Bizakodva várja Siegfried Mureșan a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazást

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Optimistán nyilatkozott Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazás előtt.
Szerinte a Bolojan-kabinet megbuktatása óta ez az első átlátható és legitim kísérlet egy Európa-barát, reformokat vállaló és stabil kormány létrehozására.
Mureșan az Agerpres hírügynökségnek adott keddi interjúban emlékeztetett arra, hogy az első kormányalakítási kísérlet egy parlamenten kívüli párt jelöltje, Eugen Tomac köré épült, aki kezdetben egyetlen szavazattal sem rendelkezett. Ezt követően Adrian Veștea kapott kormányalakítási megbízást, de pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) akarata ellenére.
Siegfried Mureșan emlékeztetett arra is, hogy
Hozzátette, az elmúlt napokban a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjával is eredményes egyeztetéseket folytatott; a frakció szerdán jelenti be, hogyan szavaz.
– fogalmazott.
Az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnöke ugyanakkor azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot, hogy
Úgy vélte, ha a PSD egy Európa-barát kabinet ellen szavaz, többé nem tudja meggyőzni a választókat saját Európa-pártiságáról. Mureșan ugyanakkor felszólította a szociáldemokratákat, hogy
Az Agerpresnek adott interjúban a kijelölt miniszterelnök azt is elmondta, hogy amennyiben a parlament bizalmat szavaz kormányának, a gazdaság rövid távú stabilizálása érdekében elsőként elfogadják a költségvetés-kiigazítást, valamint a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényt, és megreformálják az állami vállalatokat.
A külföldi befektetők kiemelt figyelemmel követik ezeket a területeket – hangsúlyozta.
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