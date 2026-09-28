Átfogó ellenőrzést tartottak vasárnap délután a Maros megyei közlekedési rendőrök a 15-ös számú országúton a közlekedésbiztonság növelésének és a balesetek megelőzésének céljából.

Székelyhon 2026. szeptember 28., 11:382026. szeptember 28., 11:38

Közleményükben kifejtik, két bűncselekményt állapítottak meg: egy jogosítvány nélküli vezető, valamint egy bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőrt kapcsoltak le. Összesen 275 szabálysértési bírságot szabtak ki. Hirdetés Ezek közül 212 esetben a megengedett sebesség túllépéséért, hetet szabálytalan előzésért, 22 esetben a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, egyet mobiltelefon vezetés közbeni használatáért, 33-at pedig egyéb közlekedési szabálysértésekért.

Kiegészítő intézkedésként 18 vezetői engedélyt vontak be,