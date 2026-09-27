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Melléképület lángolt Alsóboldogfalván

Használhatatlanná vált a melléképület • Fotó: Maros megyei ISU

Használhatatlanná vált a melléképület

Fotó: Maros megyei ISU

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A segesvári hivatásos tűzoltók szálltak ki vasárnap a Hargita megyei Újszékely községbe, ahonnan tűzesetet jelentettek.

Simon Virág

2026. szeptember 27., 15:292026. szeptember 27., 15:29

A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodájának tájékoztatása szerint vasárnap a segesvári tűzoltókat riasztották egy gazdasági melléképületben keletkezett tűzhöz a Hargita megyei Alsóboldogfalvára.

Mire a segesvári tűzoltók kiértek a helyszínre, már ott voltak a székelykeresztúri önkéntes tűzoltók. A lángokat sikerült megfékezni. A tűz martalékává vált a mintegy 50 négyzetméteres gazdasági melléképület több mint fele. Személyi sérülés nem történt.

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Udvarhelyszék Tűzeset
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