió megadott egy időszakot, amelyben születetteket vihették, így legutóbb csak a 2006. április 1. és 2007. március 31. között születettek jelentkezhettek, a következő csoportoknál viszont más születési dátumok szerepelnek.
Ha valaki nagyon ügyes, lelkes, de már megjárta a világot, lehet, hogy ő a listán egy picit hátrébb kerül ahhoz képest, aki félénkebb, de mondjuk még nem volt a megye határán kívül, mert ilyennel is találkoztunk már. Volt olyan jelentkezőnk, aki tényleg alig lépett ki Hargita megyéből, és neki mindenképp szerettük volna ezt a lehetőséget megadni, hogy tudjon utazni” – hangsúlyozta a projektmenedzser a kiválasztás szempontjait.
A résztvevők végzős diákok vagy elsőéves egyetemisták, vagyis még az otthonról való elszakadás elején járnak.
Több Hargita megyei fiatal szerint szüleik egyedül nem is engedték volna el őket. Ezzel szemben Marosvásárhelyről már nagyon sok fiatal utazott azzal a DiscoverEU-val, amelyet egyedül ki lehet próbálni.
Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma
„Azt tapasztalom, hogy a szülőknek az utazáshoz való felfogása is nagyon más: a székelyföldi szülők például arra törekszenek, hogy házat építsenek és autót vásároljanak, spóroljanak és félretett pénzük legyen. A nyugatabbra élők között – már a Maros megyeiek esetében is – pedig több az olyan, aki egész évben dolgozik azért, hogy el tudjon menni nyaralni” – mesélte Nagy Blanka Beáta.
A csoportok megalakulása után mindegyik felveszi a kapcsolatot a csoportkísérővel, és megkezdődik az ötletelés.
amelynek első lépéseként ellenőrzik, hogy az útvonal vonattal bejárható-e. Ezt követi a szállásfoglalás: a csoportkísérő szempontokat ad, például hogy a sok értékeléssel rendelkező helyeket érdemes választani, a foglalást pedig közösen intézik.
Fotó: Transylvanian Youth Center archívuma
Az út során azt is megtanulják, hogyan szervezzenek programot, és hol nézzenek utána a vonatoknak. A cél nem a kész út, hanem az, hogy csapatként, egymástól tanulva tervezzék meg a 12 napot, és később önállóan is bátran szervezzenek utazásokat.
Volt olyan utazó, akinek Gyergyószentmiklós után napokba telt megszokni a nagyváros zaját és tömegét, ami másoknak fel sem tűnik, pedig nyomasztó is lehet – hangsúlyozta Nagy Blanka Beáta.
Hozzátette, a legutóbbi projektben összesen négy csoportjuk volt, és október elején lehet leadni a következő pályázatot. Két időszak van – egy őszi és egy tavaszi periódus – amikor pályázni lehet, mind a sima DiscoverEU-ra, amely csak a vonatjegyet tartalmazza, mind pedig a szervezeteknek szóló DiscoverEU-ra, amely a teljes csomagot jelenti.
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