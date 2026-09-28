Négyen is nyertek a vasárnapi lottósorsoláson, de jóformán csak használt autóra futja belőle

Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/Loteria Romana
Négy nyereményt vihetnek el a szerencsés a lottózók a vasárnapi sorsolás után. A legnagyobb nyeremény értéke mintegy 85 ezer lej.
2026. szeptember 28., 17:572026. szeptember 28., 17:57
2026. szeptember 28., 18:042026. szeptember 28., 18:04
A legnagyobb értékű nyereményt a Noroc sorsolás III. kategóriájában viheti el a szerencsés szelvény tulajdonosa. Ő 84 647 lej 76 baniért jelentkezhet, miután az egyik mobilalkalmazáson megjátszott szelvénye szerencsét hozott neki – írja a Hotnews hírportál a Román Lottótársaság közlésére hivatkozva.
A Loto 5/40 sorsoláson a II. kategória 67 285 lej értékű nyereményét nyerték meg. A szerencsés szelvényt a lottótársaság hivatalos szelvényértékesítési honlapján, a bilete.loto.ro oldalon játszották meg.
A Joker sorsoláson két III. kategóriás, egyenként 60 181 lej és 40 bani értékű nyereményt regisztráltak. A szerencsés szelvényeket az egyik mobilalkalmazáson keresztül, illetve a Iași megyei Miroslaván található ügynökségnél játszották meg.
Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – jelentette ki hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatásán.
A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.
Petrișor Peiu hétfőn kijelentette, hogy ha a Mureșan-kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a PSD és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket.
Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy márciusi találkozóján nem tárgyalt gázszerződésekről az Egyesült Államok görögországi nagykövetével, Kimberly Guilfoyle-lal.
Két büntetőeljárást is indított a hétvégén Székelyudvarhelyen a közlekedésrendészet, ráadásul mindkét esetben zetelaki férfit kapcsoltak le a rendőrök: az egyik ittas állapotban ült volán mögé, a másik pedig hamis rendszámmal vezette az autót.
A mai diákság nem is emlékszik ilyen egységes tiltakozásra egy őket érintő törvénytervezet ellen: hétfőn a székelyföldi diákok nagy része is feketébe öltözve fejezte ki egyet nem értését a kötelező egyenruha bevezetésével szemben.
Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint a politikai nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányának a parlament nem fog bizalmat szavazni.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Sorin Șipoș hétfőn reményét fejezte ki, hogy a Mureșan-kormány a szerdai parlamenti szavazásig megszerzi a beiktatásához szükséges 233 szavazatot.
Húsz gyereket szállított egy 15 férőhelyes iskolabuszban az a 36 éves sofőr, akit ittasan kapcsoltak le a rendőrök hétfőn Temesrékason. A férfi ráadásul nem először került bajba ittas vezetés miatt.
A mentelmi joga megvonását követően önként jelentkezett a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós KDNP-s parlamenti képviselő, volt fejlesztési miniszter.
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