Titkos helyen nyílnak új menedékek a bántalmazott nőknek

Az önrészről szavaztak a Maros megyei tanácsosok
Fotó: Haáz Vince
Létrehoznak egy-egy védett központot az ország összes megyéjében a családon belüli erőszak áldozatainak. A Maros megyei tanácsosok megszavazták az ehhez szükséges önrész biztosítását a Venus II. program keretében.
Országos szinten több megyében már működnek védett központok, ahová azok a nők fordulhatnak, akik családon belüli erőszak áldozatai. Az országos program részeként létrehozott otthonokat
Most európai uniós alapokból az ország mind a 41 megyéjében létrehoznak ilyen központokat Venus II. néven.
A Maros megyei önkormányzati képviselők soros szeptemberi ülésükön megszavazták, hogy biztosítják az önrészt a Venus II. központ létrehozásához. Mint az ülésen kiderült, az országos programot a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságokon keresztül valósítják meg.
A projekt célja a családon belüli erőszak megelőzését és leküzdését szolgáló szociális szolgáltatások bővítése egy több rendeltetésű központ létrehozásával. Ennek érdekében kijelölnek egy épületet, amely a megyei tanács és a gyermekjogvédelmi igazgatóság tulajdonában van. Az ingatlan helyszíne a széles nyilvánosság számára titkos.
A központok létrehozásához európai uniós támogatásból
megyénként 2,5 millió lejt biztosítanak,
ehhez pedig a megyei önkormányzatoknak a gyermekjogvédelmi igazgatóságon keresztül kétszázalékos önrésszel kell hozzájárulniuk, vagyis 51 ezer lejjel.
A Maros megyei tanácsosok megszavazták az önrész biztosítását, és vállalták azt is, hogy a további, el nem számolható költségeket is törlesztik.
Maros megyében, Marosvásárhelyen már van egy védett központ, amelyet egy egyesület működtet a városi és a megyei tanács támogatásával. Itt évente több tíz nő, anya és gyermeke kap menedéket és támogatást.
Tanácsot azok a bántalmazott nők is kaphatnak, akik még nem hagyták el otthonukat, és szeretnék tudni, milyen lehetőségeik vannak, illetve milyen lépésekre van szükségük ahhoz, hogy biztonságban legyenek ők és gyerekeik is. Tájékoztatást és segítséget a 0265 255 532-es telefonszámon lehet kérni.
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