Hat miniszterjelöltet hallgatnak meg hétfőn a szakbizottságokban, a PSD nem szavazza meg a Mureșan-kormányt

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Hétfőn kezdődik a Siegfried Mureșan javasolta kabinet kijelölt minisztereinek a meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban; a nap folyamán hat minisztert hallgatnak meg.
2026. szeptember 28., 12:082026. szeptember 28., 12:08
2026. szeptember 28., 13:232026. szeptember 28., 13:23
Siegfried Mureșan azt írta hétfő reggel a Facebook-oldalán, hogy kérésére minden meghallgatás 60, és nem csak 30 percet tart. Így lesz elég idő a programok bemutatására és a kérdések feltevésére és megválaszolására, lehetőséget adva ezzel a minisztereknek arra, hogy meggyőzhessék szakértelmükről a szakbizottságokat – ismerteti az Agerpres.
A kijelölt miniszterelnök szerint a meghallgatások ütemterve a következő:
Hétfő
Kedd
10:00-11:00 - Mircea Abrudean - belügy
11:00-12:00 - Dragoș Pîslaru - beruházások és európai projektek
12:00-13:00 - Raluca Turcan - munkaügy, családügy, ifjúság és társadalmi szolidaritás
13:00-14:00 - Oana Gheorghiu - egészségügy
14:00-15:00 - Oana Țoiu - külügy
15:00-16:00 - Andrea Chiș - igazságügy
16:00-17:00 - Ötvös Koppány Bulcsú - kultúra
17:00-18:00 - Mihai Dimian - oktatás és kutatás
18:00-19:00 - Cseke Attila - fejlesztés, közmunkálatok és közigazgatás
19:00-20:00 - Diana Buzoianu - környezetvédelem, víz- és erdőgazdálkodás
A parlament plénuma szerdán szavaz a Mureșan-kormány beiktatásáról.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa hétfőn úgy döntött, hogy a párt nem támogatja Siegfried Mureșan kormányának a beiktatását.
Sorin Grindeanu pártelnök azt nyilatkozta, hogy
Grindeanu szerint a szociáldemokraták vezetőtestülete egyhangúlag hozta meg a döntést.
Azt is elmondta, hogy a PSD törvényhozói jelen lesznek a miniszterjelöltek meghallgatásán a szakbizottságokban, valamint a szerdai plenáris ülésen is, amelyen a parlament a Mureșan-kabinet beiktatásáról szavaz.
„A szerdai, a Mureșan-kormány bukásához vezető parlamenti szavazás után, a PSD újra meg fogja erősíteni kormányzási szándékát.
– fogalmazott a PSD elnöke.
Véleménye szerint Mureșan kormányprogramja nem tartalmaz semmiféle intézkedést a szegénység csökkentésére, miközben a statisztikai adatok azt mutatják, hogy
Emellett véleménye szerint Mureșan hiányában van a szükséges politikai karizmatikusságnak és közigazgatási tapasztalatnak, amely szükséges ahhoz, hogy a különböző válságok nyomása alatt álló országot irányítsa.
Azt is elmondta, javasolni fogja a PSD-s frakcióknak, hogy a kvórum biztosítása érdekében a szociáldemokrata törvényhozók legyenek jelen a miniszterjelöltek meghallgatásán a szakbizottságokban, valamint a szerdai plenáris ülésen is, amelyen a parlament a Mureșan-kabinet beiktatásáról szavaz.
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