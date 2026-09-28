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Rendőrt látott, menekülni próbált – közben 20 gyereket szállított egy ittas sofőr iskolabusszal

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

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Húsz gyereket szállított egy 15 férőhelyes iskolabuszban az a 36 éves sofőr, akit ittasan kapcsoltak le a rendőrök hétfőn Temesrékason. A férfi ráadásul nem először került bajba ittas vezetés miatt.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 14:172026. szeptember 28., 14:17

A Temes megyei rendőrök éppen iskolabuszokat ellenőriztek Temesrékas bejáratánál, amikor kiszúrtak egy kisbuszt.

A sofőr a rendőröket meglátva hirtelen letért az útról, és megpróbálta elkerülni az ellenőrzést.

A rendőrök azonban utánaeredtek, a sofőr pedig rövid idő múlva megállt. A 36 éves férfit alkoholszondával tesztelték, ami

0,25 mg/l légalkoholszintet mutatott.

Az ellenőrzés során egy másik súlyos szabálytalanságra is fény derült: a 15 férőhelyes kisbuszban 20 gyermek utazott. A rendőrség közlése szerint a sofőrt 3676 lejes pénzbírsággal sújtották, vezetői engedélyét pedig 90 napra bevonták – írja az Agerpres.

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A férfi számára azonban nem volt ismeretlen az ittas vezetés következménye: a rendőrségi adatbázis alapján

2020-ban már egyszer bevonták a jogosítványát ittas vezetés miatt.

Belföld
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