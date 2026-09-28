A szenátus elnöke nem túl bizakodó a Mureșan-kormány megszavazását illetően

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Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint a politikai nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányának a parlament nem fog bizalmat szavazni.
2026. szeptember 28., 14:542026. szeptember 28., 14:54
2026. szeptember 28., 14:562026. szeptember 28., 14:56
A parlamentben nyilatkozó liberális politikustól az újságírók hétfőn megkérdezték, lát-e esélyt a Mureșan-kormány beiktatására, figyelembe véve, hogy nem számíthat a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatására.
– válaszolta Abrudean az Agerpres beszámolója szerint.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Sorin Șipoș hétfőn reményét fejezte ki, hogy a Mureșan-kormány a szerdai parlamenti szavazásig megszerzi a beiktatásához szükséges 233 szavazatot.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a plenáris ülés után dönt a következő lépésekről – tette hozzá.
Hétfőn több független parlamenti képviselő és szenátor is felkereste Mircea Abrudean irodáját.
A szakbizottságokban hétfő délután elkezdődött a Mureșan-kabinet kijelölt minisztereinek meghallgatása. A parlament plénuma szerdán szavaz a kormány beiktatásáról.
Hétfőn kezdődik a Siegfried Mureșan javasolta kabinet kijelölt minisztereinek a meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban; a nap folyamán hat minisztert hallgatnak meg.
Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy márciusi találkozóján nem tárgyalt gázszerződésekről az Egyesült Államok görögországi nagykövetével, Kimberly Guilfoyle-lal.
Két büntetőeljárást is indított a hétvégén Székelyudvarhelyen a közlekedésrendészet, ráadásul mindkét esetben zetelaki férfit kapcsoltak le a rendőrök: az egyik ittas állapotban ült volán mögé, a másik pedig hamis rendszámmal vezette az autót.
A mai diákság nem is emlékszik ilyen egységes tiltakozásra egy őket érintő törvénytervezet ellen: hétfőn a székelyföldi diákok nagy része is feketébe öltözve fejezte ki egyet nem értését a kötelező egyenruha bevezetésével szemben.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Sorin Șipoș hétfőn reményét fejezte ki, hogy a Mureșan-kormány a szerdai parlamenti szavazásig megszerzi a beiktatásához szükséges 233 szavazatot.
Húsz gyereket szállított egy 15 férőhelyes iskolabuszban az a 36 éves sofőr, akit ittasan kapcsoltak le a rendőrök hétfőn Temesrékason. A férfi ráadásul nem először került bajba ittas vezetés miatt.
A mentelmi joga megvonását követően önként jelentkezett a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós KDNP-s parlamenti képviselő, volt fejlesztési miniszter.
Hétfőn kezdődik a Siegfried Mureșan javasolta kabinet kijelölt minisztereinek a meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban; a nap folyamán hat minisztert hallgatnak meg.
Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 6 óra 48 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
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