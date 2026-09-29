Drón darabjaira bukkanhattak egy szántóföldön

Feltehetően egy drón roncsaira bukkantak kedden egy szántóföldön, a Brăila megyei Gropeni közelében – közölte a román védelmi minisztérium. A tárgy lezuhanását és az azt követő kisebb tüzet egy helybéli jelentette az éjszaka folyamán.

Székelyhon 2026. szeptember 29., 09:522026. szeptember 29., 09:52

A 112-es segélyhívó számra érkezett bejelentés szerint egy ismeretlen tárgy zuhant le a település közelében, majd tűz keletkezett. A lángok később maguktól kialudtak.

A történtek során senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.

A helyszínt a belügyminisztérium, valamint a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egységei biztosították. A megtalált roncsdarabokat jelenleg vizsgálják,

a védelmi minisztérium pedig szakértői csoportot küldött a térségbe, hogy megállapítsák a lezuhant tárgy eredetét