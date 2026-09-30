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Kelemen Hunor szerint nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán, a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával beismerte, kicsi az esélye a kormány beiktatásának.

Székelyhon

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2026. szeptember 30., 12:342026. szeptember 30., 12:34

„Ha figyelembe vesszük az összes parlamenti vezető nyilatkozatát, akkor az esélyek kicsik. Nem áll rendelkezésre a szükséges 233 szavazat a kormány beiktatásához” – nyilatkozta a politikus az RFI-nek.

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Leszögezte: végigviszik az eljárást a parlamentben, mert megegyeztek ebben, de ő

170-171 biztos szavazatnál nem számít többre.

Véleménye szerint lehet még esetleg 10, 12, 20 támogató szavazat pluszban, de a többi hiányzó voksot nem lehet előteremteni, ha minden frakció betartja azt, amit bejelentett – számol be az Agerpres.

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A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.

Az RMDSZ vezetője szerint kompromisszumok nélkül nem lehet közös célt elérni, ha a közjót akarjuk szolgálni.

„Évek óta, különösen az elmúlt fél évben, annyira kemény nyilatkozatokat hallani, hogy nehéz közös nevezőre jutni, még egy közös cél érdekében is. Meggyőződésem, hogy mi is, a Mentsétek meg Romániát Szövetség is, a Nemzeti Liberális Párt is, a Szociáldemokrata Párt is teljes jogkörű kormányt akar az ország számára. A helyzet azonban katasztrofális. (...)

Idézet
Számomra rémisztő, hogy 140, sőt majdnem 150 nap elteltével sem vagyunk képesek egy teljes jogkörű kormányt megválasztani”

– fogalmazott Kelemen.

Hangsúlyozta: aki nem ért egyet azzal, hogy a közjó szolgálatában kompromisszumokat kell keresni és kötni, az neki ellensége, mert egy társadalomban nincs helye az állandó, kompromisszumkészség nélküli harcnak.

„Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben az elmúlt időszakban folyamatosan hibáztunk” – mondta még Kelemen Hunor.

Belföld RMDSZ
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