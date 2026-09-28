A PNL szerint fel kell oszlatni a parlamentet, ha elbukik a Mureșan-kormány

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) az alkotmánybírósághoz fordulhat abban az esetben, ha a Mureșan-kormány esetleges elutasítása után Nicușor Dan államfő nem oszlatja fel a parlamentet az előrehozott választások megtartásához – jelentette ki hétfőn Alexandru Muraru liberális képviselő.

Székelyhon 2026. szeptember 28., 20:242026. szeptember 28., 20:24

A politikus elmondta, hogy a PNL alkotmányjogászainak értelmezése szerint a Mureșan-kormány szerdai leszavazásával teljesülnének a parlament feloszlatásának feltételei. Arra hivatkozott, hogy eltelt 60 nap az első kudarcos kormányalakítási kísérlet óta, és szerinte

ebben a helyzetben az államfőnek már kötelessége feloszlatni a parlamentet.

Az alkotmány 89. cikke szerint az államfő a két házelnök és a parlamenti frakciók vezetőnek konzultálása után feloszlathatja a parlamentet, ha az első beiktatási kérelemtől számított 60 napon belül nem sikerül kormányt alakítani, és a parlament legalább két beiktatási kérelmet elutasított – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A liberálisok értelmezése szerint e feltételek teljesülése után a parlament feloszlatása már nem mérlegelési lehetőség, hanem kötelezettsége az államfőnek.

Nyilvánvalóvá válna, hogy nem lehet kormányt alakítani, ezért az előre hozott választások kiírása elkerülhetetlen”