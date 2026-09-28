Észlelték a drónt, ami aztán eltűnt a radarokról

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Fotó: Silviu Matei/Agerpres
A védelmi minisztérium egy szakértői egysége hétfő reggel Tulcea megyében átfésüli a környéket, ahol a radarrendszer adatai szerint vasárnap este egy drón behatolt a román légtérbe Ceatalchioi környékén.
2026. szeptember 28., 09:182026. szeptember 28., 09:18
2026. szeptember 28., 09:192026. szeptember 28., 09:19
A drón a határ mentén haladt és mintegy 10 perc után eltűnt a radarokról Somova település közelében – ismerteti az Agerpres.
A védelmi minisztérium szerint a radarrendszer vasárnap este jelezte a légi célpontot, amely
A helyzet megfigyelésére felszállt a román légierő légtérrendészeti szolgálatot teljesítő két F-16-as vadászgépe.
Tulcea megye lakosságát 20 óra 35 perckor Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lehetséges veszélyre.
A légiriadót 22 óra 05 perckor fújták le.
Az első saját otthon megvásárlása ma is komoly anyagi feladat a fiatalok számára. Székelyföldön a lakásárak, a hitelfelvétel költségei és a felújítások miatt már az induláshoz is jelentős megtakarításra van szükség.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 6 óra 48 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Vasárnaphoz képest kiterjedtebb területen került fagypont alá a hajnali hőmérséklet, ezúttal az egész csíki- és gyergyói medencét érintve.
Általában az éjszakai, illetve a hajnali órákban szokott érkezni az ország Ukrajnával határos területeihez közel a légiriasztás. Vasárnap ez korábban, már az esti órákban megérkezett.
Felmelegedés várható a következő napokra, néhol erősebb, de az ország legnagyobb részén mérsékelt széllökésekkel. Erdély keleti medencéiben azonban hűvösek lesznek az éjszakák.
Egy sofőriskola tanulóját szúrták ki a rendőrök, amint alkoholos befolyásoltság alatt vezetett a gyakorlati óráján Giurgiuban. Az oktató jogosítványát felfüggesztették 90 napra, valamint megbírságolták közel 2000 lejre.
Tűz ütött ki vasárnapra virradóan a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Hașdeu diáknegyedbeli 17-es számú bentlakásának egyik ötödik emeleti szobájában. A hallgatókat kimenekítették az épületből, senki nem szorult kórházi ellátásra.
Egy zártkörű rendezvény résztvevőinél jelentkeztek szombat este az ételmérgezésre utaló tünetek Szeben megyében, a feleki Brukenthal-kastély rendezvénytermében – értesült az Agerpres hírügynökség.
A települések sorában csak Csíkszeredában esett fagypont alá a hőmérséklet vasárnapra virradóan.
Aktiválták a vörös beavatkozási tervet a Szeben megyei hatóságok, miután egy feleki rendezvényteremben tizenegy ember ételmérgezésre utaló tüneteket tapasztalt.
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