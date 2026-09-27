Édes ízek, óriási méretek Sepsiszentgyörgy főterén

Kürtőskalácsillat, vásári forgatag, gyermekprogramok, néptánc töltötte be hétvégén Sepsiszentgyörgy főterét. Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kürtőskalács – Édes Ízek Fesztiválját, amelynek fő versenyszámában tizenhét csapat mérte össze tudását.
A brassói Kürtesz kalácsa az édes ízek fesztiválján
Fotó: Csulak Zoltán
Kürtőskalácsillat, vásári forgatag, gyermekprogramok, néptánc töltötte be hétvégén Sepsiszentgyörgy főterét. Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kürtőskalács – Édes Ízek Fesztiválját, amelynek fő versenyszámában tizenhét csapat mérte össze tudását.
A szeptember 25–27. között tartott rendezvény középpontjában ezúttal is Székelyföld egyik legismertebb gasztronómiai különlegessége, a kürtőskalács, illetve a hozzá kapcsolódó hagyomány és közösségi élmény továbbadása állt, a szervezők – Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy önkormányzata, az AgroSic Egyesület és a Kónya Ádám Művelődési Ház – azonban a teljes család számára kínáltak programokat.
A főtéri Őszi Vásár mellett az Erzsébet parkban gyermekfoglalkozások és lovagoltatás, a város több helyszínén pedig gombakiállítás és hozzá kapcsolódó előadások, néptánc, kerékpártúra, koncertek várták az érdeklődőket.
Három nap a kürtőskalácsról szólt Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Csulak Zoltán
A háromnapos rendezvény péntek este koncertekkel kezdődött: előbb a Pittyes 2es és Gyufa lépett színpadra, majd DR BRS, Kollányi Zsuzsi és Király Viktor szórakoztatta a közönséget.
Szombaton már délelőtt benépesült a városközpont és az Erzsébet park. Hatodik alkalommal szervezték meg a Kétkeréken Háromszéken kerékpártúrát Lucian Mândruță vezetésével, a természetkedvelők pedig a László Kálmán Gombászegyesület sugásfürdői gombásztúráján vehettek részt. Délután a Kónya Ádám Művelődési Házban gombakiállítást, gombaétel-bemutatót, kóstolót és előadást tartottak.
A nap egyik legfontosabb eseményét az Év Székelyföldi Kürtőskalácsa verseny képezte. Az idei megmérettetésre tizenhét csapat nevezett Kovászna, Hargita, Maros és Máramaros megyéből, öttel több, mint egy évvel korábban.
A zsűri munka közben
Fotó: Csulak Zoltán
A versenyzők munkáját Farkas Ferenc sepsiszentgyörgyi mestercukrász, a zsűri elnöke, továbbá Szőcs Ilona, a csernátoni Malomkert panzió vezetője, Jánossy Alíz gyergyószentmiklósi gasztroújságíró, Csiszár Melinda, a kézdivásárhelyi Süti Éden cukrászda tulajdonosa, valamint Kabai János, a marosvásárhelyi ELDI pékség termelési igazgatója értékelte. Mind a tizenhét versenyző szerzett minősítést: tíz csapat arany-, öt ezüst-, kettő pedig bronzfokozatú elismerést kapott.
A 2008 óta működő családi vállalkozás a nagymama eredeti receptje alapján készíti termékeit, és nem először szerepelt sikeresen a fesztiválon: 2023-ban ugyanezt a címet szerezték meg, 2024-ben pedig bresaola sonkás, raclette sajtos, jalapeñós sós változatukkal az Év Reform Kürtőskalácsa versenyen diadalmaskodtak.
Szombaton a szentivánlaborfalvi Simon család aratta a le a babérokat
Fotó: Simon család kürtőskalácsa/facebook
Az idei fődíj mellé 720 kilogramm liszt is társult.
Arany minősítést szerzett a sepsiszentgyörgyi Oltisz, Melinda és Nasa, a brassói Kürtesz, a csíkszeredai Parázska, a nagybányai Saitos, a településnevet felvállaló csatószegi, bodosi és székelyzsombori, valamint a győztes, szentivánlaborfalvi Simon család kürtőskalácsa.
Ezüst minősítést az ozsdolai, a csíkmenasági Borbély, a csíkszentmártoni Marica, a Rozi Mama és a székelyudvarhelyi Árpád Kürtősház kalácsa,
míg bronz minősítést a Kaly Familyé és a Majáé kapott,
illetve valamennyi résztvevő ajándékcsomagot is átvehetett.
Az eredményhirdetést követően gálaműsorral ünnepelték a Százlábú Néptáncmozgalom fennállásának huszadik évfordulóját, este pedig az Óriáspincében táncházba várták a közönséget, miközben a Honeybeast, majd az A.S.I.A. lépett a fesztivál színpadára.
A fődíj átvételekor
Fotó: Csulak Zoltán
Vasárnap sem csökkent a nyüzsgés. Délelőtt óriás édes reggelit tartottak a főtéren, ahol kürtőskaláccsal, kakaóval és mézes kenyérrel traktálták a résztvevőket. A közösségi reggelinek már hagyománya van: míg tavaly 294-en ültek asztalhoz, idén a számuk hatszázra gyarapodott!
Nem először vállalkoztak hasonlóra: tavaly huszonegy métereset sütöttek, idén huszonöt méteres volt beharangozva a műsorfüzetbe, végül valamivel rövidebb kerekedett ki belőle. Azonban a húsz méter se kutya: nagyjából egy hétemeletes tömbház magasságának felel meg! A különleges méret ellenére a tésztának egyenletesen kellett körbefognia a sütőfelületet, és mindenütt megfelelően karamellizálódnia.
Ezúttal hatszázan vettek részt a közös reggelin
Fotó: Tuchiluș Alex
A kürtőskalács után egy másik, a hétköznapihoz képest – méreténél fogva – aligha felismerhető finomság került a középpontba:
Erre a Szejkei Lángos csapata vállalkozott, a végeredmény egy méter átmérőjű lett. Ez közel 0,8 négyzetméteres felületet jelent, vagyis egy kisebb asztallapéhoz hasonlítható, kellett is alája bőven a növényi sütőzsiradékból!
Vasárnap délután rendezték meg az Év Reform Kürtőskalácsa versenyt is, amelyen már nem a hagyományos recept minél tökéletesebb elkészítése, hanem a klasszikus kürtőskalács újragondolása került előtérbe.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elmúlt években a versenyzők többek között szalonnával, sonkával, sajttal, olívabogyóval, fokhagymával, köménnyel és medvehagymával is kísérleteztek, idén sem volt hiány kreativitásból. A fődíjat a sütőtökkel, tepertővel és háromféle sajttal ízesített Saitos Kürtőskalácsnak ítélte oda a zsűri.
Arany minősítésű reform-kürtőskalácsok: Oltisz Superpaszt, Parázska Kürtőskalács, Saitos Kürtőskalács, Bodosi Kürtős, Melinda Kürtőskalács, Kürtesz Kürtőskalács, Árpád Kürtősház.
Ezüst minősítésűek: Borbély Kürtőskalács, Székelyzsombori Kürtőskalács, Ozsdolai Kürtőskalács, a Simon család kürtőskalácsa, Rozi Mama Kürtőskalács, Marica Kürtőskalács, Csatószegi Kürtőskalács.
Bronz minősítésűek: Maja Kürtőskalács, Nasa, Kaly Family.
Közönségdíj: Borbély Kürtőskalács (1400 kedveléssel).
Különdíjak: a Veszprém testvérmegye által felajánlott csiszolt ajkai kristályvázát a Bodosi Kürtős csapata vehette át, a moldovai Cimișlia járás válogatott borokat tartalmazó csomagját az Árpád Kürtősház, míg a Gaga Rádió különdíját az Oltisz csapata kapta.
A gasztronómiai programok mellett vasárnap is folytatódtak a családi rendezvények. Az Erzsébet parkban lovagoltatás és kézműves-foglalkozások várták a gyermekeket, a Székely Nemzeti Múzeumban pedig a László Kálmán Gombászegyesület tartott gombaismereti előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, hozott tető alá gombapreparátum-kiállítást.
Nem is csoda, ha ilyesmit lehetett kóstolni!
Fotó: Tuchiluș Alex
Fellépett a Ballószögi Kincsecskék néptánccsoport és a szitabodzai Cununa Carpaților folklóregyüttes is, este a Kicsi Gesztenye Klub gyermekműsora, majd a This Is Us és Nagy Bogi koncertje teszi fel a pontot az i-re.
A Gaga Rádió Duma Dubája sem hiányozhatott a fesztiválról
Fotó: Kocsis Károly
A nyolcadik Kürtőskalács – Édes Ízek Fesztiválja ezzel ismét jóval többet kínált egy gasztronómiai versenynél. A Székelyföldön ünnepi süteményként fennmaradt kürtőskalács köré három napra olyan közösségi rendezvény épült, amelyben a hagyományos ízek mellett a néptánc, a kézművesség, a természetjárás és a zene is helyet kapott – miközben az idei kiadás két óriása, a húszméteres kürtőskalács és az egyméteres lángos gondoskodott arról, hogy a méreteket tekintve se hétköznapi fesztiválként emlékezzenek rá.
Hosszú sorok alakultak ki a kürtőskalács-sütők előtt
Fotó: Kocsis Károly
Idén húszméteresre sikeredett
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
A végén percek alatt elfogyott
Fotó: Kocsis Károly
Alapos előkészületek előzték meg az óriás lángos sütését
Fotó: Kocsis Károly
Kétszázhúsz fokra kellett felhevíteni
Fotó: Kocsis Károly
Az OSK szabadnapos lévén, még Diószegi László is igyekezett ellesni a Szejkei Lángos csapata munkamódszerét
Fotó: Kocsis Károly
És következhetett a kóstolás!
Fotó: Csulak Zoltán
Sütőtökkel, tepertővel, háromféle sajttal
Fotó: Csulak Zoltán
El is nyerte az Év Reform Kürtőskalácsa címet
Fotó: Csulak Zoltán
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