Grindeanu: Bolojant nem az amerikaiak, nem a Loch Ness-i szörny és nem Bigfoot buktatta meg

Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy márciusi találkozóján nem tárgyalt gázszerződésekről az Egyesült Államok görögországi nagykövetével, Kimberly Guilfoyle-lal.

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét arról kérdezték a parlamentben, hogy miről tárgyalt márciusban az amerikai diplomatával a vertikális gázfolyosó ügyében. Grindeanu azt válaszolta, hogy

Egyúttal azt is kijelentette a PSD elnöke, hogy a Bolojan-kabinet „Románia rendszerváltás utáni történetének leginkább Amerika-ellenes kormánya”.

Hangsúlyozta, hogy nem szakértője a kérdésnek, és nem feladat gázszerződésekről tárgyalni.

A politikus kifejtette, hogy Románia és az Egyesült Államok kapcsolatát ismét stratégiai partnerségként kell kezelni. Úgy vélekedett, az elmúlt hónapokban több kormányzati szereplő is Amerika-ellenes magatartást tanúsított, és ezt sürgősen korrigálni kell.

A PSD elnöke közölte, hogy Guilfoyle vacsorára hívta meg, ezért találkozott vele. Ugyanakkor cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az Egyesült Államoknak szerepe volt az Ilie Bolojan vezette kormány májusi bukásában.