Jogerős: előzetes letartóztatásba helyezik Călin Georgescut

Fotó: Agerpres/EPA
A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének, és elrendelte Călin Georgescu volt államfőjelölt harmincnapos előzetes letartóztatását.
2026. szeptember 29., 18:072026. szeptember 29., 18:07
2026. szeptember 29., 18:202026. szeptember 29., 18:20
Georgescut azzal gyanúsítják, hogy 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert.
Vizsgálati fogságba kerül az ügy másik gyanúsítottja, Ionel Rusen üzletember is.
– adta hírül az Agerpres.
Korábban a bukaresti ítélőtábla két bírája nem tudott egyezségre jutni a kiszabandó kényszerintézkedésekről. Ennek következtében a bíróság háromtagúra bővített tanácsban tárgyalta újra az ügyet, hogy többségi döntést hozhassanak.
A bukaresti ítélőtábla két bírája kedden nem tudott egyezségre jutni a kiszabandó kényszerintézkedésekről Călin Georgescu ügyében.
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A bukaresti ítélőtábla két bírája kedden nem tudott egyezségre jutni a kiszabandó kényszerintézkedésekről Călin Georgescu ügyében.
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Feltehetően egy drón roncsaira bukkantak kedden egy szántóföldön, a Brăila megyei Gropeni közelében – közölte a román védelmi minisztérium. A tárgy lezuhanását és az azt követő kisebb tüzet egy helybéli jelentette az éjszaka folyamán.
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