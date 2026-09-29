Nicușor Dan: elérkezett az ideje a politikai válság lezárásának

Nicușor Dan államfő kedden kijelentette, elérkezett az ideje a jelenlegi politikai válság lezárásának, de véleménye szerint az előre hozott választások nem jelentenek megoldást.

Székelyhon 2026. szeptember 29., 17:092026. szeptember 29., 17:09 2026. szeptember 29., 17:112026. szeptember 29., 17:11

„Elérkezett az idő, hogy véget vessünk ennek a politikai válságnak. Elérkezett az idő, hogy a pártok túllássanak saját érdekeiken, és a nemzeti érdekeket helyezzék előtérbe.

Az előre hozott választások nem jelentenek megoldást, éppen ellenkezőleg, elmélyítenék a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzügyi piacok körében egyaránt”