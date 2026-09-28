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Majdnem háromszáz bírságot szabtak ki a rendőrök egy délután alatt

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Átfogó ellenőrzést tartottak vasárnap délután a Maros megyei közlekedési rendőrök a 15-ös számú országúton a közlekedésbiztonság növelésének és a balesetek megelőzésének céljából.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 11:382026. szeptember 28., 11:38

Közleményükben kifejtik, két bűncselekményt állapítottak meg: egy jogosítvány nélküli vezető, valamint egy bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőrt kapcsoltak le. Összesen 275 szabálysértési bírságot szabtak ki.

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Ezek közül 212 esetben a megengedett sebesség túllépéséért, hetet szabálytalan előzésért, 22 esetben a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, egyet mobiltelefon vezetés közbeni használatáért, 33-at pedig egyéb közlekedési szabálysértésekért.

Kiegészítő intézkedésként 18 vezetői engedélyt vontak be,

ebből tizet a megengedett sebesség túllépése, hetet szabálytalan előzés miatt, egyet pedig azért, mert az okmány megrongálódott, emellett 9 forgalmi engedélyt is bevontak. Az akciónak megelőző jellege is volt: a rendőrök beszélgettek a közlekedőkkel a szabályok be nem tartásából adódó veszélyekről, és mintegy háromszáz tájékoztató anyagot osztottak szét.

Maros megye Marosszék Rendőrség
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