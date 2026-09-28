Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert

Seszták Miklós néhány éve Csíkszeredában • Fotó: Veres Nándor

Seszták Miklós néhány éve Csíkszeredában

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A mentelmi joga megvonását követően önként jelentkezett a Központi Nyomozó Főügyészségen Seszták Miklós KDNP-s parlamenti képviselő, volt fejlesztési miniszter.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 13:102026. szeptember 28., 13:10

2026. szeptember 28., 13:132026. szeptember 28., 13:13

A 24.hu a politikus ügyvédjétől megtudta, hogy Seszták Miklóst őrizetbe vették a Központi Nyomozó Főügyészségen.

korábban írtuk

Felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés
Felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés

Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.

Mint arról beszámoltunk, felfüggesztette Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.

A parlament 139 igen szavazattal függesztette fel az ellenzéki képviselő mentelmi jogát a mentelmi bizottság javaslatával ellentétben.

Az ülésen a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt.

Hirdetés

Seszták Miklós – aki 2014 és 2018 között volt nemzeti fejlesztési miniszter – mentelmi jogának felfüggesztését a Központi Nyomozó Ügyészség kérte, amit azzal indokoltak, hogy ellene

vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást.

A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a korábbi tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át – írja az MTI.

Egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – emellett felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát – közvetítő közreműködésével – visszajuttatja a politikusnak.

Mindezeken túl a korábbi fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott – közölte az ügyészség.

Seszták Miklós a parlament ülésén nem vett részt, korábban közleményben utasította vissza a vádakat. Úgy fogalmazott:

semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása.

A politikus az ellene megfogalmazott ügyészségi „megalapozott gyanú” minden elemét alaptalannak nevezte.

Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán
Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
Kerekes Éva betalált, legyőzte Románia a magyar válogatottat a bronzmérkőzésen
Siegfried Mureșan: a munkából ne csak megélni, jobban élni is lehessen
Bravúros csíki fordítás a bajnok otthonában
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán
Székelyhon

Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán
Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
Székelyhon

Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
Kerekes Éva betalált, legyőzte Románia a magyar válogatottat a bronzmérkőzésen
Székely Sport

Kerekes Éva betalált, legyőzte Románia a magyar válogatottat a bronzmérkőzésen
Siegfried Mureșan: a munkából ne csak megélni, jobban élni is lehessen
Krónika

Siegfried Mureșan: a munkából ne csak megélni, jobban élni is lehessen
Bravúros csíki fordítás a bajnok otthonában
Székely Sport

Bravúros csíki fordítás a bajnok otthonában
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 28., hétfő

Hat miniszterjelöltet hallgatnak meg hétfőn a szakbizottságokban, a PSD nem szavazza meg a Mureșan-kormányt

Hétfőn kezdődik a Siegfried Mureșan javasolta kabinet kijelölt minisztereinek a meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban; a nap folyamán hat minisztert hallgatnak meg.

Hat miniszterjelöltet hallgatnak meg hétfőn a szakbizottságokban, a PSD nem szavazza meg a Mureșan-kormányt
Hat miniszterjelöltet hallgatnak meg hétfőn a szakbizottságokban, a PSD nem szavazza meg a Mureșan-kormányt
2026. szeptember 28., hétfő

Hat miniszterjelöltet hallgatnak meg hétfőn a szakbizottságokban, a PSD nem szavazza meg a Mureșan-kormányt
Hirdetés
2026. szeptember 28., hétfő

Sellers’ Day 2026: Az eMAG Marketplace segítségével a regionálisan terjeszkedő eladók száma 25%-al nőtt az elmúlt évben
Sellers’ Day 2026: Az eMAG Marketplace segítségével a regionálisan terjeszkedő eladók száma 25%-al nőtt az elmúlt évben
Sellers’ Day 2026: Az eMAG Marketplace segítségével a regionálisan terjeszkedő eladók száma 25%-al nőtt az elmúlt évben
2026. szeptember 28., hétfő

Sellers’ Day 2026: Az eMAG Marketplace segítségével a regionálisan terjeszkedő eladók száma 25%-al nőtt az elmúlt évben
2026. szeptember 28., hétfő

Felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés

Felfüggesztette Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az Országgyűlés.

Felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés
Felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés
2026. szeptember 28., hétfő

Felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát az Országgyűlés
2026. szeptember 28., hétfő

Első otthon Székelyföldön: mennyi pénz kell ma a kezdéshez?

Az első saját otthon megvásárlása ma is komoly anyagi feladat a fiatalok számára. Székelyföldön a lakásárak, a hitelfelvétel költségei és a felújítások miatt már az induláshoz is jelentős megtakarításra van szükség.

Első otthon Székelyföldön: mennyi pénz kell ma a kezdéshez?
Első otthon Székelyföldön: mennyi pénz kell ma a kezdéshez?
2026. szeptember 28., hétfő

Első otthon Székelyföldön: mennyi pénz kell ma a kezdéshez?
Hirdetés
2026. szeptember 28., hétfő

Az iskolába, munkába készülőket már ébren kapta a ma reggeli földrengés

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 6 óra 48 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Az iskolába, munkába készülőket már ébren kapta a ma reggeli földrengés
Az iskolába, munkába készülőket már ébren kapta a ma reggeli földrengés
2026. szeptember 28., hétfő

Az iskolába, munkába készülőket már ébren kapta a ma reggeli földrengés
2026. szeptember 28., hétfő

Fagypont alatt a csíki- és gyergyói medencék

Vasárnaphoz képest kiterjedtebb területen került fagypont alá a hajnali hőmérséklet, ezúttal az egész csíki- és gyergyói medencét érintve.

Fagypont alatt a csíki- és gyergyói medencék
Fagypont alatt a csíki- és gyergyói medencék
2026. szeptember 28., hétfő

Fagypont alatt a csíki- és gyergyói medencék
2026. szeptember 28., hétfő

Észlelték a drónt, ami aztán eltűnt a radarokról

A védelmi minisztérium egy szakértői egysége hétfő reggel Tulcea megyében átfésüli a környéket, ahol a radarrendszer adatai szerint vasárnap este egy drón behatolt a román légtérbe Ceatalchioi környékén.

Észlelték a drónt, ami aztán eltűnt a radarokról
Észlelték a drónt, ami aztán eltűnt a radarokról
2026. szeptember 28., hétfő

Észlelték a drónt, ami aztán eltűnt a radarokról
Hirdetés
2026. szeptember 27., vasárnap

Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek

Általában az éjszakai, illetve a hajnali órákban szokott érkezni az ország Ukrajnával határos területeihez közel a légiriasztás. Vasárnap ez korábban, már az esti órákban megérkezett.

Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek
Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek
2026. szeptember 27., vasárnap

Éjszaka helyett már az esti órákban: így néz ki a légiriadós Ro-Alert, amit vasárnap kiküldtek
2026. szeptember 27., vasárnap

Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk

Felmelegedés várható a következő napokra, néhol erősebb, de az ország legnagyobb részén mérsékelt széllökésekkel. Erdély keleti medencéiben azonban hűvösek lesznek az éjszakák.

Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
2026. szeptember 27., vasárnap

Időjárás jövő hétre: a szélre és az éjszakákra figyeljünk
2026. szeptember 27., vasárnap

Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán

Egy sofőriskola tanulóját szúrták ki a rendőrök, amint alkoholos befolyásoltság alatt vezetett a gyakorlati óráján Giurgiuban. Az oktató jogosítványát felfüggesztették 90 napra, valamint megbírságolták közel 2000 lejre.

Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán
Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán
2026. szeptember 27., vasárnap

Alkoholos befolyásoltság alatt találták a rendőrök egy sofőriskola tanulóját a gyakorlati órán
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!