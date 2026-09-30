Kelemen Hunor szerint nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán, a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával beismerte, kicsi az esélye a kormány beiktatásának.
2026. szeptember 30., 12:212026. szeptember 30., 12:21
2026. szeptember 30., 12:342026. szeptember 30., 12:34
„Ha figyelembe vesszük az összes parlamenti vezető nyilatkozatát, akkor az esélyek kicsik. Nem áll rendelkezésre a szükséges 233 szavazat a kormány beiktatásához” – nyilatkozta a politikus az RFI-nek.
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Véleménye szerint lehet még esetleg 10, 12, 20 támogató szavazat pluszban, de a többi hiányzó voksot nem lehet előteremteni, ha minden frakció betartja azt, amit bejelentett – számol be az Agerpres.
A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.
Az RMDSZ vezetője szerint kompromisszumok nélkül nem lehet közös célt elérni, ha a közjót akarjuk szolgálni.
„Évek óta, különösen az elmúlt fél évben, annyira kemény nyilatkozatokat hallani, hogy nehéz közös nevezőre jutni, még egy közös cél érdekében is. Meggyőződésem, hogy mi is, a Mentsétek meg Romániát Szövetség is, a Nemzeti Liberális Párt is, a Szociáldemokrata Párt is teljes jogkörű kormányt akar az ország számára. A helyzet azonban katasztrofális. (...)
– fogalmazott Kelemen.
Hangsúlyozta: aki nem ért egyet azzal, hogy a közjó szolgálatában kompromisszumokat kell keresni és kötni, az neki ellensége, mert egy társadalomban nincs helye az állandó, kompromisszumkészség nélküli harcnak.
„Úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben az elmúlt időszakban folyamatosan hibáztunk” – mondta még Kelemen Hunor.
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A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.
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