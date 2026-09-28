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Könyvturi és filmvetítés is lesz a Könyvtárak Éjszakáján Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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A Könyvtárak Éjszakája alkalmából október 2-án, pénteken változatos programokkal várja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka. Az események mindegyikén ingyenes a részvétel.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 11:182026. szeptember 28., 11:18

A programsorozat 15 órakor a hagyományos őszi könyvtúrával indul, amelynek keretében a látogatók

a nyár folyamán behozott kötetek közül válogathatnak a Nyitott könyvespolcról.

18 órától magyar, 19 órától román nyelven tart különleges tárlatvezetést a teremkönyvtár galériáján Karácsony Szidónia, a Téka munkatársa. A terem befogadóképessége legfeljebb 30 fő, ezért a belépés az érkezés sorrendjében történik.

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Az estét 20 órától filmvetítés zárja: az emeleti díszteremben, a Freskós teremben Milos Forman Amadeus (1984) című alkotását tekinthetik meg az érdeklődők. A terem legfeljebb 50 személy befogadására alkalmas, így itt is az érkezés sorrendje dönt a belépésről.

Marosszék Marosvásárhely
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