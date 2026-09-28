Lebontották a sátortetőt a Víkendtelepen

Fotó: Haáz Vince
Szükségmegoldásként lebontották a marosvásárhelyi Víkendtelepen az ötven méteres olimpiai medence felett levő sátortetőt. Az elképzelések szerint átalakítják a környéket.
2026. szeptember 28., 15:392026. szeptember 28., 15:39
2026. szeptember 28., 15:392026. szeptember 28., 15:39
Évek óta kihasználatlanul áll a marosvásárhelyi Víkendtelepen a sátortetős úszómedence. Korábban sportolók használták, de miután átadták az új fedett uszodát, üresen áll. Azóta többször esett szó arról, hogy lebontják, hiszen a sátortető fenntartása jelentős anyagi költségekkel járt, a belső légnyomást folyamatosan biztosítani kellett. A korábban felmerült lehetőség most valósággá vált:
A jelenlegi állapotok
Fotó: Marosvásárhelyi Víkendtelep
A Víkendtelep közösségi oldalán ez olvasható: „A légnyomásos sátor, közismert nevén »ballon« bontása lehetőséget teremt az érintett terület újrahasznosítására.
A tervezett átalakítás során figyelembe vesszük a terület adottságait, a komplexum egészének működését, valamint azt is, hogy az új kialakítás hosszú távon milyen lehetőségeket biztosíthat a látogatók számára.” Úgy tudjuk, a sátortető lebontásához azért fogtak hozzá, mert elromlott a légnyomást biztosító berendezés.
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