Az USR szenátusi frakcióvezetője szerint a Mureșan-kormány megszerezheti a beiktatásához szükséges 233 szavazatot

Fotó: Kozán István
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Sorin Șipoș hétfőn reményét fejezte ki, hogy a Mureșan-kormány a szerdai parlamenti szavazásig megszerzi a beiktatásához szükséges 233 szavazatot.
2026. szeptember 28., 14:432026. szeptember 28., 14:43
2026. szeptember 28., 14:442026. szeptember 28., 14:44
A politikus szerint a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) támogatnia kellene a kabinetet, ha „érett” és „felelős” pártnak tartja magát – számol be az Agerpres.
Șipoș a parlamentben újságíróknak kijelentette:
hogy az új kormány végrehajthassa a költségvetés-kiigazítást és a kiadások csökkentéséhez szükséges reformokat, Románia pedig kiléphessen a politikai válságból.
A szenátor elismerte, hogy jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat, de szerinte a parlament két házának szerdai együttes üléséig még van idő megszerezni a hiányzó támogatást. Hozzátette:
Șipoș szerint valamennyi parlamenti képviselő és szenátor felelőssége hozzájárulni a politikai válság lezárásához és megoldást találni az ország előtt álló problémákra.
A politikus méltatta az USR miniszterjelöltjeit. Kiemelte a védelmi tárca élére javasolt Radu Miruțát, akinek szerinte fontos szerepe volt a SAFE-program felpörgetésében és a védelmi ipar fellendítésében, valamint Irineu Darău gazdaságiminiszter-jelöltet, akinek vezetése alatt a gazdasági tárca teljesítette a helyreállítási tervben (PNRR) vállalt mérföldköveket.
Șipoș dicsérte Oana Țoiu külügyminisztert, Diana Buzoianu környezetvédelmi minisztert és Cătălin Drulă közlekedésiminiszter-jelöltet is.
Utóbbiról kijelentette, hogy korábban közlekedési miniszterként fontos szerepet játszott a moldvai autópálya építésének elindításában.
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