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Fekete hétfő az iskolákban: egységesen tiltakoztak a diákok az egyenruha ellen A mai diákság nem is emlékszik ilyen egységes tiltakozásra egy őket érintő törvénytervezet ellen: hétfőn a székelyföldi diákok nagy része is feketébe öltözve fejezte ki egyet nem értését a kötelező egyenruha bevezetésével szemben. Hajnal Csilla 2026. szeptember 28., 15:162026. szeptember 28., 15:16

Hétfő délben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium udvara, ahol utoljára a kilencvenes években viseltek egyenruhát a diákok Fotó: Haáz Vince

A mai diákság nem is emlékszik ilyen egységes tiltakozásra egy őket érintő törvénytervezet ellen: hétfőn a székelyföldi diákok nagy része is feketébe öltözve fejezte ki egyet nem értését a kötelező egyenruha bevezetésével szemben.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 28., 15:162026. szeptember 28., 15:16

Lázár Attila, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) elnöke a Székelyhonnak elmondta, pénteken elküldték az összes parlamenti képviselőnek a véleményüket, amelyben

felszólították a törvényhozókat, hogy vegyék figyelembe a diákok álláspontját is, és ne szavazzák meg a törvénytervezetet a képviselőházban.

Egyelőre csak az RMDSZ nyilvánította ki szolidaritását tükröző véleményét, hivatalos válaszlevelet azonban még nem kaptak senkitől, de remélik, hogy lesz foganatja a tiltakozásuknak – magyarázta a MAKOSZ elnöke Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium udvarán a déli szünetben a feketébe öltözött diáksereg mellett. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

Jóval mélyrehatóbb reformokra van szükség A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium igazgatója, Zsombori Gabriella is határozottan ellenzi az egyenruha kötelező bevezetését. Mint a Székelyhonnak kifejtette:

egy iskolában a rend és a fegyelem nem az egyenruhával kezdődik, és az esélykülönbségeket sem lehet átöltöztetéssel megszüntetni.

Az oktatásnak mélyreható reformokra van szüksége. „A jelenlegi keretrendszer annyira merev, hogy már törik, mi pedig továbbra is a gyerekeket próbáljuk beleigazítani. Valódi felzárkózást és kibontakozást akkor várhatunk, ha magukat a kereteket merjük alapjaiban megváltoztatni.

Világos szabályokra, biztonságra és személyre szabott figyelemre van szükség. Ehhez pedig elegendő szakember és idő kell”

– hangsúlyozta a csíkszeredai tanintézmény vezetője, aki ennél jóval mélyrehatóbb reformokban látná az igazi változást: ilyen például az iskolai tanácsadók számának megötszörözése, de több pedagógus kellene, kisebb csoportok, ugyanakkor a csoportbontások központilag biztosított szakmai és anyagi feltételeire van szükség, hogy

ténylegesen lehessen foglalkozni azzal is, aki lemarad, és azzal is, aki többre képes.

Ezt nem lehet pusztán a pedagógusok jóindulatára és túlóráira építeni – tette hozzá az iskolavezető.

Fotó: Haáz Vince

„Az oktatást ki kell emelni a napi politikai érdekek alól, és harminc évre előre kell tervezni, szakmai alapokon, kormányzati ciklusokon átívelően. Folyton a tegnap lyukait tömködjük, miközben a gyerekeinknek a következő évtizedekben kell majd boldogulniuk.

Igazgatóként azt szeretném, hogy minden gyereknek jusson figyelem, segítség és lehetőség, ehhez kellene végre rendszert építeni. Az egyenruha ennek még a kezdetét sem jelenti”

– fejtette ki véleményét Zsombori Gabriella. Egyenruha, mint stílusjegy, nem mint bullying elleni gyógyír A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola felső tagozatos diákjai közül is nagyon sokan feketébe öltözve mentek ma iskolába. Körtesi Sándor iskolaigazgató a Székelyhonnak hangsúlyozta,

hogy bár neki nincs ellenvetése az egyenruhával kapcsolatban, de nem Bukarestből kellene ezt kötelezővé tenni.

Úgy véli, előbb ennél sokkal fontosabb dolgokat kellene Bukarestben megszavazzanak, és azzal is egyetért, hogy a bullying sem lesz sokkal kisebb arányú az egyenruha bevezetésével.

Fotó: Haáz Vince

A 7-es iskolában két kisebb osztály már az egyenruha mellett döntött – egy egyszerű póló, amin rajta van az iskolánk lógója. Egy másik osztály még régebb bevezette a piros mellényt, amit bármire rávehetnek.

Ha nem teszik kötelező jellegűvé, hanem meghagyják minden iskolának azt, hogy önállóan döntsön, akkor szépen lassan mindenhol be lehet vezetni, merthogy az egyenruha az csak névileg egyenruha. A valóságban egy stílusjegy kell legyen, ami megerősíti az összetartozás, a hovatartozás érzését”

– véli Körtesi Sándor. Van egy diákstatútum, nem lehet figyelmen kívül hagyni a diákokat A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, ahol utoljára a kilencvenes években viseltek egyenruhát a diákok, hétfőn szinte minden diák feketébe öltözve ment iskolába. Hajdú Zoltán, a líceum igazgatója úgy véli, az érvek között, amelyeket a tervezet mellett felsorakoztatnak, nem mindegyik állja meg a helyét, ilyen például a bullying visszaszorítása, hiszen

az egyenruha önmagában nem oldja meg a szekálás, bántalmazás problémáját.

Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója: ha létezik országos diáktanács, az álláspontját ki kellett volna kérni Fotó: Haáz Vince

A jelenség kezelésére minden iskolának saját módszereket kell kidolgoznia, amelyekkel csökkenthető, illetve megállítható a bullying. Attól a pillanattól kezdve, hogy a diákoknak van a minisztérium által jóváhagyott statútumuk, véleményüket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha létezik országos diáktanács, az álláspontját ki kellett volna kérni.

Az iskolákat és a tanárokat érintő döntéseknél is alapelv, hogy a másik felet nem szabad megkerülni

– véli a Bolyai líceum vezetője, aki szerint éppen a folyamat hibás, hiszen egy érdemi párbeszéd során talán meg lehetett volna találni a középutat. Ehelyett váratlanul érte a diákokat, hogy a szenátus máris elfogadta a tervezetet. Hajdú Zoltán kifejtette:

bár a döntő ház még hátravan, de a jelenlegi társadalmi nyomás mellett szerinte nem lesz belőle törvény.

Amennyiben központilag nem írják elő, az egyenruha bevezetéséről az iskolavezetőségi tanács dönt, amelyben a diákok is képviseltetik magukat. Ha a tervezetből mégis törvény születne, a diákságot teljes mértékben bevonva járnának el, hiszen olyan viselet is kialakítható, amelyet a diákok is szívesen felvesznek – fejtette ki Hajdú Zoltán.

Fotó: Haáz Vince

A tanügy valódi gondjairól hárult el a figyelem A Marosvásárhelyi Református Kollégium diákjainak nagy része is feketét öltött magára hétfőn, bár sokan éppen az iskola közös egyenruháját – fekete pulóver az iskola címerével ellátva – vették fel. Benedek Zsolt iskolaigazgató pedig kifejtette, szerinte ezzel el is érte a törvénytervezet a célját, mert

a tanügy igazi problémáiról elhárította a figyelmet.

„Az egyenruha kérdése valójában nem a legfontosabb probléma: a diákságot ennél sokkal súlyosabban érinti például a 2030-as érettségi. A közösségi médiában a szülők az egyenruha ellen lázadnak, miközben a háttérben ennél nagyobb gondok is megjelentek, amellyel még nem szembesültek, mint például a kilencedikesek tankönyvhiánya, vagy a mostani kilencedikesek túlzsúfolt érettségije. Így a figyelem elterelődik a valóban lényeges kérdésekről.

A tervezet egyébként nem szabja meg az egyenruha kinézetét, hanem kimondja, hogy az iskola a szülőkkel közösen határozza meg”

– fejtette ki Benedek Zsolt.

Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója: az oktatásnak nagyobb gondjai is vannak, így a figyelem elterelődik a valóban lényeges kérdésekről Fotó: Haáz Vince

Hozzátette, az egyenruha a bullyingot valószínűleg nem szünteti meg, ahogy nem tette korábban sem: hiszen régen egyenruhában is előfordultak verekedések, csak még nem nevezték így. Azt viszont megadja a diáknak, hogy az iskolájához tartozónak érezheti magát, és az utcán is felismerhető, hogyan viselkedik az adott intézmény tanulója. Ez tehát

az összetartozás és az önazonosság erősítésében segíthet, a bullying megszüntetésében aligha.

Eközben Daniel Zamfir, a PSD szenátora, az egyenruha kötelezővé tételéről szóló törvénytervezet kezdeményezője jelentősen módosított hangnemén a diáktiltakozás napján – közölte az Edupedu.ro oktatási szakportál.

Fotó: Haáz Vince

Pénteken még „neomarxizmussal” vádolta a tervezet ellenzőit, hétfőn egy rádióműsorban viszont azt mondta, szívesen leülne a diákok képviselőivel, „hogy jobbá tegyék a törvényt”. A bullying kérdésében is árnyalta álláspontját: elismerte, hogy az egyenruha önmagában nem oldja meg a problémát, de szerinte ez „az első lépés”.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince