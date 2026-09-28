Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Négyen is nyertek a vasárnapi lottósorsoláson, de jóformán csak használt autóra futja belőle

Képünk illusztráció • Fotó: Facebook/Loteria Romana

Képünk illusztráció

Fotó: Facebook/Loteria Romana

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Négy nyereményt vihetnek el a szerencsés a lottózók a vasárnapi sorsolás után. A legnagyobb nyeremény értéke mintegy 85 ezer lej.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 17:572026. szeptember 28., 17:57

2026. szeptember 28., 18:042026. szeptember 28., 18:04

A legnagyobb értékű nyereményt a Noroc sorsolás III. kategóriájában viheti el a szerencsés szelvény tulajdonosa. Ő 84 647 lej 76 baniért jelentkezhet, miután az egyik mobilalkalmazáson megjátszott szelvénye szerencsét hozott neki – írja a Hotnews hírportál a Román Lottótársaság közlésére hivatkozva.

A Loto 5/40 sorsoláson a II. kategória 67 285 lej értékű nyereményét nyerték meg. A szerencsés szelvényt a lottótársaság hivatalos szelvényértékesítési honlapján, a bilete.loto.ro oldalon játszották meg.

Hirdetés

A Joker sorsoláson két III. kategóriás, egyenként 60 181 lej és 40 bani értékű nyereményt regisztráltak. A szerencsés szelvényeket az egyik mobilalkalmazáson keresztül, illetve a Iași megyei Miroslaván található ügynökségnél játszották meg.

Belföld Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek
A születésnapos gólja döntött a GYHK–UTE hokimeccsen
Jön a jég, pusztít az aszály, a gazda pedig az államra vár. Miért nem biztosítják a termést?
Az Acélbikákat is kétvállra fektette, sorozatban harmadszor nyert otthon a Sportklub
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
Székelyhon

Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek
Székelyhon

Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek
A születésnapos gólja döntött a GYHK–UTE hokimeccsen
Székely Sport

A születésnapos gólja döntött a GYHK–UTE hokimeccsen
Jön a jég, pusztít az aszály, a gazda pedig az államra vár. Miért nem biztosítják a termést?
Krónika

Jön a jég, pusztít az aszály, a gazda pedig az államra vár. Miért nem biztosítják a termést?
Az Acélbikákat is kétvállra fektette, sorozatban harmadszor nyert otthon a Sportklub
Székely Sport

Az Acélbikákat is kétvállra fektette, sorozatban harmadszor nyert otthon a Sportklub
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 28., hétfő

Tánczos Barna elmondta, mikor kezdődhet az APIA-támogatások kifizetése

Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – jelentette ki hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatásán.

Tánczos Barna elmondta, mikor kezdődhet az APIA-támogatások kifizetése
Tánczos Barna elmondta, mikor kezdődhet az APIA-támogatások kifizetése
2026. szeptember 28., hétfő

Tánczos Barna elmondta, mikor kezdődhet az APIA-támogatások kifizetése
Hirdetés
2026. szeptember 28., hétfő

Kedvezően véleményezték Tánczos Barna jelölését a mezőgazdasági minisztérium élére

A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.

Kedvezően véleményezték Tánczos Barna jelölését a mezőgazdasági minisztérium élére
Kedvezően véleményezték Tánczos Barna jelölését a mezőgazdasági minisztérium élére
2026. szeptember 28., hétfő

Kedvezően véleményezték Tánczos Barna jelölését a mezőgazdasági minisztérium élére
2026. szeptember 28., hétfő

Tárgyalna a PSD-vel az AUR a közös kormányzásról, de van egy feltételük

Petrișor Peiu hétfőn kijelentette, hogy ha a Mureșan-kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a PSD és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket.

Tárgyalna a PSD-vel az AUR a közös kormányzásról, de van egy feltételük
Tárgyalna a PSD-vel az AUR a közös kormányzásról, de van egy feltételük
2026. szeptember 28., hétfő

Tárgyalna a PSD-vel az AUR a közös kormányzásról, de van egy feltételük
2026. szeptember 28., hétfő

Grindeanu: Bolojant nem az amerikaiak, nem a Loch Ness-i szörny és nem Bigfoot buktatta meg

Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy márciusi találkozóján nem tárgyalt gázszerződésekről az Egyesült Államok görögországi nagykövetével, Kimberly Guilfoyle-lal.

Grindeanu: Bolojant nem az amerikaiak, nem a Loch Ness-i szörny és nem Bigfoot buktatta meg
Grindeanu: Bolojant nem az amerikaiak, nem a Loch Ness-i szörny és nem Bigfoot buktatta meg
2026. szeptember 28., hétfő

Grindeanu: Bolojant nem az amerikaiak, nem a Loch Ness-i szörny és nem Bigfoot buktatta meg
Hirdetés
2026. szeptember 28., hétfő

Két zetelaki sofőr ellen indult eljárás a hétvégén

Két büntetőeljárást is indított a hétvégén Székelyudvarhelyen a közlekedésrendészet, ráadásul mindkét esetben zetelaki férfit kapcsoltak le a rendőrök: az egyik ittas állapotban ült volán mögé, a másik pedig hamis rendszámmal vezette az autót.

Két zetelaki sofőr ellen indult eljárás a hétvégén
Két zetelaki sofőr ellen indult eljárás a hétvégén
2026. szeptember 28., hétfő

Két zetelaki sofőr ellen indult eljárás a hétvégén
2026. szeptember 28., hétfő

Fekete hétfő az iskolákban: egységesen tiltakoztak a diákok az egyenruha ellen

A mai diákság nem is emlékszik ilyen egységes tiltakozásra egy őket érintő törvénytervezet ellen: hétfőn a székelyföldi diákok nagy része is feketébe öltözve fejezte ki egyet nem értését a kötelező egyenruha bevezetésével szemben.

Fekete hétfő az iskolákban: egységesen tiltakoztak a diákok az egyenruha ellen
Fekete hétfő az iskolákban: egységesen tiltakoztak a diákok az egyenruha ellen
2026. szeptember 28., hétfő

Fekete hétfő az iskolákban: egységesen tiltakoztak a diákok az egyenruha ellen
2026. szeptember 28., hétfő

A szenátus elnöke nem túl bizakodó a Mureșan-kormány megszavazását illetően

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint a politikai nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányának a parlament nem fog bizalmat szavazni.

A szenátus elnöke nem túl bizakodó a Mureșan-kormány megszavazását illetően
A szenátus elnöke nem túl bizakodó a Mureșan-kormány megszavazását illetően
2026. szeptember 28., hétfő

A szenátus elnöke nem túl bizakodó a Mureșan-kormány megszavazását illetően
Hirdetés
2026. szeptember 28., hétfő

Az USR szenátusi frakcióvezetője szerint a Mureșan-kormány megszerezheti a beiktatásához szükséges 233 szavazatot

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Sorin Șipoș hétfőn reményét fejezte ki, hogy a Mureșan-kormány a szerdai parlamenti szavazásig megszerzi a beiktatásához szükséges 233 szavazatot.

Az USR szenátusi frakcióvezetője szerint a Mureșan-kormány megszerezheti a beiktatásához szükséges 233 szavazatot
Az USR szenátusi frakcióvezetője szerint a Mureșan-kormány megszerezheti a beiktatásához szükséges 233 szavazatot
2026. szeptember 28., hétfő

Az USR szenátusi frakcióvezetője szerint a Mureșan-kormány megszerezheti a beiktatásához szükséges 233 szavazatot
2026. szeptember 28., hétfő

Rendőrt látott, menekülni próbált – közben 20 gyereket szállított egy ittas sofőr iskolabusszal

Húsz gyereket szállított egy 15 férőhelyes iskolabuszban az a 36 éves sofőr, akit ittasan kapcsoltak le a rendőrök hétfőn Temesrékason. A férfi ráadásul nem először került bajba ittas vezetés miatt.

Rendőrt látott, menekülni próbált – közben 20 gyereket szállított egy ittas sofőr iskolabusszal
Rendőrt látott, menekülni próbált – közben 20 gyereket szállított egy ittas sofőr iskolabusszal
2026. szeptember 28., hétfő

Rendőrt látott, menekülni próbált – közben 20 gyereket szállított egy ittas sofőr iskolabusszal
2026. szeptember 28., hétfő

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert

A mentelmi joga megvonását követően önként jelentkezett a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós KDNP-s parlamenti képviselő, volt fejlesztési miniszter.

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert
Őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert
2026. szeptember 28., hétfő

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!