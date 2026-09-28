Már fel vannak készülve arra, hogy októbertől elindítják, de nem fog működni az új útdíjfizetési rendszer

Ha a TollRo útdíjfizetési rendszer október 1-jén nem működik, a fuvarozókat nem fogják megbírságolni – ígérte hétfőn Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

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A parlamentben nyilatkozó politikus arra utalt, hogy a következő hónaptól bevezetik a használatarányos (távolság- és kilométeralapú) elektronikus útdíjrendszert a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára. Október elsejétől a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag TollRo-n keresztül szerezhetik be.

Miruță kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) szerződésben vállalta, hogy október 1-jén üzembe helyezi a rendszert. A határidő szerinte nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti – írja az Agerpres hírügynökség.

A miniszter elmondta, hogy a határidőt korábban már augusztusról októberre halasztották.