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Már fel vannak készülve arra, hogy októbertől elindítják, de nem fog működni az új útdíjfizetési rendszer

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Ha a TollRo útdíjfizetési rendszer október 1-jén nem működik, a fuvarozókat nem fogják megbírságolni – ígérte hétfőn Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 19:432026. szeptember 28., 19:43

A parlamentben nyilatkozó politikus arra utalt, hogy a következő hónaptól bevezetik a használatarányos (távolság- és kilométeralapú) elektronikus útdíjrendszert a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára. Október elsejétől a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag TollRo-n keresztül szerezhetik be.

Miruță kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) szerződésben vállalta, hogy október 1-jén üzembe helyezi a rendszert. A határidő szerinte nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti – írja az Agerpres hírügynökség.

A miniszter elmondta, hogy a határidőt korábban már augusztusról októberre halasztották.

A parlamentben kezdeményezték ugyan egy újabb halasztást, de ezt valamennyi frakció elutasította, mert az uniós források elvesztésével járhatna

– magyarázta a tárcavezető. Miruță emlékeztetett, a CNAIR-nak három éve volt bevezetni az új elektronikus útdíjfizetési rendszert. Hozzátette, hogy a vállalat minél több problémát megpróbál az utolsó napokban megoldani, és október 1-jén derül ki, milyen állapotban lesz a szoftver.

Idézet
Ha a rendszer nem működik, miniszterként nem írok alá olyan rendeletet, amely alapján megbírságolnák a fuvarozókat

– jelentette ki.

A CNAIR szeptember 25-én közölte, hogy

a TollRo 2026. október 1-jén 0 órától válik elérhetővé.

Az új elektronikus útdíjfizetési rendszert a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezetik be. A díjat a megtett távolság, a jármű tömege, EURO-kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki.

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Ígéretek szerint október 1-jétől a szolgáltatások az etoll.ro portálon és az ingyenesen letölthető TollRo mobilalkalmazáson keresztül is elérhetők lesznek. Az úthasználati matricát továbbra is meg lehet majd vásárolni a forgalmazóknál, a CNAIR értékesítési pontjain, a határátkelőknél és SMS-ben is.

Belföld Közlekedés
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