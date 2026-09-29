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Az egyik legalacsonyabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Romániában az egyik legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya az OECD-tagállamok és -partnerországok között, miközben az oktatásra fordított közkiadások is jelentősen elmaradnak a szervezet átlagától.

Székelyhon

2026. szeptember 29., 16:492026. szeptember 29., 16:49

2026. szeptember 29., 16:492026. szeptember 29., 16:49

Többek között ez derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Education at a Glance 2026 című jelentéséből, amelyet kedden ismertetett az oktatási minisztérium.

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Eszerint Romániában

a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD-országok 43 százalékos átlagával

– ismerteti az Agerpres.

A 25-34 éves, középfokú végzettséggel nem rendelkező romániai nők mintegy 70 százaléka gazdaságilag inaktív. Ez az egyik legmagasabb arány az OECD-tagállamokban és a partnerországokban. Az azonos korosztályhoz tartozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező nőknél ez az arány mindössze 10 százalék körüli.

Románia ugyanakkor az OECD-átlagnál jobban teljesít a természettudományi, technológiai, mérnöki és matematikai – úgynevezett STEM – képzések terén.

A felsőfokú végzettségűek körülbelül 30 százaléka szerzett ilyen képesítést, míg az OECD átlaga 23 százalék.

A jelentés rávilágít arra is, hogy az oktatási közkiadások 2023-ban az összes állami kiadás 6,4 százalékát tették ki Romániában, szemben a 9,8 százalékos OECD-átlaggal.

GDP-arányosan az oktatásra fordított összeg a 2015-ös 2,4 százalékról 2023-ra mindössze 2,6 százalékra nőtt, miközben az OECD átlaga 4,2 százalék volt.

A jelentés szerint Romániában a tanári állások 2,8 százaléka betöltetlen.

Ez a rendelkezésre álló adatok alapján az egyik legmagasabb arány. A tanárhiány mértéke tantárgyanként eltérő, de a matematika, valamint a természettudományok esetében különösen súlyos a deficit.

Belföld Oktatás
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