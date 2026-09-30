Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett Laura Codruța Kövesi Budapesten

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az egyeztetésen jelen volt Görög Márta igazságügyi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter, Pósfai Gábor belügyminiszter és Lajtár István legfőbbügyész-helyettes. A találkozót Budapesten, az Igazságügyi Minisztériumban tartották – közölte a minisztérium sajtóirodája kedden az MTI-vel.

Hirdetés

Az Európai Ügyészség az Európai Unió (EU) pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, a vádhatósági eljárások lefolytatásával és az elkövetők bíróság elé állításával megbízott független uniós szerv.

E bűncselekmények közé tartozik

az unió pénzügyi érdekeit sértő költségvetési csalás,

az aktív és passzív hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés,

a pénzmosás,

a határokon átnyúló adócsalás

és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó többi bűncselekmény.

Az Európai Ügyészség ezekben az ügyekben rendelkezik hatáskörrel.

Az Európai Ügyészség hatáskörébe nem tartozó büntetőügyekben továbbra is Magyarország ügyészsége, illetve a létrejövő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jár el közvádlóként,