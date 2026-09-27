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Több helyre is jut az EU bőkezű sürgősségi segélycsomagjából

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve „migrációval kapcsolatos” problémák megoldását célzó programokra fordítják majd – tájékoztatott az Európai Bizottság vasárnap.

Székelyhon

2026. szeptember 27., 17:002026. szeptember 27., 17:00

A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly

  • a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmén,

  • a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán,

  • valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.

A régióban közel százmillió euró segíti majd a konfliktusok, élelmiszer-bizonytalanság, alultápláltság és az időjárás okozta humanitárius szükségletekre való reagálást, emellett segíti az ebolajárványra adott válaszokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban – írja az MTI az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatására hivatkozva.

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Mintegy tízmillió eurós válságkezelési intézkedés támogatja majd a béke és stabilitás előmozdítására irányuló erőfeszítéseket a Nagy-tavak régiójában. Megerősíti a békekezdeményezések előmozdítását, és segíti azon helyi erőfeszítéseket, melyeket nők, fiatalok és civil társadalmi szervezetek vezetnek. Az akció elősegíti a társadalmi kohéziót és a békeépítést az érintett afrikai régióban – írták.

Globális konfliktusok, járványok és természeti katasztrófák

A segélycsomag keretében az EU a globális konfliktusok, járványok és természeti katasztrófák okozta problémák kezelését is célul tűzte ki.

A palesztin területek és a Libanonban jelentkező humanitárius válságnak kitett közösségek például 103 millió eurós támogatásban részesülnek.

Ukrajna 52 millió eurót kap az országon belüli humanitárius segítségnyújtás támogatására. A források egyebek között a lakosság télre való felkészítését, valamint az orosz invázió újabb várható következményeinek kezelését szolgálják.

A segélycsomaggal az EU támogatni fogja az afrikai menekülteket, valamint azokat a közösségeket, melyek befogadják őket. Az EU emellett növeli a sürgősségi segélynyújtást a közel-keleti konfliktusok és az ukrajnai háború érintettjei számára.

Külföld Jótékonyság
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