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A PNL szerint fel kell oszlatni a parlamentet, ha elbukik a Mureșan-kormány

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) az alkotmánybírósághoz fordulhat abban az esetben, ha a Mureșan-kormány esetleges elutasítása után Nicușor Dan államfő nem oszlatja fel a parlamentet az előrehozott választások megtartásához – jelentette ki hétfőn Alexandru Muraru liberális képviselő.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 20:242026. szeptember 28., 20:24

A politikus elmondta, hogy a PNL alkotmányjogászainak értelmezése szerint a Mureșan-kormány szerdai leszavazásával teljesülnének a parlament feloszlatásának feltételei. Arra hivatkozott, hogy eltelt 60 nap az első kudarcos kormányalakítási kísérlet óta, és szerinte

ebben a helyzetben az államfőnek már kötelessége feloszlatni a parlamentet.

Az alkotmány 89. cikke szerint az államfő a két házelnök és a parlamenti frakciók vezetőnek konzultálása után feloszlathatja a parlamentet, ha az első beiktatási kérelemtől számított 60 napon belül nem sikerül kormányt alakítani, és a parlament legalább két beiktatási kérelmet elutasított – ismerteti az Agerpres.

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A liberálisok értelmezése szerint e feltételek teljesülése után a parlament feloszlatása már nem mérlegelési lehetőség, hanem kötelezettsége az államfőnek.

Idézet
Nyilvánvalóvá válna, hogy nem lehet kormányt alakítani, ezért az előre hozott választások kiírása elkerülhetetlen”

– magyarázta Muraru.

A képviselő közölte: a PNL csak a szerdai szavazás után dönt arról, hogy az alkotmánybírósághoz fordul-e ebben az ügyben. Megjegyezte, hogy egyelőre nem lehet biztosra venni a Mureșan-kormány elutasítását.

Kérdésre válaszolva Muraru kizárta, hogy a PNL támogatná Nicușor Dan államfő tisztségéből való felfüggesztését. „Ez csak a szélsőséges AUR és az újabban putyinista Victor Ponta kezdeményezése” – tette hozzá.

Belföld Politika
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