Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett Laura Codruța Kövesi Budapesten

Fotó: European Public Prosecutor's Office – EPPO
Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruța Kövesi európai főügyész Magyarország EPPO-tagságának szakmai részleteiről egyeztetett.
Az egyeztetésen jelen volt Görög Márta igazságügyi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter és Lajtár István legfőbbügyész-helyettes. A találkozót Budapesten, az Igazságügyi Minisztériumban tartották – közölte a minisztérium sajtóirodája kedden az MTI-vel.
Az Európai Ügyészség az Európai Unió (EU) pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, a vádhatósági eljárások lefolytatásával és az elkövetők bíróság elé állításával megbízott független uniós szerv.
E bűncselekmények közé tartozik
az unió pénzügyi érdekeit sértő költségvetési csalás,
az aktív és passzív hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés,
a pénzmosás,
a határokon átnyúló adócsalás
és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó többi bűncselekmény.
Az Európai Ügyészség ezekben az ügyekben rendelkezik hatáskörrel.
Az Európai Ügyészség hatáskörébe nem tartozó büntetőügyekben továbbra is Magyarország ügyészsége, illetve a létrejövő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jár el közvádlóként,
A csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat, amelyet „a lehető legrövidebb időn belül” szükséges végrehajtani – emelték ki.
A jogalkotási feladatok két szakaszban valósulnak meg. Az első szakaszban az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztási rendszerének kialakítása történik meg. Ehhez három törvény módosítása szükséges. Az erre vonatkozó jogszabálycsomag még 2026-ban az Országgyűlés elé kerül.
A cél egy olyan kiválasztási eljárás létrehozása, amely a lehető legmagasabb szintű függetlenséget, objektivitást és szakmai megalapozottságot biztosítja. A magas szakmai elvárások miatt a jogalkotási folyamat hosszabb előkészítést igényel, hiszen a cél a széles körű konzultáció az érintett szervezetekkel a kiválasztási feltételekről és az eljárás részleteiről – emelte ki az Igazságügyi Minisztérium.
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