Melléképület lángolt Alsóboldogfalván

A segesvári hivatásos tűzoltók szálltak ki vasárnap a Hargita megyei Újszékely községbe, ahonnan tűzesetet jelentettek.

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A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodájának tájékoztatása szerint vasárnap a segesvári tűzoltókat riasztották egy gazdasági melléképületben keletkezett tűzhöz a Hargita megyei Alsóboldogfalvára.

Mire a segesvári tűzoltók kiértek a helyszínre, már ott voltak a székelykeresztúri önkéntes tűzoltók. A lángokat sikerült megfékezni. A tűz martalékává vált a mintegy 50 négyzetméteres gazdasági melléképület több mint fele. Személyi sérülés nem történt.