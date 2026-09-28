Hat miniszterjelöltet hallgatnak meg hétfőn a szakbizottságokban, a PSD nem szavazza meg a Mureșan-kormányt

Hétfőn kezdődik a Siegfried Mureșan javasolta kabinet kijelölt minisztereinek a meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban; a nap folyamán hat minisztert hallgatnak meg.

Székelyhon 2026. szeptember 28., 12:082026. szeptember 28., 12:08 2026. szeptember 28., 13:232026. szeptember 28., 13:23

Siegfried Mureșan azt írta hétfő reggel a Facebook-oldalán, hogy kérésére minden meghallgatás 60, és nem csak 30 percet tart. Így lesz elég idő a programok bemutatására és a kérdések feltevésére és megválaszolására, lehetőséget adva ezzel a minisztereknek arra, hogy meggyőzhessék szakértelmükről a szakbizottságokat – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A kijelölt miniszterelnök szerint a meghallgatások ütemterve a következő: Hétfő 14:00-15:00 - Sebastian Burduja - energiaügy

15:00-16:00 - Tánczos Barna - mezőgazdaság és vidékfejlesztés

16:00-17:00 - Radu Miruță - védelem

17:00-18:00 - Cătălin Drulă - közlekedés és infrastruktúra

18:00-19:00 - Alexandru Nazare - pénzügy

19:00-20:00 - Irineu Darău - gazdaság, digitalizáció, üzleti szféra és turizmus Kedd 10:00-11:00 - Mircea Abrudean - belügy

11:00-12:00 - Dragoș Pîslaru - beruházások és európai projektek

12:00-13:00 - Raluca Turcan - munkaügy, családügy, ifjúság és társadalmi szolidaritás

13:00-14:00 - Oana Gheorghiu - egészségügy

14:00-15:00 - Oana Țoiu - külügy

15:00-16:00 - Andrea Chiș - igazságügy

16:00-17:00 - Ötvös Koppány Bulcsú - kultúra

17:00-18:00 - Mihai Dimian - oktatás és kutatás

18:00-19:00 - Cseke Attila - fejlesztés, közmunkálatok és közigazgatás

19:00-20:00 - Diana Buzoianu - környezetvédelem, víz- és erdőgazdálkodás A parlament plénuma szerdán szavaz a Mureșan-kormány beiktatásáról. A PSD nem támogatja a Mureșan-kormányt A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa hétfőn úgy döntött, hogy a párt nem támogatja Siegfried Mureșan kormányának a beiktatását. Sorin Grindeanu pártelnök azt nyilatkozta, hogy

mindössze öt perccel a politikai tanács ülése előtt kapta kézhez a kijelölt kormányfőtől a kormányprogramot.

Grindeanu szerint a szociáldemokraták vezetőtestülete egyhangúlag hozta meg a döntést. Azt is elmondta, hogy a PSD törvényhozói jelen lesznek a miniszterjelöltek meghallgatásán a szakbizottságokban, valamint a szerdai plenáris ülésen is, amelyen a parlament a Mureșan-kabinet beiktatásáról szavaz. „A szerdai, a Mureșan-kormány bukásához vezető parlamenti szavazás után, a PSD újra meg fogja erősíteni kormányzási szándékát.

Nem engedünk semmiféle médiából érkező nyomásnak, politikai zsarolásnak, és nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni azok által, akik az elmúlt napokban pimaszul elárasztották a nyilvánosságot álhírekkel, és mindenféle légből kapott váddal illettek minket, csak azért, hogy a parlamentben a PSD-t rákényszerítsék a kormány melletti szavazásra”

– fogalmazott a PSD elnöke. Véleménye szerint Mureșan kormányprogramja nem tartalmaz semmiféle intézkedést a szegénység csökkentésére, miközben a statisztikai adatok azt mutatják, hogy

több mint 5 millió romániai él a szegénységnek vagy a társadalmi kirekesztésnek kitéve.