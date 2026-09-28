Négyen is nyertek a vasárnapi lottósorsoláson, de jóformán csak használt autóra futja belőle

Négy nyereményt vihetnek el a szerencsés a lottózók a vasárnapi sorsolás után. A legnagyobb nyeremény értéke mintegy 85 ezer lej.

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A legnagyobb értékű nyereményt a Noroc sorsolás III. kategóriájában viheti el a szerencsés szelvény tulajdonosa. Ő 84 647 lej 76 baniért jelentkezhet, miután az egyik mobilalkalmazáson megjátszott szelvénye szerencsét hozott neki – írja a Hotnews hírportál a Román Lottótársaság közlésére hivatkozva.

A Loto 5/40 sorsoláson a II. kategória 67 285 lej értékű nyereményét nyerték meg. A szerencsés szelvényt a lottótársaság hivatalos szelvényértékesítési honlapján, a bilete.loto.ro oldalon játszották meg.

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A Joker sorsoláson két III. kategóriás, egyenként 60 181 lej és 40 bani értékű nyereményt regisztráltak. A szerencsés szelvényeket az egyik mobilalkalmazáson keresztül, illetve a Iași megyei Miroslaván található ügynökségnél játszották meg.