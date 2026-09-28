Észlelték a drónt, ami aztán eltűnt a radarokról

A védelmi minisztérium egy szakértői egysége hétfő reggel Tulcea megyében átfésüli a környéket, ahol a radarrendszer adatai szerint vasárnap este egy drón behatolt a román légtérbe Ceatalchioi környékén.

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A drón a határ mentén haladt és mintegy 10 perc után eltűnt a radarokról Somova település közelében – ismerteti az Agerpres.

A védelmi minisztérium szerint a radarrendszer vasárnap este jelezte a légi célpontot, amely