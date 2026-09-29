Nicușor Dan: elérkezett az ideje a politikai válság lezárásának

Fotó: Presidency.ro
Nicușor Dan államfő kedden kijelentette, elérkezett az ideje a jelenlegi politikai válság lezárásának, de véleménye szerint az előre hozott választások nem jelentenek megoldást.
2026. szeptember 29., 17:092026. szeptember 29., 17:09
2026. szeptember 29., 17:112026. szeptember 29., 17:11
„Elérkezett az idő, hogy véget vessünk ennek a politikai válságnak. Elérkezett az idő, hogy a pártok túllássanak saját érdekeiken, és a nemzeti érdekeket helyezzék előtérbe.
– idézi az államfő nyilatkozatát az Agerpres egy nappal a parlament ülése előtt, amelyen Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bizalmi szavazatot kér kormánya beiktatásához.
A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének, és elrendelte Călin Georgescu volt államfőjelölt harmincnapos előzetes letartóztatását.
Optimistán nyilatkozott Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazás előtt.
Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint nem szabad kizárni az előrehozott választások lehetőségét, ha a parlament szerdán nem szavaz bizalmat a Siegfried Mureșan által javasolt kormánynak.
Romániában az egyik legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya az OECD-tagállamok és -partnerországok között, miközben az oktatásra fordított közkiadások is jelentősen elmaradnak a szervezet átlagától.
Tavaly az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti fiatalok 26,9 százaléka élt túlzsúfolt lakásban, a legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta ezen a téren – közölte kedden az Eurostat.
A bukaresti ítélőtábla két bírája kedden nem tudott egyezségre jutni a kiszabandó kényszerintézkedésekről Călin Georgescu ügyében.
Súlyos állapotban került kórházba egy idős kolozsvári férfi és 23 éves unokája, miután a férfi lánya - egyben a fiatal nő édesanyja - a gyanú szerint késsel támadt rájuk – közölte kedden a Kolozs megyei rendőrség.
Megjelent a szeptember 28. és október 11. közötti, kéthetes időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzése az Országos Meteorológiai Szolgálatnak.
Szokatlanul enyhe volt a hajnal keddre virradóan a Csíki- és Gyergyói-medencében, pláne hogy egy nappal korábban még fagyott. Ma reggel nagyon nem.
Feltehetően egy drón roncsaira bukkantak kedden egy szántóföldön, a Brăila megyei Gropeni közelében – közölte a román védelmi minisztérium. A tárgy lezuhanását és az azt követő kisebb tüzet egy helybéli jelentette az éjszaka folyamán.
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