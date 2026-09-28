Nagy szükség lenne rá, de továbbra is várat magára a Nagyernye–Szászrégen közötti gyorsforgalmi út

Szász millió euróra rugó tervek vannak a fiókban, pénzhiány miatt – válaszolta Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke arra a felvetésre, hogy miért nem történt előrelépés a Nagyernye és Szászrégen közötti gyorsforgalmi út megépítésében.

Simon Virág 2026. szeptember 28., 13:302026. szeptember 28., 13:30 2026. szeptember 28., 13:442026. szeptember 28., 13:44

A Nagyernye–Sáromberke–Gernyeszeg–Körtvélyfája–Petele–Szászrégen útszakaszon heti szinten vannak balesetek, különösen Gernyeszegen, ezért nagy szükség lenne egy gyorsforgalmi útra, amellyel ki lehetne kerülni a településeket. Hirdetés Ennek megépítését tavaly már sürgette Balogh József megyei tanácsos, konkrét előrelépés azonban azóta sem történt. El kell kerülni a településeket A Gernyeszegen élő, gazdálkodó Balogh József a legutóbbi soros megyei tanácsülésen újra felszólalt, emlékeztetve tanácsostársait és a megyei vezetőséget, hogy nagy szükség van egy gyorsforgalmi útra Nagyernye és Szászrégen között. Mint kiemelte: tavaly is szóvá tette azt, hogy

a DN15-ös számú országúton pokoli a forgalom, rendszeresen vannak súlyos, halálos balesetek.

Fotó: Haáz Vince

„Kérem a költségvetési bizottság tagjait és a megyei tanács vezetőségét, hogy a jövő évi költségvetésben tegyenek be pénzt a Nagyernye–Szászrégen közötti gyorsforgalmi út előtanulmányának elkészítésére. Mint tudjuk, Szászrégenben hamarosan elkezdődik a körgyűrű megépítése. Ki van választva a kivitelező cég a Nyárádremete-Szováta közötti útszakasz felújítására és hamarosan lesz építtetője a Mezőséget érintő Marosvásárhely-Mezőbánd útszakasznak is.

Szükség van arra, hogy a mi gyorsforgalmi utunk esetében is legyen előrelépés

– vélekedett az önkormányzati képviselő. korábban írtuk Súlyos közúti baleset történt Gernyeszegen, ketten életüket vesztették – frissítve Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon. Hangsúlyozta, a nagy a forgalom miatt rendszeresen vannak forgalmi dugók, ennél viszont sokkal aggasztóbb, hogy a folyamatosan veszélyben vannak az ott élők, a településeken nagy sebességgel áthaladó autósok miatt. Balogh József szerint

szükség van egy nagyberuházásra, és ennek megvalósítása, elindítása a megyei tanács feladata.

„Biztos már nevetséges vagyok, hogy ezt a problémát állandóan felhozom, de kérem a tanácsostársaimat, hogy figyeljenek erre oda. Fontos a gyermekjogvédelem, a kórházak, az iskolák, de fontosak az utak és a lakosság biztonsága is.” korábban írtuk Megfojtja a településeket a megnövekedett forgalom, ezen már csak egy terelőút megépítése segítene Naponta több mint tizenötezer gépkocsi hajt át a Marosszentgyörgy – Szászrégen útszakaszon, és a lakók egyre elégedetlenebbek. A metropolisz övezet egyesület egy gyorsforgalmi út megépítését tervezi, egy előtanulmányt készített erről. Megyei tanács: nincs pénz Péter Ferenc megyei tanácselnök válaszában arról beszélt, tudják és látják, hogy milyen gondok vannak megyeszerte az úthálózattal, forgalommal és hol van szükség beavatkozásra. „Nem arról van szó, hogy nem akarnánk, hanem a pénzügyi helyzetről:

jelenleg a megyei tanács műszaki osztályán száz millió euróra vannak kész tervek, amelyeket nem tudunk megvalósítani az anyagiak hiánya miatt.

Fotó: Haáz Vince

A szóban forgó gyorsforgalmi út esetében amit mi tehetünk, hogy elkészítjük a megvalósíthatósági tanulmányt vagy előtanulmányt” – mutatott rá a megyei tanács elnöke. Péter Ferenc ugyanakkor kiemelte, egy gyorsforgalmi utat csak az országos útügyi igazgatóság vagy a szállításügyi minisztérium tudna megépíttetni. Ők, ahogy korábban is megígérték, a metropoliszövezet egyesülettel közösen elkészíttetik a megvalósíthatósági tanulmányt, a többi viszont már nem rajtuk áll.

Ki kell mondani, hogy a közeljövőben nem lesz gyorsforgalmi út Nagyernye és Szászrégen között.

A jelenleg zajló útépítési projektek is 7-8 éve indultak. De az előtanulmányt elkészítjük, mert ez az első lépés, és ezt majd használni tudja a szakminisztérium, ha lesz pénze”– summázta Péter Ferenc.