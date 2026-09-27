Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek

Általában az éjszakai, illetve a hajnali órákban szokott érkezni az ország Ukrajnával határos területeihez közel a légiriasztás. Vasárnap ez korábban, már az esti órákban megérkezett.

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Székelyföldön a medveriasztásokhoz vagyunk hozzászokva, mondhatni már fel sem kapjuk a fejünket egy medvés Ro-Alert hallatán, most viszont bemutatjuk, hogyan szól egy légtérriasztással kapcsolatos üzenet, amit a Tulcea megyei hatóságok küldtek ki vasárnap este a megye északi részére.

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Ebben a lakosságot arra figyelmeztették, hogy