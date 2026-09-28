Megjelent a veszettség Hargita megyében

A két megfertőződött állatot két különböző legelőtesten tartották, így még az sem biztos, hogy azonos a veszettség fertőzésforrása. Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.
2026. szeptember 28., 18:392026. szeptember 28., 18:39
2026. szeptember 28., 18:502026. szeptember 28., 18:50
Több mint tíz éve nem mutattak ki veszettségfertőzést Hargita megyében, de hétfőn délután lezárult ez az időszak: a laborvizsgálatok két szarvasmarha esetében is igazolták a veszettség vírusának a jelentlétét. A két állatot ráadásul két különböző legelőtesten tartották, igaz,
– tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.
A fertőzés forrásáról és körülményeiről még nem sokat lehet tudni, de a legvalószínűbb az, hogy veszett róka haraphatta meg mindkét állatot, ezért a megyei betegségmegelőző-központ ülésén
mondta a megyei főállatorvos.
Mindkét szarvasmarha tüneteket mutatott, sőt
az egyik el is pusztult, mire megérkezett a fertőzést igazoló laboreredmény;
a másikat viszont talán még meg is fejték, mielőtt kiderült, hogy veszett.
A helyzet kivizsgálása folyamatban van, az ilyenkor szokásos protokoll szerint a helyszínt háromkilométeres sugarú védőkörzet és tízkilométeres sugarú megfigyelési zóna kijelölésével szigetelik el.
A gócpontban azonnal megkezdik az állatok veszettség elleni beoltását, ott nemcsak a kutyákat és macskákat, hanem a szarvasmarhákat is immunizálják. A védőkörzetben és a megfigyelési zónában is elkezdik a kutyák és macskák beoltását – október elsején amúgy is rajtolt volna megyeszerte a veszettség elleni oltáskampány, amit így néhány nappal előrehoznak.
István Róbert arra kéri a gazdákat, segítsék a szakhatóság munkatársainak munkáját, hogy minden beoltandó állat megkapja a veszettség elleni oltást. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a legszigorúbban járnak el azok esetében, akik szándékosan megpróbálják ezt elkerülni.
– fogalmazott. Ez tízezer lejt meghaladó bírságot jelent, ha viszont egy beoltatlan állat megharap valakit, netán kiderül róla, hogy veszett, azt már bűncselekményként az ügyészség fogja kivizsgálni, hangsúlyozta.
István Róbert körültekintésre inti a lakosságot is: ha furán viselkedő rókát vagy bármilyen más vadállatot látnak lakott településen, azonnal jelezzék az állatorvosnál.
Jellemző, hogyha veszett egy tehén, akkor árkon-bokron keresztülmegy. Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
„De ha bármit látnak a háziállaton, a legkisebb idegi tünetet is, ha nyugtalan, nyáladzik, vagy ha kapar, az is gyanúra adhat okot. Főleg a dromománia, vagyis az, amikor az állatnak mehetnékje van. A legelőn is,
Amikor már a veszettség utolsó előtti stádiumában van, akkor jellegzetes és tipikus tünet ez a rókánál is: mindenen megy keresztül, és ami az útjába kerül, azt megharapja, megtámadja. És elég nagy területeket bejárhat ilyenkor” – sorolta a figyelemre érdemes jeleket.
Nagyon fontos, hogy mindenki tartsa távol magát a veszettséggyanús állatoktól, hiszen a veszettség kórokozója az emberre is veszélyt jelent. „Amire különösen felhívom a figyelmet, az, hogy ha bárkit bármi megharapott, megkarmolt – egy szimpla karmolás is elég –, forduljon orvoshoz” – hangsúlyozta, emlékeztetve, hogy a Iași megyében, veszettségfertőzés következtében tavaly meghalt férfit is csak megkarmolta egy kóbor kutya, nem megharapta, és az is elegendő volt a tragédiához.
A veszettség több szomszédos megyében is jelen van, így már egy ideje tartottak attól, hogy Hargita megyében is felüti a fejét – mondta a megyei főállatorvos,
Amint arról korábban írtunk, múlt évben pénzhiány miatt elmaradt az a kampány, amely során a rókákat immunizálják veszettség ellen. Ezt repülőkből kiszórt, oltóanyaggal preparált rókacsalikkal szokták megoldani, és azért éppen a rókákat immunizálják, mert a természetben azok a veszettség fő vírushordozói és terjesztői.
Elvileg idén ismét kiszórják a veszettség elleni rókacsalikat, de a megyei főállatorvos szerint, ha nem állítják vissza a kézzel kihelyezett rókacsalik programját is, akkor „itt bajok lesznek.”
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