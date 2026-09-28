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Megjelent a veszettség Hargita megyében

A két megfertőződött állatot két különböző legelőtesten tartották, így még az sem biztos, hogy azonos a veszettség fertőzésforrása

A két megfertőződött állatot két különböző legelőtesten tartották, így még az sem biztos, hogy azonos a veszettség fertőzésforrása. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.

Széchely István

2026. szeptember 28., 18:392026. szeptember 28., 18:39

2026. szeptember 28., 18:502026. szeptember 28., 18:50

Több mint tíz éve nem mutattak ki veszettségfertőzést Hargita megyében, de hétfőn délután lezárult ez az időszak: a laborvizsgálatok két szarvasmarha esetében is igazolták a veszettség vírusának a jelentlétét. A két állatot ráadásul két különböző legelőtesten tartották, igaz,

mindkettő Csíkszenttamás határában található

– tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.

A fertőzés forrásáról és körülményeiről még nem sokat lehet tudni, de a legvalószínűbb az, hogy veszett róka haraphatta meg mindkét állatot, ezért a megyei betegségmegelőző-központ ülésén

javasolni fogják a rókák megritkítását a térségben,

mondta a megyei főállatorvos.

Mindkét szarvasmarha tüneteket mutatott, sőt

  • az egyik el is pusztult, mire megérkezett a fertőzést igazoló laboreredmény;

  • a másikat viszont talán még meg is fejték, mielőtt kiderült, hogy veszett.

Korábban kezdődik az oltáskampány

A helyzet kivizsgálása folyamatban van, az ilyenkor szokásos protokoll szerint a helyszínt háromkilométeres sugarú védőkörzet és tízkilométeres sugarú megfigyelési zóna kijelölésével szigetelik el.

A gócpontban azonnal megkezdik az állatok veszettség elleni beoltását, ott nemcsak a kutyákat és macskákat, hanem a szarvasmarhákat is immunizálják. A védőkörzetben és a megfigyelési zónában is elkezdik a kutyák és macskák beoltását – október elsején amúgy is rajtolt volna megyeszerte a veszettség elleni oltáskampány, amit így néhány nappal előrehoznak.

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István Róbert arra kéri a gazdákat, segítsék a szakhatóság munkatársainak munkáját, hogy minden beoltandó állat megkapja a veszettség elleni oltást. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a legszigorúbban járnak el azok esetében, akik szándékosan megpróbálják ezt elkerülni.

Idézet
Nem fogunk kegyelmezni. Ahol megtudjuk, hogy oltatlan állatok voltak, és tudatosan voltak eltitkolva, ott én garantálom, hogy a törvényt maximális szigorral fogjuk alkalmazni

– fogalmazott. Ez tízezer lejt meghaladó bírságot jelent, ha viszont egy beoltatlan állat megharap valakit, netán kiderül róla, hogy veszett, azt már bűncselekményként az ügyészség fogja kivizsgálni, hangsúlyozta.

Ha bárkit bármi megharap, megkarmol, forduljon orvoshoz!

István Róbert körültekintésre inti a lakosságot is: ha furán viselkedő rókát vagy bármilyen más vadállatot látnak lakott településen, azonnal jelezzék az állatorvosnál.

Jellemző, hogyha veszett egy tehén, akkor árkon-bokron keresztülmegy. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó Galéria

Jellemző, hogyha veszett egy tehén, akkor árkon-bokron keresztülmegy. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

„De ha bármit látnak a háziállaton, a legkisebb idegi tünetet is, ha nyugtalan, nyáladzik, vagy ha kapar, az is gyanúra adhat okot. Főleg a dromománia, vagyis az, amikor az állatnak mehetnékje van. A legelőn is,

hogyha veszett, elindul, és árkon-bokron, mindenen keresztülmegy.

Amikor már a veszettség utolsó előtti stádiumában van, akkor jellegzetes és tipikus tünet ez a rókánál is: mindenen megy keresztül, és ami az útjába kerül, azt megharapja, megtámadja. És elég nagy területeket bejárhat ilyenkor” – sorolta a figyelemre érdemes jeleket.

Nagyon fontos, hogy mindenki tartsa távol magát a veszettséggyanús állatoktól, hiszen a veszettség kórokozója az emberre is veszélyt jelent. „Amire különösen felhívom a figyelmet, az, hogy ha bárkit bármi megharapott, megkarmolt – egy szimpla karmolás is elég –, forduljon orvoshoz” – hangsúlyozta, emlékeztetve, hogy a Iași megyében, veszettségfertőzés következtében tavaly meghalt férfit is csak megkarmolta egy kóbor kutya, nem megharapta, és az is elegendő volt a tragédiához.

Tartottak a vírus Hargita megyei megjelenésétől

A veszettség több szomszédos megyében is jelen van, így már egy ideje tartottak attól, hogy Hargita megyében is felüti a fejét – mondta a megyei főállatorvos,

Suceava és Bákó megyét említve, ahol „minden héten kerül egy veszett tehén, róka, kutya, macska, de még nyest is”.

Amint arról korábban írtunk, múlt évben pénzhiány miatt elmaradt az a kampány, amely során a rókákat immunizálják veszettség ellen. Ezt repülőkből kiszórt, oltóanyaggal preparált rókacsalikkal szokták megoldani, és azért éppen a rókákat immunizálják, mert a természetben azok a veszettség fő vírushordozói és terjesztői.

Elvileg idén ismét kiszórják a veszettség elleni rókacsalikat, de a megyei főállatorvos szerint, ha nem állítják vissza a kézzel kihelyezett rókacsalik programját is, akkor „itt bajok lesznek.”

Hargita megye Csíkszék
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