Könyvturi és filmvetítés is lesz a Könyvtárak Éjszakáján Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
A Könyvtárak Éjszakája alkalmából október 2-án, pénteken változatos programokkal várja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka. Az események mindegyikén ingyenes a részvétel.
A programsorozat 15 órakor a hagyományos őszi könyvtúrával indul, amelynek keretében a látogatók
18 órától magyar, 19 órától román nyelven tart különleges tárlatvezetést a teremkönyvtár galériáján Karácsony Szidónia, a Téka munkatársa. A terem befogadóképessége legfeljebb 30 fő, ezért a belépés az érkezés sorrendjében történik.
Az estét 20 órától filmvetítés zárja: az emeleti díszteremben, a Freskós teremben Milos Forman Amadeus (1984) című alkotását tekinthetik meg az érdeklődők. A terem legfeljebb 50 személy befogadására alkalmas, így itt is az érkezés sorrendje dönt a belépésről.
Átfogó ellenőrzést tartottak vasárnap délután a Maros megyei közlekedési rendőrök a 15-ös számú országúton a közlekedésbiztonság növelésének és a balesetek megelőzésének céljából.
Létrehoznak egy-egy védett központot az ország összes megyéjében a családon belüli erőszak áldozatainak. A Maros megyei tanácsosok megszavazták az ehhez szükséges önrész biztosítását a Venus II. program keretében.
Elhunyt személyt találtak egy használaton kívüli kazánházban Marosvásárhelyen.
Mentőegységeket, köztük hegyimentőket riasztottak egy súlyos balesethez szombaton délután a Maros megyei Nyárádremete közelébe, egy nehezen megközelíthető területre.
Ötvenháromezer lej értékben szabtak ki bírságot a Maros megyei rendőrök két, faanyagot szállító autó tulajdonosára.
Az állatok világnapján interaktív foglalkozásokat szervez a marosvásárhelyi állatkert. A látogatóknak arról beszélnek a szakemberek, hogy hogyan készülnek az állatok a télre, és látványetetések is lesznek.
Egy családi otthonban csaptak fel a lángok szombaton hajnalban Maros megyében.
Hetvenmillió lejes hiány van a marosvásárhelyi városkasszában – hívta fel a figyelmet Soós Zoltán polgármester a helyi képviselő-testület pénteki ülésén. Ennek ellenére a tanácsosok hárommillió lejt szavaztak meg az Eminescu park felújítására.
Közintézményi alkalmazottnak adták ki magukat csalók, így vettek rá egy 43 éves marosvásárhelyi nőt arra, hogy 95 ezer lejes hitelt vegyen fel, majd a pénzt átadja nekik. Az ügyben egy 39 éves ukrán állampolgárt őrizetbe vettek.
Megváltoztatnák a marosvásárhelyi főtéri aluljáró üresen álló helyiségeinek rendeltetését, miután mind a 15 üzlethelyiség bérlő nélkül maradt, az átjáró pedig teljesen le van zárva. A városi tanács csütörtökön egyhangúlag támogatta a javaslatot.
szóljon hozzá!