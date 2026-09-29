Jogerős: előzetes letartóztatásba helyezik Călin Georgescut

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének, és elrendelte Călin Georgescu volt államfőjelölt harmincnapos előzetes letartóztatását.

Székelyhon 2026. szeptember 29., 18:072026. szeptember 29., 18:07 2026. szeptember 29., 18:202026. szeptember 29., 18:20

Georgescut azzal gyanúsítják, hogy 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert. Vizsgálati fogságba kerül az ügy másik gyanúsítottja, Ionel Rusen üzletember is.

Az ítélőtábla döntése jogerős