Fekete hétfő az iskolákban: egységesen tiltakoztak a diákok az egyenruha ellen

A mai diákság nem is emlékszik ilyen egységes tiltakozásra egy őket érintő törvénytervezet ellen: hétfőn a székelyföldi diákok nagy része is feketébe öltözve fejezte ki egyet nem értését a kötelező egyenruha bevezetésével szemben.
Hétfő délben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium udvara, ahol utoljára a kilencvenes években viseltek egyenruhát a diákok
Fotó: Haáz Vince
A mai diákság nem is emlékszik ilyen egységes tiltakozásra egy őket érintő törvénytervezet ellen: hétfőn a székelyföldi diákok nagy része is feketébe öltözve fejezte ki egyet nem értését a kötelező egyenruha bevezetésével szemben.
Lázár Attila, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) elnöke a Székelyhonnak elmondta, pénteken elküldték az összes parlamenti képviselőnek a véleményüket, amelyben
Egyelőre csak az RMDSZ nyilvánította ki szolidaritását tükröző véleményét, hivatalos válaszlevelet azonban még nem kaptak senkitől, de remélik, hogy lesz foganatja a tiltakozásuknak – magyarázta a MAKOSZ elnöke Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium udvarán a déli szünetben a feketébe öltözött diáksereg mellett.
Fotó: Haáz Vince
A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium igazgatója, Zsombori Gabriella is határozottan ellenzi az egyenruha kötelező bevezetését. Mint a Székelyhonnak kifejtette:
Az oktatásnak mélyreható reformokra van szüksége.
„A jelenlegi keretrendszer annyira merev, hogy már törik, mi pedig továbbra is a gyerekeket próbáljuk beleigazítani. Valódi felzárkózást és kibontakozást akkor várhatunk, ha magukat a kereteket merjük alapjaiban megváltoztatni.
– hangsúlyozta a csíkszeredai tanintézmény vezetője, aki ennél jóval mélyrehatóbb reformokban látná az igazi változást: ilyen például az iskolai tanácsadók számának megötszörözése, de több pedagógus kellene, kisebb csoportok, ugyanakkor a csoportbontások központilag biztosított szakmai és anyagi feltételeire van szükség, hogy
Ezt nem lehet pusztán a pedagógusok jóindulatára és túlóráira építeni – tette hozzá az iskolavezető.
Fotó: Haáz Vince
„Az oktatást ki kell emelni a napi politikai érdekek alól, és harminc évre előre kell tervezni, szakmai alapokon, kormányzati ciklusokon átívelően. Folyton a tegnap lyukait tömködjük, miközben a gyerekeinknek a következő évtizedekben kell majd boldogulniuk.
– fejtette ki véleményét Zsombori Gabriella.
A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola felső tagozatos diákjai közül is nagyon sokan feketébe öltözve mentek ma iskolába. Körtesi Sándor iskolaigazgató a Székelyhonnak hangsúlyozta,
Úgy véli, előbb ennél sokkal fontosabb dolgokat kellene Bukarestben megszavazzanak, és azzal is egyetért, hogy a bullying sem lesz sokkal kisebb arányú az egyenruha bevezetésével.
Fotó: Haáz Vince
A 7-es iskolában két kisebb osztály már az egyenruha mellett döntött – egy egyszerű póló, amin rajta van az iskolánk lógója. Egy másik osztály még régebb bevezette a piros mellényt, amit bármire rávehetnek.
– véli Körtesi Sándor.
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, ahol utoljára a kilencvenes években viseltek egyenruhát a diákok, hétfőn szinte minden diák feketébe öltözve ment iskolába. Hajdú Zoltán, a líceum igazgatója úgy véli, az érvek között, amelyeket a tervezet mellett felsorakoztatnak, nem mindegyik állja meg a helyét, ilyen például a bullying visszaszorítása, hiszen
Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója: ha létezik országos diáktanács, az álláspontját ki kellett volna kérni
Fotó: Haáz Vince
A jelenség kezelésére minden iskolának saját módszereket kell kidolgoznia, amelyekkel csökkenthető, illetve megállítható a bullying.
Attól a pillanattól kezdve, hogy a diákoknak van a minisztérium által jóváhagyott statútumuk, véleményüket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha létezik országos diáktanács, az álláspontját ki kellett volna kérni.
– véli a Bolyai líceum vezetője, aki szerint éppen a folyamat hibás, hiszen egy érdemi párbeszéd során talán meg lehetett volna találni a középutat. Ehelyett váratlanul érte a diákokat, hogy a szenátus máris elfogadta a tervezetet. Hajdú Zoltán kifejtette:
Amennyiben központilag nem írják elő, az egyenruha bevezetéséről az iskolavezetőségi tanács dönt, amelyben a diákok is képviseltetik magukat. Ha a tervezetből mégis törvény születne, a diákságot teljes mértékben bevonva járnának el, hiszen olyan viselet is kialakítható, amelyet a diákok is szívesen felvesznek – fejtette ki Hajdú Zoltán.
Fotó: Haáz Vince
A Marosvásárhelyi Református Kollégium diákjainak nagy része is feketét öltött magára hétfőn, bár sokan éppen az iskola közös egyenruháját – fekete pulóver az iskola címerével ellátva – vették fel. Benedek Zsolt iskolaigazgató pedig kifejtette, szerinte ezzel el is érte a törvénytervezet a célját, mert
„Az egyenruha kérdése valójában nem a legfontosabb probléma: a diákságot ennél sokkal súlyosabban érinti például a 2030-as érettségi. A közösségi médiában a szülők az egyenruha ellen lázadnak, miközben a háttérben ennél nagyobb gondok is megjelentek, amellyel még nem szembesültek, mint például a kilencedikesek tankönyvhiánya, vagy a mostani kilencedikesek túlzsúfolt érettségije. Így a figyelem elterelődik a valóban lényeges kérdésekről.
– fejtette ki Benedek Zsolt.
Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója: az oktatásnak nagyobb gondjai is vannak, így a figyelem elterelődik a valóban lényeges kérdésekről
Fotó: Haáz Vince
Hozzátette, az egyenruha a bullyingot valószínűleg nem szünteti meg, ahogy nem tette korábban sem: hiszen régen egyenruhában is előfordultak verekedések, csak még nem nevezték így. Azt viszont megadja a diáknak, hogy az iskolájához tartozónak érezheti magát, és az utcán is felismerhető, hogyan viselkedik az adott intézmény tanulója. Ez tehát
Eközben Daniel Zamfir, a PSD szenátora, az egyenruha kötelezővé tételéről szóló törvénytervezet kezdeményezője jelentősen módosított hangnemén a diáktiltakozás napján – közölte az Edupedu.ro oktatási szakportál.
Fotó: Haáz Vince
Pénteken még „neomarxizmussal” vádolta a tervezet ellenzőit, hétfőn egy rádióműsorban viszont azt mondta, szívesen leülne a diákok képviselőivel, „hogy jobbá tegyék a törvényt”.
A bullying kérdésében is árnyalta álláspontját: elismerte, hogy az egyenruha önmagában nem oldja meg a problémát, de szerinte ez „az első lépés”.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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