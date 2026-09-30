Kelemen Hunor szerint nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán, a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával beismerte, kicsi az esélye a kormány beiktatásának.

Székelyhon 2026. szeptember 30., 12:212026. szeptember 30., 12:21 2026. szeptember 30., 12:342026. szeptember 30., 12:34

„Ha figyelembe vesszük az összes parlamenti vezető nyilatkozatát, akkor az esélyek kicsik. Nem áll rendelkezésre a szükséges 233 szavazat a kormány beiktatásához” – nyilatkozta a politikus az RFI-nek. Hirdetés Leszögezte: végigviszik az eljárást a parlamentben, mert megegyeztek ebben, de ő

170-171 biztos szavazatnál nem számít többre.

Véleménye szerint lehet még esetleg 10, 12, 20 támogató szavazat pluszban, de a többi hiányzó voksot nem lehet előteremteni, ha minden frakció betartja azt, amit bejelentett – számol be az Agerpres. korábban írtuk Mureșan üzent a parlamenti szavazás előtt: ma a törvényhozók kezében a döntés A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával. Az RMDSZ vezetője szerint kompromisszumok nélkül nem lehet közös célt elérni, ha a közjót akarjuk szolgálni. „Évek óta, különösen az elmúlt fél évben, annyira kemény nyilatkozatokat hallani, hogy nehéz közös nevezőre jutni, még egy közös cél érdekében is. Meggyőződésem, hogy mi is, a Mentsétek meg Romániát Szövetség is, a Nemzeti Liberális Párt is, a Szociáldemokrata Párt is teljes jogkörű kormányt akar az ország számára. A helyzet azonban katasztrofális. (...)

Számomra rémisztő, hogy 140, sőt majdnem 150 nap elteltével sem vagyunk képesek egy teljes jogkörű kormányt megválasztani”