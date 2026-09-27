Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk

Fotó: Tamás Attila
Felmelegedés várható a következő napokra, néhol erősebb, de az ország legnagyobb részén mérsékelt széllökésekkel. Erdély keleti medencéiben azonban hűvösek lesznek az éjszakák.
2026. szeptember 27., 19:002026. szeptember 27., 19:00
2026. szeptember 27., 19:022026. szeptember 27., 19:02
Emelkedni fog a hőmérséklet a következő napokban az ország nagy részén. Nyugaton, a Bánságban és Olténia délnyugati részén a maximumok elérik a 24–25 Celsius-fokot is, miközben a szél lesz a fő meteorológiai jelenség, amelyre érdemes figyelni.
Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója a Digi24 hírportálnak elmondta, hogy a jövő hét eleje az elmúlt napokhoz, illetve a hétvégéhez képest magasabb hőmérsékleteket hoz, különösen az ország nyugati és délnyugati részén.
főként az ország délkeleti részén, ahol sárga jelzésű szélriasztás érvényes a várható 50–70 km/órás széllökések miatt” – magyarázta az ANM igazgatója, hozzátéve, hogy az ország többi részén mérsékeltebbek lesznek a széllökések, körülbelül 40–50 km/órás sebességgel.
A települések sorában csak Csíkszeredában esett fagypont alá a hőmérséklet vasárnapra virradóan.
Az éjszakák is fokozatosan enyhülnek, Erdély keleti medencéiben azonban a minimumhőmérsékletek továbbra is mindössze 2 Celsius-fok körüli értéken maradnak. Másutt a jövő hét folyamán a minimumértékek is emelkednek, a tengerparton például kb. 15 Celsius-fokos éjszakák várhatók.
Noha ebben az időszakban a hegyekben már jellemző az első havazás, az időjárás jövő heti felmelegedése csökkenti ennek a valószínűségét a következő napokban. „Jelenleg azzal számolunk, hogy elsősorban enyhén emelkedő hőmérséklet jön, a hegyvidéken pedig kisebb a valószínűsége annak, hogy havazást előidéző körülmények alakuljanak ki” – magyarázta Elena Mateescu.
mivel nagy magasságokban a hőmérséklet negatív marad. „A magashegyi térségben, különösen a Bâlea-tónál vagy az Omu-csúcson, ahol jelenleg is 3–5 cm-es hóréteget jegyzünk, továbbra is fagypont alatti hőmérsékletek lesznek, és ott lehet a leghidegebb” – tette hozzá az ANM igazgatója.
Az ország nyugati részén tapasztalható magas hőmérsékletek összefüggésben állnak egy trópusi eredetű meleg légtömeg Európába való beáramlásával is. „Ennek
Ezért az ország nyugati-délnyugati részén fogjuk az elkövetkező napokban a legmagasabb hőmérsékleti értékeket mérni, Romániában is magasabbakat, mint ami a szeptember végi időszakban szokásos lenne” – nyilatkozta Elena Mateescu. Elmondása szerint ennek a légtömegnek a hatását október elején is érezhetjük, különösen Románia nyugati és délnyugati részén.
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