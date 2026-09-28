Grindeanu: Bolojant nem az amerikaiak, nem a Loch Ness-i szörny és nem Bigfoot buktatta meg

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Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy márciusi találkozóján nem tárgyalt gázszerződésekről az Egyesült Államok görögországi nagykövetével, Kimberly Guilfoyle-lal.
Egyúttal azt is kijelentette a PSD elnöke, hogy a Bolojan-kabinet „Románia rendszerváltás utáni történetének leginkább Amerika-ellenes kormánya”.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét arról kérdezték a parlamentben, hogy miről tárgyalt márciusban az amerikai diplomatával a vertikális gázfolyosó ügyében. Grindeanu azt válaszolta, hogy
Hangsúlyozta, hogy nem szakértője a kérdésnek, és nem feladat gázszerződésekről tárgyalni.
A politikus kifejtette, hogy Románia és az Egyesült Államok kapcsolatát ismét stratégiai partnerségként kell kezelni. Úgy vélekedett, az elmúlt hónapokban több kormányzati szereplő is Amerika-ellenes magatartást tanúsított, és ezt sürgősen korrigálni kell.
A PSD elnöke közölte, hogy Guilfoyle vacsorára hívta meg, ezért találkozott vele. Ugyanakkor cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az Egyesült Államoknak szerepe volt az Ilie Bolojan vezette kormány májusi bukásában.
– fogalmazott Grindeanu. Szerinte a kormány bukásához az vezetett, hogy a romániai polgárok nagy többsége úgy ítélte meg: az ország rossz irányba halad, és a Bolojan-kabinet rosszul teljesít.
A PSD elnöke hangsúlyozta, hogy támogatja az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai partnerséget és Románia európai uniós tagságát. Egyúttal arra szólította fel Oana Țoiu külügyminisztert, hogy ha kérdések merültek fel az amerikai diplomácia esetleges romániai beavatkozásával kapcsolatban, intézményes úton tisztázza ezeket az Egyesült Államok bukaresti nagykövetével.
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