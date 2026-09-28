Őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert

Seszták Miklós néhány éve Csíkszeredában
Fotó: Veres Nándor
A mentelmi joga megvonását követően önként jelentkezett a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós KDNP-s parlamenti képviselő, volt fejlesztési miniszter.
2026. szeptember 28., 13:102026. szeptember 28., 13:10
2026. szeptember 28., 13:132026. szeptember 28., 13:13
A 24.hu a politikus ügyvédjétől megtudta, hogy Seszták Miklóst őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen.
Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.
Mint arról beszámoltunk, felfüggesztette Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.
Az ülésen a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt.
Seszták Miklós – aki 2014 és 2018 között volt nemzeti fejlesztési miniszter – mentelmi jogának felfüggesztését a Központi Nyomozó Ügyészség kérte, amit azzal indokoltak, hogy ellene
A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a korábbi tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át – írja az MTI.
Egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – emellett felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát – közvetítő közreműködésével – visszajuttatja a politikusnak.
Mindezeken túl a korábbi fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott – közölte az ügyészség.
Seszták Miklós a parlament ülésén nem vett részt, korábban közleményben utasította vissza a vádakat. Úgy fogalmazott:
A politikus az ellene megfogalmazott ügyészségi „megalapozott gyanú” minden elemét alaptalannak nevezte.
Hétfőn kezdődik a Siegfried Mureșan javasolta kabinet kijelölt minisztereinek a meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban; a nap folyamán hat minisztert hallgatnak meg.
Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.
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