A szenátus elnöke nem túl bizakodó a Mureșan-kormány megszavazását illetően

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint a politikai nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányának a parlament nem fog bizalmat szavazni.

Székelyhon 2026. szeptember 28., 14:542026. szeptember 28., 14:54 2026. szeptember 28., 14:562026. szeptember 28., 14:56

A parlamentben nyilatkozó liberális politikustól az újságírók hétfőn megkérdezték, lát-e esélyt a Mureșan-kormány beiktatására, figyelembe véve, hogy nem számíthat a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatására.

Meglátjuk a parlament plenáris ülésén, de a nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy nincs esély”