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Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

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Általában az éjszakai, illetve a hajnali órákban szokott érkezni az ország Ukrajnával határos területeihez közel a légiriasztás. Vasárnap ez korábban, már az esti órákban megérkezett.

Székelyhon

2026. szeptember 27., 21:232026. szeptember 27., 21:23

2026. szeptember 27., 21:362026. szeptember 27., 21:36

Székelyföldön a medveriasztásokhoz vagyunk hozzászokva, mondhatni már fel sem kapjuk a fejünket egy medvés Ro-Alert hallatán, most viszont bemutatjuk, hogyan szól egy légtérriasztással kapcsolatos üzenet, amit a Tulcea megyei hatóságok küldtek ki vasárnap este a megye északi részére.

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Ebben a lakosságot arra figyelmeztették, hogy

az ukrán határnál légi célpontokat azonosítottak, és arra kérték az embereket, hogy vonuljanak fedezékbe.

„Rendkívüli riasztás. Légiriadó (drónok esetleges behatolása). Őrizzék meg nyugalmukat! Keressenek menedéket pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken. Óvóhely hiányában maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól” – idézi a News.ro a Tulcea megyei hatóságok által kiadott Ro-Alert üzenetet.

A megyei katasztrófavédelem szerint eddig nem érkezett bejelentés a 112-es egységes segélyhívóra.

Belföld
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