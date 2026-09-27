Több helyre is jut az EU bőkezű sürgősségi segélycsomagjából

Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve „migrációval kapcsolatos” problémák megoldását célzó programokra fordítják majd – tájékoztatott az Európai Bizottság vasárnap.

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A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly

a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmén,

a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán,

valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.

A régióban közel százmillió euró segíti majd a konfliktusok, élelmiszer-bizonytalanság, alultápláltság és az időjárás okozta humanitárius szükségletekre való reagálást, emellett segíti az ebolajárványra adott válaszokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos országokban – írja az MTI az Európai Bizottság vasárnapi tájékoztatására hivatkozva.

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Mintegy tízmillió eurós válságkezelési intézkedés támogatja majd a béke és stabilitás előmozdítására irányuló erőfeszítéseket a Nagy-tavak régiójában. Megerősíti a békekezdeményezések előmozdítását, és segíti azon helyi erőfeszítéseket, melyeket nők, fiatalok és civil társadalmi szervezetek vezetnek. Az akció elősegíti a társadalmi kohéziót és a békeépítést az érintett afrikai régióban – írták.

Globális konfliktusok, járványok és természeti katasztrófák

A segélycsomag keretében az EU a globális konfliktusok, járványok és természeti katasztrófák okozta problémák kezelését is célul tűzte ki.