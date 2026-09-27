Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek

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Fotó: Gecse Noémi
Általában az éjszakai, illetve a hajnali órákban szokott érkezni az ország Ukrajnával határos területeihez közel a légiriasztás. Vasárnap ez korábban, már az esti órákban megérkezett.
2026. szeptember 27., 21:232026. szeptember 27., 21:23
2026. szeptember 27., 21:362026. szeptember 27., 21:36
Székelyföldön a medveriasztásokhoz vagyunk hozzászokva, mondhatni már fel sem kapjuk a fejünket egy medvés Ro-Alert hallatán, most viszont bemutatjuk, hogyan szól egy légtérriasztással kapcsolatos üzenet, amit a Tulcea megyei hatóságok küldtek ki vasárnap este a megye északi részére.
Ebben a lakosságot arra figyelmeztették, hogy
„Rendkívüli riasztás. Légiriadó (drónok esetleges behatolása). Őrizzék meg nyugalmukat! Keressenek menedéket pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken. Óvóhely hiányában maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól” – idézi a News.ro a Tulcea megyei hatóságok által kiadott Ro-Alert üzenetet.
A megyei katasztrófavédelem szerint eddig nem érkezett bejelentés a 112-es egységes segélyhívóra.
Felmelegedés várható a következő napokra, néhol erősebb, de az ország legnagyobb részén mérsékelt széllökésekkel. Erdély keleti medencéiben azonban hűvösek lesznek az éjszakák.
Egy sofőriskola tanulóját szúrták ki a rendőrök, amint alkoholos befolyásoltság alatt vezetett a gyakorlati óráján Giurgiuban. Az oktató jogosítványát felfüggesztették 90 napra, valamint megbírságolták közel 2000 lejre.
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