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Lebontották a sátortetőt a Víkendtelepen

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Szükségmegoldásként lebontották a marosvásárhelyi Víkendtelepen az ötven méteres olimpiai medence felett levő sátortetőt. Az elképzelések szerint átalakítják a környéket.

Simon Virág

2026. szeptember 28., 15:392026. szeptember 28., 15:39

2026. szeptember 28., 15:392026. szeptember 28., 15:39

Évek óta kihasználatlanul áll a marosvásárhelyi Víkendtelepen a sátortetős úszómedence. Korábban sportolók használták, de miután átadták az új fedett uszodát, üresen áll. Azóta többször esett szó arról, hogy lebontják, hiszen a sátortető fenntartása jelentős anyagi költségekkel járt, a belső légnyomást folyamatosan biztosítani kellett. A korábban felmerült lehetőség most valósággá vált:

sátortetőt hétfőn elkezdték lebontani.

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A jelenlegi állapotok • Fotó: Marosvásárhelyi Víkendtelep Galéria

A jelenlegi állapotok

Fotó: Marosvásárhelyi Víkendtelep

A Víkendtelep közösségi oldalán ez olvasható: „A légnyomásos sátor, közismert nevén »ballon« bontása lehetőséget teremt az érintett terület újrahasznosítására.

Idézet
A bontás célja, hogy a jelenleg felszabaduló területet új funkciókkal, korszerűbb és a látogatók igényeihez jobban igazodó módon rendezzük át.

A tervezett átalakítás során figyelembe vesszük a terület adottságait, a komplexum egészének működését, valamint azt is, hogy az új kialakítás hosszú távon milyen lehetőségeket biztosíthat a látogatók számára.” Úgy tudjuk, a sátortető lebontásához azért fogtak hozzá, mert elromlott a légnyomást biztosító berendezés.

Marosszék Marosvásárhely
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