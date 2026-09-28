Egyre több eMAG Marketplace-en értékesítő vállalkozás lép ki a hazai piacról: a határokon átnyúló eladók száma egy év alatt 25%-kal nőtt. A Sellers’ Day 2026-on az eMAG új MI-alapú elemzőeszközöket, logisztikai és hirdetési fejlesztéseket is bemutatott, és bejelentette, hogy az idei Black Friday november 6-án lesz.

Támogatói tartalom 2026. szeptember 28., 12:002026. szeptember 28., 12:00 2026. szeptember 28., 12:142026. szeptember 28., 12:14

Mira szintet lépett és a vállalkozók tanácsadójává válik az üzleti növekedés terén.

Az eMAG Marketplace eladásainak több mint 35%-a a kampányoknak köszönhető.

Havonta több mint egymillió termékegység kerül feldolgozásra a Fulfilment by eMAG szolgáltatás keretében, az átlagos szállítási idő pedig másfél nap.

Idén a Black Friday november 6-án lesz! Bukarest, 2026. szeptember 24. – Egyre több eMAG Marketplace-vállalkozó terjeszti ki tevékenységét regionális szintre: a határokon átnyúló értékesítést folytató eladók száma 25%-kal nőtt az előző évhez képest. A kihívásokkal teli fogyasztói környezetben az eMAG továbbra is olyan promóciós, logisztikai, finanszírozási és technológiai megoldásokat fejleszt, amelyek segítik a vállalkozókat értékesítésük növelésében és regionális terjeszkedésükben. Az eladók immár új, mesterséges intelligencián alapuló megoldásokhoz is hozzáférhetnek teljesítményük elemzéséhez és a növekedési lehetőségek feltárásához – köztük a platformba integrált új MI-ügynökhöz, a Mira Analyticshez. Az eMAG Marketplace eladói egyetlen platformon keresztül több mint 7 millió vásárlót érhetnek el a régióban, akik közül 5,4 millióan havonta használják az eMAG-ot. Ugyanakkor a logisztikai infrastruktúra lehetővé teszi számukra, hogy könnyebben kezeljék a nagyobb rendelési mennyiségeket: a „Fulfilment by eMAG” szolgáltatás keretében havonta több mint egymillió termék kerül feldolgozásra, a szolgáltatást igénybe vevő eladók száma pedig 38%-kal nőtt az elmúlt évben.

Az online kereskedelem továbbra is gyorsabban növekszik, mint a hagyományos kiskereskedelem, és jelentős növekedési potenciál rejlik azokban a régiókban, ahol az eMAG Marketplace-t működtetjük.

A vállalkozók számára ez a fejlemény lehetőséget kínál a helyi piacon túli növekedésre, valamint arra, hogy a régióban több millió ügyfelet érjenek el. Feladatunk, hogy biztosítsuk számukra ezen lehetőségek kiaknázásához szükséges infrastruktúrát, technológiát és eszközöket – a promóciótól és a logisztikától kezdve a határokon átnyúló terjeszkedéstől egészen a mesterséges intelligencián alapuló megoldásokig, amelyek segítik őket a megalapozottabb döntéshozatalban és vállalkozásuk növelésében. A hatás akkor a leglátványosabb, amikor ezeket az eszközöket együttesen alkalmazzák: azok az értékesítők, akik mind az öt fejlesztési programot igénybe veszik, 2026-ban 41%-kal magasabb értékesítési eredményt értek el azokhoz képest, akik nem használják őket. Továbbra is olyan technológiákba és eszközökbe fektetünk be, amelyek segítenek a vállalkozóknak gyorsabban felismerni a növekedési lehetőségeket és bővíteni vállalkozásukat a régióban” – nyilatkozta Stejara Pircan, az eMAG Románia, Bulgária és Magyarország Senior VP-je.

Stejara Pircan, az eMAG Románia, Bulgária és Magyarország Senior VP-je Fotó: eMAG

Íme a legfontosabb eszközök és újdonságok, amiket a Sellers’ Day 2026 ajánl: Mira Analytics – Az eladók kérdéseinek megválaszolására egy éve elindított Mira most szintet lép, és olyan MI-alapú segéddé válik, amely támogatja őket a teljesítményelemzésben és az üzleti döntéshozatalban. Az új elemzőrendszer öt egymáshoz kapcsolódó modult foglal magában, a Mira pedig képes két évre visszamenőleg adatokat elemezni. Az ügyintéző október végéig áll a Sellers’ Day résztvevőinek, decemberig pedig a Marketplace összes eladójának a rendelkezésére.

Kampányok – Az eMAG Marketplace eladásainak több mint 35%-a a kampányoknak köszönhető, és a kampányok következtében megvalósult eladások 45%-al nőttek a tavalyihoz képest. Ugyanazon termék esetében egy kampányban való részvétel akár ötször nagyobb értékesítést is eredményezhet, mint a kampányon kívüli időszakban.

eMAG Ads – eMAG hirdetések – 2026-ban az eMAG a teljes vásárlási folyamatra kiterjesztette hirdetési felületeit, lehetővé téve az eladók számára, hogy termékeiket a felfedezés és a keresés szakaszától egészen a rendelés véglegesítéséig bemutassák a vásárlóknak. A hirdetések az újonnan listázott termékek esetében is hatékony eszköznek bizonyulnak: az első 30 napban hirdetett termékek 2,3-szor gyorsabban érik el az első rendelést, és 3,1-szer nagyobb valószínűséggel szereznek legalább 10 megtekintést a hirdetés nélkül kínált termékekhez képest.

Fulfilment by eMAG – Havonta több mint egymillió termékegység feldolgozása történik az FBE rendszerén keresztül, átlagosan másfél napos szállítási idővel. A rendelések 92%-a már másnap vagy legkésőbb a harmadik napon megérkezik a vásárlóhoz, a másnapi kiszállítású termékek konverziós aránya pedig 33%-kal magasabb azoknál, amelyek három vagy több nap alatt kerülnek kiszállításra.

Gyorsabb termékfeltöltés a Mesterséges Intelligencia segítségével – Az elmúlt évben megduplázódott a termékfeltöltés sebessége, a platformon elérhető termékkínálat pedig 64%-kal bővült, így meghaladta a 46 millió ajánlatot.

eMAG Wallet – 600.000 ügyfél használta regionális szinten az eMAG Wallet-et, 160.000-el többen, mint a tavalyi évben, és a Marketplace eladásainak több mint 15%-a a rendelkezésre álló rugalmas fizetési lehetőségek révén kerülnek kifizetésre.

Black Friday – november 6 – A Sellers’ Day keretében bejelentésre került a 2026-os Black Friday dátuma is, amire idén november 6-án kerül sor. A Black Friday rendszerint az év legtöbb ajánlatot kínáló napja, valamint a Marketplace eladók számára a legnagyobb értékesítési lehetőség.

Az eMAG-ról

Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem pionírja és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.

További információk az eMAG-ról: about.emag.ro