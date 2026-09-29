Drón darabjaira bukkanhattak egy szántóföldön

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Fotó: Csató Andrea
Feltehetően egy drón roncsaira bukkantak kedden egy szántóföldön, a Brăila megyei Gropeni közelében – közölte a román védelmi minisztérium. A tárgy lezuhanását és az azt követő kisebb tüzet egy helybéli jelentette az éjszaka folyamán.
A 112-es segélyhívó számra érkezett bejelentés szerint egy ismeretlen tárgy zuhant le a település közelében, majd tűz keletkezett. A lángok később maguktól kialudtak.
A helyszínt a belügyminisztérium, valamint a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egységei biztosították. A megtalált roncsdarabokat jelenleg vizsgálják,
– számol be az Agerpres.
A védelmi tárca hangsúlyozta: a román radarrendszerek az elmúlt éjszaka nem észleltek jogosulatlan behatolást az ország légterébe.
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