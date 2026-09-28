Két zetelaki sofőr ellen indult eljárás a hétvégén

Két büntetőeljárást is indított a hétvégén Székelyudvarhelyen a közlekedésrendészet, ráadásul mindkét esetben zetelaki férfit kapcsoltak le a rendőrök: az egyik ittas állapotban ült volán mögé, a másik pedig hamis rendszámmal vezette az autót.

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Szeptember 26-án hajnalban a székelyudvarhelyi rendőrök egy 37 éves zetelaki férfit azonosítottak, aki ittas állapotban vezetett egy személygépkocsit a település területén.

A férfit egészségügyi intézménybe kísérték, ahol vérmintát vettek a pontos alkoholszint megállapítására. A rendőrök büntetőeljárást indítottak alkohol vagy más szer hatása alatt végzett járművezetés miatt – közölte a Hargita megyei rendőrség.

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Másnap, szeptember 27-én hajnali 1 óra körül egy 21 éves, szintén zetelaki fiatalt igazoltattak, aki a Bethlen Gábor utcában vezetett személyautót. Az adatbázisok ellenőrzése során kiderült, hogy a járművön lévő rendszám egy másik gépkocsihoz tartozik, ráadásul az érvényessége is lejárt. Ebben az esetben is büntetőeljárás indult.