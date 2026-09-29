Bizakodva várja Siegfried Mureșan a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazást

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Szerinte a Bolojan-kabinet megbuktatása óta ez az első átlátható és legitim kísérlet egy Európa-barát, reformokat vállaló és stabil kormány létrehozására.

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Mureșan az Agerpres hírügynökségnek adott keddi interjúban emlékeztetett arra, hogy az első kormányalakítási kísérlet egy parlamenten kívüli párt jelöltje, Eugen Tomac köré épült, aki kezdetben egyetlen szavazattal sem rendelkezett. Ezt követően Adrian Veștea kapott kormányalakítási megbízást, de pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) akarata ellenére.

Siegfried Mureșan emlékeztetett arra is, hogy