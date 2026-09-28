Az USR szenátusi frakcióvezetője szerint a Mureșan-kormány megszerezheti a beiktatásához szükséges 233 szavazatot

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Sorin Șipoș hétfőn reményét fejezte ki, hogy a Mureșan-kormány a szerdai parlamenti szavazásig megszerzi a beiktatásához szükséges 233 szavazatot.

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A politikus szerint a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) támogatnia kellene a kabinetet, ha „érett” és „felelős” pártnak tartja magát – számol be az Agerpres. Hirdetés Șipoș a parlamentben újságíróknak kijelentette:

bízik abban, hogy ellenzéki törvényhozók is támogatni fogják a javasolt minisztereket,

hogy az új kormány végrehajthassa a költségvetés-kiigazítást és a kiadások csökkentéséhez szükséges reformokat, Románia pedig kiléphessen a politikai válságból. A szenátor elismerte, hogy jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat, de szerinte a parlament két házának szerdai együttes üléséig még van idő megszerezni a hiányzó támogatást. Hozzátette:

Mureșan tárgyal a pártokkal, és az USR reméli, hogy a PSD-vel is egyeztetni fog.